Znudená krajina, ufrflaný internet ...

Už Hermann Melville v Bielej veľrybe - ústami kapitána Achába - prehlásil, že sú ľudia, ktorí celý život ťahajú tu svoju káričku a sú takí, ktorí sa celý život len vezú. Akoby tento skúsený námorník hovoril o Slovensku.

Slovensko. Bežný deň. Na TA3 Igor Matovič definitívne stráca posledné zábrany rozvrátiť čokoľvek politikou boja s každým a proti všetkému, kapitán Danko v rámci ospravedlnenia kara prezidentku, premiér Pellegrini - šéf krajiny s aktuálne 31%-ným čerpaním eurofondov - odkazuje do Bruselu, že nedopustí ich krátenie pre programové obdobie 2021-2027, polepšený narkoman Truban predstavuje Mladú silu, ktorá to tu zvalcuje ... A k tomu pridaná hodnota záplavy sľubov, prvoplánových videí a potlačeného papiera v prežratých poštových schránkach. Iba voliť niet koho.

Liptovský Mikuláš. Mesiac rozpočtové provizórium v zápase o to, kto má väčšieho. Ľavicového či pravicového. Pat, ktorý si možno vychutnáme – až do občianskeho špiku – po dvadsiatom deviatom februári , na národnej úrovni.

Ulica. Opäť sa šušká o čakaní na Godota. Úradníci sa zaťahujú do osobných ulít, hovorcovia strácajú reč, prerátavajú sa možné politické straty na okresných postoch - pohodlných bydielkach pre poslušných, stranícky a rodinne spriaznených ... „Až po voľbách,“ sa stáva heslom dňa.

Sociálne siete. Ovládané dvoma entitami zrejme japonského pôvodu - Malo by sa to a Niekto by to mal, v ovzduší nenávistí, neustáleho úkolovania iných, domov ľudí bez charakteru, životných cieľov a vízií. Chceš zalesniť Demänovskú dolinu! Mudrlant od Teba, nie od seba, očakával, že ju zablokuješ. Prednášaš na školách? Hneď prvý výkrik z kyberpriestoru Ti odporučí, aby si radšej chytil lopatu, tliachať vie predsa každý!

Sonda do duše národa (Zdroj: Facebook OZ LIPA – Liptovskí aktivisti)

Sme znudená krajina väčšinovo pasívnych občanov, z genetikou kradnutia, podvádzania, rodinkárstva, závisti, občianskeho zápecníctva, bojazlivosti prezentovanej ako opatrnosť, anonymného virtuálneho hrdinstva a večnej ublíženosti, v ktorej lone sa rodia politici sľubov a konfliktov. Aj preto káričku nemá kto ťahať.