PS/SPOLU objavili Demänovskú dolinu

Iba Ježiš Kristus a páni z PS/Spolu vraj dokážu zvrátiť dianie v doline plnej toxických zmlúv a zložitých vzťahov - o ktorých bežná verejnosť ani netuší - medzi samosprávou, urbármi, developermi a samotným štátom.

Pred pár dňami Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) a OZ Lipa – Liptovskí aktivisti iniciovali náborovú kampaň „Zelená Demänovská dolina! Chceš byť pritom?“, ktorú sme striktne odpojili od akýchkoľvek politikov a politických strán, a dnes som bol verejnosťou upozornený na status tandemu Beblavý / Baláž (Progresívne Slovensko / Spolu) z ich krátkeho rekreačného pobytu v doline.

Status Miroslava Beblavého a video zverejnené na facebooku

Venujem sa problematike ochrany a tvorby životného prostredia Liptova dlhodobo a systematický – od anarchie na VN Liptovská Mara, cez devastáciu a developing Belej, ad hoc kolaps odkaliská nad Dúbravou či zámeru ťažby štrkov na poliach pri Uhorskej Vsi, až po dotknutú Demänovskú dolinu (1, 2, 3, 4, 5 atď.). Rozklikávam vzťahy a skryté záujmy, podávam podnety a trestné oznámenia, iniciujem petície, burcujem lokálne komunity.

Nad dokumentáciou početných zámerov situovaných do Demänovskej doliny tzv. EIA, v kumulatívnom rozsahu tisícov strán a stoviek príloh, som zmaril stovky hodín vlastného života. A v rozdeľovníku som registroval OZ TATRY, OZ Združenie domových samospráv a občas aj Lesoochranárske zoskupenie VLK, ani zmienka po predstaviteľoch PS / Spolu či iných politických subjektoch.

Tvrdil som, že kapacita vodných zásob VN Biela púť nebude postačujúca pre zasneženie rozšafne plánovaného systému zjazdoviek. Bol som ubitý okrúhlymi pečiatkami štátu a vedeckou mafiou, ktorá sa za finančný badžet podpíše pod čokoľvek a nazve to nestranné hodnotenie. Dnes sa budujú nádrže na Zadnej vode – vo vizuály mesačnej krajiny – lebo hry v doline reálne potrebujú 150 000 metrov kubických vody na spustenie lyžiarskej sezóny.

Dolina je až po hranicu kosodreviny preplnená toxickými a praktický nevypovedateľnými nájomnými zmluvami medzi urbármi a investormi, s lukratívnymi ročnými príjmami pre urbárske spoločenstvá či sa na danej parcele stavať bude alebo nie. Predstavte si developera, ktorý sa za 30 000-ový ročný nájom rozhodne upustiť od výstavby plánovaného objektu? Pri mnohých týchto zmluvách sa zabudlo na kodifikáciu záväzku následných vegetačných úprav, ktoré sú dnes nevymáhateľné a tvoria sa až dodatočne v prostredí extrémne náročného vyjednávania.

Verejnosť vidí len to, čo sa v Demänovskej doline postavilo, nevidí parcely zo stavebnou uzáverou, znížené počty objektov či redukované výškové a plošné hmoty. Tieto dohody sú v mnohých prípadoch vyrokované mimo formálnych procesov EIA, v predprípravnom období. Verejnosť nepozná zásady územného plánovania, proces územného a stavebného rozhodovania, chce meniť dianie, nielen v tejto doline, mimo právnych rámcov a „dať to“ na Grétu Thunberg.

Všeobecná verejnosť, ktorá zháňa hasičskú techniku až v momente rozsiahleho požiaru, však nikdy nebude čeliť arbitrážnym súdom a platiť za zmarené investície. Verejnosť sociálnych sietí sa väčšinovo nedokáže zastať ani šéfom šikanovaného spolupracovníka, na ulici obťažovanej ženy či otvorene bojovať za kvalitu životného prostredia vo vlastnej obci, ale bez problémov produkuje tony statusov na tému – kto, čo, kedy a ako by mal urobiť.

Občianska angažovanosť vyžaduje čas a energiu, znalosti, schopnosť pohybovať sa v prostredí nedokonalých právnych rámcov a do toho sa väčšine národa akosi nechce. Vlastná neschopnosť a nezáujem o lokálne veci verejné metamorfuje na prehnané očakávania od politikov, títo to „na objednávku“ pretavujú do balastu fráz a nereálnych záväzkov.

Tandem Beblavý / Baláž Vám sľubujú zjavenie Ježiša Krista v Demänovskej doline, lebo možno ON, by to za sto dní zvládol a nebol po druhy krát ukrižovaný.