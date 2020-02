Zelená Demänovská dolina! Chceš byť pritom?

Pomôž nám vrátiť stromy do lokality, ktorá je ukážkou zlyhania štátu pri ochrane a tvorbe životného prostredia, nekoncepčnosti plánovania a popretím konceptu trvalo udržateľného rozvoja.

Ilustračný obrázok - Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, stredisko Jochy (Foto: R. Běhal)

Sme skupina ľudí združených okolo Občianskeho združenia TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, ktorá sa už nemôže pozerať na to, ako vyzerá okolie hotelov, chát, penziónov a lyžiarskych trás v Demänovskej doline.

Zúčastnili sme sa mnohých posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v rámci našich možností – a nastavenej legislatívy – čo-to zmenili, upravili, pozastavili. Nie je však v silách jednotlivcov a niekoľkých organizácií zastaviť tlak „spoločenskej objednávky,“ obmedziť ekonomické záujmy vlastníkov pozemkov. Nie sme majiteľmi okrúhlych pečiatok.

Dlhodobo si myslíme, že nielen Demänovská dolina, ale aj iné časti Nízkych Tatier, už dávno nespĺňajú status národného parku a bolo by poctivé, najmä od samotného štátu, to konečne priznať. To nás však neoprávňuje rezignovať – aj v kontexte klimatických zmien – na zelenú Demänovskú dolinu. Dĺžime to sebe i budúcim generáciám.

V uplynulých mesiacoch sme strávili desiatky hodín na stretnutiach s menšími „hráčmi“ pôsobiacimi v tejto destinácii, absolvovali rozhovory na ktorých otvorenosť a priamosť, ako nám následne bolo tlmočené, nie sú developeri veľmi zvyknutí. Odkomunikovali sme naše predstavy Demänovskej doliny, dlhodobé vízie, požiadavky na zodpovedné podnikanie a očakávania. Nie, nedali sme sa kúpiť, iba už ďalej nevládzeme plakať nad rozliatym mliekom.

Výsledkom našich snáh sú projekty revitalizácie okolia Björnsonovej chaty a strediska Lúčky, ktorých realizačná časť bude zahájená na jar 2020 (apríl / máj). Nepôjde o klasickú lesnícku výsadbu - zalesňovanie holín po spracovaní kalamít resp. plánovanej ťažbe, ale predovšetkým o sadenie vzrastlých stromov, ktorých vizuálny efekt sa prejaví vo veľmi krátkom čase. Len v okolí Björnsonovej chaty je pripravená výsadba min. 200 ks drevín. Všetky odrastky budú domácej proveniencie, druhové zloženie reaguje na zmenu klímy a očakávanú budúcnosť doliny.

Veríme, že sila príkladu vyvolá lavínu, ktorá zásadným spôsobom zmení pohľad všetkých záujmových skupín v doline na spoločenskú zodpovednosť. A zmení to nás i dolinu.

Mimo tejto destinácie momentálne - okrem iných lokalít - pracujeme na zámere renaturalizácie bývalej ťažobnej jamy štrkopieskov neďaleko Liptovského Mikuláša, ktorá by mala v budúcnosti slúžiť ako rekreačno-oddychová zóna obsluhovaná aj neďalekým cyklistickým chodníkom.

Všetky náklady spojené s revitalizáciou a renaturalizáciou územia uhradia investori, pri väčších akciách vrátane občerstvenia a obeda, bude zabezpečená technika i náradie.

Ilustračný obrázok – Úcta k Zemi, krajine, pôde, vode, životu ...

Zelená Demänovská dolina! Chceš byť pritom?

Jednotlivé aktivity vytvárajúce ucelenú mozaiku revitalizácie a renaturalizácie predstavených území budú prebiehať počas víkendov i pracovných dní. Sú vítaní jednotlivci, ako aj kolektívy – aj v rámci tzv. teambuildingu (v danom prípade kontaktovať OZ TATRY z dôvodu podrobného naplánovania akcie).

Prihlásením sa do databázy – cez TENTO FORMULÁR alebo na elektronickú adresu oztatry@slovanet.sk (uviesť meno a priezvisko resp. názov kolektívu, e-mail, číslo mobilného telefónu) – budeš (-te) dostávať informácie o každej akcii. Následne bude potrebné potvrdiť účasť z dôvodu plánovania rozsahu prác, zabezpečenia náradia a občerstvenia.

Vítaní sú turisti, lyžiari, horskí bežci, cyklisti, víkendoví pohoďáci, agilní ochrancovia prírody, rodiny s deťmi, školské kolektívy, všetci, ktorým podoba Demänovskej doliny nie je ľahostajná.

Viac ľudí, viac urobenej práce, rýchlejšia zmena, viac pozitívnej energie ...

Staňte sa súčasťou tohto príbehu!

Tešíme sa na Vás. Dosadenia.

P.S:

Pokiaľ chcete podporiť aktivity OZ TATRY, ktoré nie sú zamerané len na výsadbu stromov, finančným príspevkom, tak máte nasledujúce možností: jednorazový dar, pravidelný mesačný príspevok prostredníctvom trvalého príkazu, venovanie 2%-asignácie dane. Všetky potrebné údaje nájdete tu. Môžete nás podporiť aj venovaním materiálneho daru alebo poskytnutím služby. ĎAKUJEME. Všetky naše výročné správy nájdete tu.