Pellegrini sa vyfarbil. Definitívne

Starostlivo nanášaný náter zmeny sa včera olúpal a pod spŕškou štrajku autodopravcov sa zo strojene príjemného gremlina v pozícii premiéra razom stal vyhrážajúci sa komunista.

Na Slovensku sa chystajú policajné manévre nepriamo oznamuje šéfom strany SMER-SD Robertom Ficom, dnes v pozícii sťaby tieňového šéfa vlády, ovládaný Pinocchio Pellegrini, ktorého postojová stabilita môže smelo konkurovať polčasu rozpadu polónia a politická váha vodíku.

Vo vizuálnom smogu SMERom propagovanej zmeny, ktorým je zasvinené celé Slovensko, v opare slov mediálnej kampane Na to sú nám eurofondy, ktorej protagonisti buď zablúdili v paralelnom Vesmíre alebo ide o obyvateľov Hornej Dolnej so spoločenským rozhľadom siahajúcim iba na koniec chotára a neobjaveným kontextovým myslením, sa opäť obnažila typická slovenská sociálna demokracia inšpirovaná Milošom Jakešom. Zaznievajú slová o ulici, represii, sprisahaní, pokojnom vládnutí ...

Predstaviteľ strany, v pozícii slabučkého, mnohokrát vyluhovaného premiéra, ktorá za základný inštinkt pokladá kradnutie, beztrestne vybudovala spoločenstvo vyvolených a nedotknuteľných na pozíciách štátnej a verejnej správy, polície, prokuratúry i súdov, vnútorne demoralizovala státisíce občanov a ukradla im čo i len akcesorickú vieru v akúkoľvek spravodlivosť, radikalizovala spoločnosť a zmnožila svet konšpirácií na úkor sveta rozumu, nám dnes káže o demokracii a okrúhlom stole.

„Vraj škody zaplatia autodopravcovia,“ vyhlási do médií niekto s pamäťou a životom podenky.

Mochovce III. a IV. blok s plánovanou cenou výstavby vo výške 2,8 miliardy eur dnes atakujú, v dvanástom roku tohto nekonečného príbehu, sumu 6 miliárd. Kamaráti z Váhostavu oddlžení na úkor ožobračených živnostníkov. Tunel Višňove, na ktorom zúčastnení protagonisti mali už dávno naplniť cely Ilavy, kráča cestou Braniska - finančnej i logistickej hanby. Toľko krátky výpočet škôd spôsobených vládou SMER-SD a mažoretiek zo strán SNS a Most-Híd.

Verím, že nielenže autodopravcovia necuknú pred policajným zastrašovaním, ale prasknú alibistické kukly predstaviteľov vysokých škôl a vedeckých pracovísk – s rozkrádanými a prepadnutými zdrojmi z eurofondov – a vyletia odtiaľ motýle odporu, že sa prebudia driemajúce spóry odvahy v zdravotníctve, že spoločnosť pochopí, že TERAZ je ten čas (aj na generálny štrajk).

Aby dejiny raz mohli napísať: „Začali to autodopravcovia. A siedmy deň ...“ Zmenou sme MY, nie SMER-SD. A ak budeme chcieť, nezvrátia to ani nepriame vyhrážky premiéra.