Vianočné želanie? Vyčistime spolu Slovensko

Počul som veľmi veľa politikov hovoriť veľmi veľa slov, ale pri všetkých úspešných príbehoch – v zápase o stromy, vodu, čistú krajinu – pri mne napokon stálo len pár obyčajných ľudí.

Priznám sa, na prahu Vianoc, cítim sa už trochu opotrebovaný a unavený. Možno je to len logická odpoveď tela na blížiaci sa koniec roka, túžbu bilancovať a nezaoberať sa viac stereotypom tém a neubúdajúcim priehrštím environmentálnych problémov.

A možno nie, možno len cítim isté sklamanie z toho, že nedokážem početnej komunite čitateľov Sme i inde združenej verejnosti – a to väčšinu jedincov pokladám za inteligentných ľudí – vysvetliť, že skutočná zmena čohokoľvek si vyžaduje trochu viac času a energie než len skratkovitosť virtuálneho sveta a povrchnosť laikov.

„Neoznamujte nelegálne skládky odpadov prostredníctvom TrashOut, nemá to oporu v legislatíve a je pravdepodobné, že sa tým nikto nebude zaoberať, “ je moje dlhodobé posolstvo Slovensku a ľuďom. Postup zákonného ohlasovania (nielen) nelegálnych skládok odpadov som mnohokrát opísal v článkoch, internetová stránka OZ TATRY obsahuje metodiku i formuláre a dokonca ponúkam komfort spolupráce a zachovania anonymity. Nepomáha.

Mobilný telefón a v ňom aplikácia TrashOut, pár fotiek a pár klikov, zastierajú rozum a záujem o skutočné riešenie zaznamenaného problému t. j. odstránenie čiernej skládky.

„ ... stále to tu je a rozrastá sa to, pomôžte niekto ... ,“ je následným neojedinelým výkrikom zúfalca, ktorému neviem vysvetliť, že jeho pár fotiek a vyznačených ikon druhu uloženého odpadu, je úplne mimo zákona o odpadoch a podmienok pre začatie správneho konania.

Odstránená nelegálna skládka odpadov v k. ú. obce Čermany

Niekto bude samozrejme namietať - a šíriť predvianočný optimizmus – o 18%-tách odstránených nelegálnych skládok zo 7 239 aktuálne nahlásených. Tu len skromne dodám, že je to výsledok obrovského množstva času a energie, ktoré som v ostatných cca siedmych rokoch ja – bez vzťahu k autorstvu a prevádzkovaniu aplikácie TrashOut – strávil prepisovaním údajov, kopírovaním liniek jednotlivých hlásení, zasielaniu podaní PZ SR, prokuratúram i samosprávam. Naposledy všetky obce SR dostali elektronickú poštu s návodom ako používať TrashOut. Podrobný návod je mimochodom tu.

Výsledkom hádzania hrachu o stenu je samosprávne ticho prerušene občasnými radami čomu sa mám radšej venovať resp. priznaním IT negramotnosti slovami link mi nejde otvoriť. Čo s človekom, ktorý ignoruje nutnosť vytvorenia si prihlasovacích údajov do TrashOut?

Z listu OZ TATRY slovenským samosprávam ...

Priznám sa, na prahu Vianoc, cítim sa už trochu opotrebovaný a unavený. Nepoľavujúce pracovné nasadenie v súbežnom boji so zákernou civilizačnou chorobou, občasný pocit mentálnej samoty a všetko obklopujúcej ľahostajnosti a povrchnosti, mi dáva zabrať.

V ideálnom svete by si tento článok prečítalo dvadsaťtisíc čitateľov, uprednostniac ho pred článkami typu ako sa zoznámiť v bufete či varím fazuľovú polievku, niekoľko tisíc z nich by sa zaregistrovalo do TrashOut, prekleplo hlásenia v bezprostrednom okolí vlastného bydliska a naservírovalo by tento fakt priamo na tanier lokálnej samosprávy. A pár stoviek z Vás by si dokonca dalo poradiť a v mene kolektívneho poblúznenia urobme Padovi radosť, by začalo skládky monitorovať a riešiť zákonným spôsobom.

V ideálnom svete by nám zástup ľudí – pokladajúci našu činnosť za užitočnú a môj osobný príbeh za inšpiratívny – zasielal pravidelnú mesačnú podporu, aby sme si nekládli otázku pre koho a načo vôbec problémy životného prostredia riešime. Daroval by nám finančnú slobodu a stabilitu.

Žijeme však vo svete plesov v opere, vylízanej smotánky, korporatívnych nadácií s prepáleným marketingom, ľudských príbehov spracovaných do cvengot mincí prinášajúcej drámy, veľkých darov kupujúcich si - súčasnú či budúcu - politickú náklonnosť, v ktorom sa už obyčajné ľudské príbehy, dlhodobá systematická práca nedokážu predať v očiach občanov i subjektov firemnej spoločenskej zodpovednosti.

A možno je čas skončiť – po vyše tridsiatich piatich rokoch prenášania žiab, opravovania tajchov, čistenia dolín, sadenia stromov v lesoch i mestách, monitorovania životného prostredia a tisícov iniciovaných podnetov, desiatok účastí v EIA – a nechať to prázdno zaplniť niekým iným.

Ak by sme sa tu už nečítali, tak Vám všetkým želám požehnané Vianoce a do roku 2020 splnenie aktuálnych snov. Ten môj bol o tom, že možno raz, spolu, vyčistíme Slovensko. Od odpadov i neschopných politikov.