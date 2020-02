Chopok–Juh: Už sa pripravujú bagre

V predvolebnom spoločenskom napätí unikla bežnej verejnosti informácia o tom, že TMR má zálusk zveľadiť aj južnú stranu Chopka. Podľa šablóny Demänovskej doliny.

Za sedem rokov sa môže južná strana Chopku zmeniť na nepoznanie. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) – vezúca sa na komunikačnej vlne rastúcej návštevnosti, údajne aj z dôvodu rekreačných poukazov – má záujem vybudovať dve nové zjazdovky so zasnežovaním Srdiečko-Krúpová a Jelenia lúka-Krúpová, predĺžiť zjazdovú trať Vyhliadková zo sedla Veľký Príslop a rozšíriť jestvujúcu zjazdovku Slnečná v najužšom mieste. Ďalej chce – okrem iného – postaviť akumulačnú nádrž pre zvýšenie efektivity zasnežovania, parkovisko, hotel Krupová s kapacitou 260-330 lôžok a chatovú oblasť s obslužným objektom. To všetko za cca 50 miliónov eur.

Komunikačná masáž TMR (Zdroj: Tatry mountain resorts, a.s.)

Všetky projekty sú situované do územia Národného parku Nízke Tatry v 3. stupni ochrany, budú spojené s vyrúbom drevín a rozsiahlymi zemnými prácami, napriek tomu generálny riaditeľ a predseda TMR Bohuš Hlavatý v PR výstupe si nedopustil poznámku: „Aj preto v tejto chvíli nedokážeme povedať, do akej miery dostanú projekty zelenú. Chceme však veriť, že pri ich posudzovaní zvíťazí zdravý rozum a pragmatický prístup pred pseudopopulistickými postojmi k ochrane prírody, pretože tie ju často viac poškodzujú ako chránia.”

Mapa investícií TMR na južnej strane Chopku (Zdroj: Tatry mountain resorts, a.s.)

Vizualizácia I. (Zdroj: Tatry mountain resorts, a.s.)

Vizualizácia II. (Zdroj: Tatry mountain resorts, a.s.)

Vizualizácia III. (Zdroj: Tatry mountain resorts, a.s.)

Vizualizácia IV. (Zdroj: Tatry mountain resorts, a.s.)

Spoločnosť TMR – podľa mediálnych vyhlásení – v najbližšom čase predloží zámer do procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie (EIA).

A to je čas na občiansku i politickú mobilizáciu, veď dvaja páni nám nedávno sľúbili, že to zastavia, aby rozhorčená verejnosť následne nevykrikovala do sveta: „Kde sú ochranári!“ Stačí sledovať Enviroportál, zapojiť sa do pripomienkovania a nečakať, že pár jednotlivcov a mimovládnych organizácií urobí „špinavú robotu“ za mlčiacu verejnosť.

Enviroportál: Aj tu sa rozhoduje o tom, ako bude vyzerať vaša dedina, mesto či okolitá krajina (Zdroj: Enviroportál)