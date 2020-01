Pribylina: Latentný rasizmus v hlavách časti poslancov

O projekte, ktorý sa okolo Rómov len ľahko obtrel a o obci v ktorej – zdá sa – zastal čas. A dopláca na to životné prostredie.

Informačná tabuľa projektu, ktorý sa o Rómov len ľahko obtrel

V októbri 2017 začala obec realizovať projekt Zberný dvor a stojiská Pribylina, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške nenávratného príspevku 109 479,34 eur.

Pozoruhodným – aj vzhľadom k existencii cca 1 100 tonovej nelegálnej skládke na ktorej časti doposiaľ bývajú osadníci – bol hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Rozšírený opis tohto impozantného zámeru, publikovaného aj v Centrálnom registri projektov, znie nasledovne: „Cieľom predkladanej žiadosti je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity v obci Pribylina a to prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce. Vybudovaním systému zberu a odvozu komunálneho odpadu sa realizuje vybudovanie zberného dvora, troch stojísk na umiestnenie zberných nádob a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktorými sa predchádza vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a zvýši kapacita triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území.“

Porovnanie „kvality života“ v obci Pribylina a v osade

Ako autor blogu mám k dispozícii kompletné zápisnice z obecného zastupiteľstva v roku 2017, ktoré nielenže dokumentujú nezáujem niektorých poslancov obecného zastupiteľstva v Pribyline a starostu obce problém mohutnej nelegálnej skládky riešiť , ale z ktorých vyplýva, že obec sa mohla v príslušnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojiť aj do aktivity B, v rámci ktorej by bolo financované aj odstránenie nelegálnej skládky odpadov pri rómskej osade. Žiadosť však bola predložená - ad hoc - bez tejto aktivity.

Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bez zapojenia sa do aktivity B (Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pribyline konaného dňa 21. apríla 2017, str. 8)

Ukážka diskusie z obecného zastupiteľstva v Pribyline. Iveta Oravcová, ktorá vo všetkých zápisniciach z roku 2017 komunikuje len dôvody prečo neriešiť situáciu v osade, je dnes riaditeľkou ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline. (Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pribyline konaného dňa 21. apríla 2017, str. 9)

Situáciu v obci dokumentuje napr. aj vystúpenie občana na obecnom zastupiteľstve z dňa 03.03.2017, ktorý demaskuje frekvenciu odvozu odpadu z osady a záujem starostu venovať sa systémovo rómskej problematike (od 03:45 hod.) či zverejnený názor na sociálnych sieťach (OZ LIPA – Liptovskí aktivisti) k článku Pribylina – Starosta verzus osadníci na kope smetia (uverejňujem bez štylistických a jazykových zásahov): „Smeti ktoré sa nevyvážajú má veľký dopad tak ako na prírodu aj na ľudí . Deti na jar keď sa oteplí majú hnačky infekčné lebo smeti sa nevyvážajú ! Ta hnačka sa netýka len osady veď tie deti chodia do školy,skvolky , nakaziť sa môžu aj iné deti na to obec nemyslí ? Veľa krát sme to riešili s Pánom Peter Jendral ale starosta vždy prišiel s niečím čo bolo úplne mimo témy. A žiadne s riešení ktoré boli obci predložené neboli schvalene už vpred bolo odsúdené na zatratenie tak ako všetky problémy ktoré sa nakopili v tej osade ako tie tóny odpadu . Clanok chválim obsahuje samé pravdivé informácie o skutočnosti osady.“

Občanom obce Pribylina asi nedochádza resp. im to doposiaľ nikto nevysvetlil, že za komunálne a drobné stavebné odpady – bez ohľadu na pohlavie, rasu či náboženstvo ich nezisteného pôvodcu, v štáte neexistujúcej kolektívnej viny, je zodpovedná obec. „V prípadoch uvedených v odsekoch 7, 12 a 19 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady“ (§ 15 ods. 14 zákona o odpadoch).

A pri 12,47%-nej miere triedenia odpadov v obci Pribylina, v kontexte Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., vzrastli jej nekonaním náklady na každú tonu zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu uloženého na skládku odpadov o 12 eur /tona t. j. budúcim rozhodnutím štátnej správy životného prostredia nariadené odstránenie odpadu v objeme cca 1 100 t zdraželo pre obec Pribylina medziročne (2019/2020) o 13 200 eur (!!!).

A nielen starosta obce, ale niektorí okresní funkcionári zodpovední za životné prostredie, sa už dosť dlhý čas pohybujú na hrane naplnenia skutkovej podstaty prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa resp. marenie úlohy verejným činiteľom. Nielen v Bardejove by o tom vedeli rozprávať.

Nelegálna skládka, osada (fotografie z 11.01.2020):

List Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OÚ Liptovský Mikuláš:

List MO SRZ Liptovský Hrádok na OÚ Liptovský Mikuláš:

Súvisiace články:

- Pribylina: Starosta verzus osadníci na kope smetia

- Pribylina – kráľovstvo pohodených odpadkov

- 1 100 ton odpadu pod Západnými Tatrami

- Pri osade je veľká čierna skládka