Morské oko ako budúca developerská bašta?

Ministerstvo životného prostredia v rámci predloženého návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský pralesnavrhuje zrušiť prísnu ochranu jadrovej zóny existujúcej Národnej prírodnej rezervácie Morské oko, vyhlásenej v rok

Morské oko s vrcholu Sninského kameňa (Zdroj: http://www.spoznaj.eu/sninsky-kamen-morske-oko-vylet)

Jedná sa o samotnú vodnú hladinu jazera Morské oko, okolitých asi 20 hektárov lesných porastov, existujúce stavby a asfaltovú cestu.

Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK) iniciovalo hromadnú pripomienku – aktálne s vyše 58 000 signatármi - ktorej podstatou je požiadavka, aby bola zachovaná prísna ochrana vodnej plochy a okolitých lesných porastov. Pripomienku je možné podporiť do 17. februára 2020.

Ako uvádza LZ VLK v stanovisku: Ministerstvo ani ŠOP SR nepredložili žiadne odborné zdôvodnenie, prečo by malo dôjsť k zrušeniu prísnej ochrany týchto území. Jediný známy dôvod je umožnenie výstavby a iných developerských aktivít v tomto území, tak ako to uviedol p. Mika zo štátneho podniku Lesy SR, ktorý o tomto území na rokovaní v decembri 2019 v Michalovciach hovoril ako o „rozvojovom území“. Zároveň si VLK uvedomuje problémy, ktoré spôsobuje prítomnosť stavieb a asfaltovej lesnej cesty, ktoré sa území nachádzali už pred vyhlásením, dokopy cca 2 hektáre, a preto podporuje ich vyňatie z piateho stupňa ochrany. Ale zdôrazňujeme, že iba asfaltovú lesnú cestu, kaštielik, 2 chaty a informačné stredisko ŠOP SR. Dôležité je, že takto to oficiálne komunikovala aj ŠOP SR a MŽP SR.

NPR Morské oko (Zdroj: Wikipedia)

Ministerstvo životného prostredia navrhuje preradiť spomenuté územia z 5. stupňa ochrany do 4. stupňa ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Toto sú zásadné rozdiely medzi týmito stupňami ochrany:

Umiestnenie stavieb: Kým v piatom stupni je umiestnenie stavieb zakázané, vo štvrtom stupni ochrany už stačí iba súhlas orgánu ochrany prírody.

Poľovníctvo: Kým v piatom stupni je zakázané loviť živočícha, vo štvrtom stupni je to povolené, ale nesmie sa tak stať na spoločných poľovačkách a nesmú sa v území zriaďovať poľovnícke zariadenia (posedy, krmelce a pod.).

Ťažba dreva: Kým v piatom stupni ochrany je zakázané zasiahnuť do lesného porastu a dokonca aj narušiť vegetačný a pôdny kryt, t.j. je zakázané ťažiť drevo aj stavať cesty vo štvrtom stupni ochrany je povolené ťažiť drevo a na výstavbu lesných ciest a zvážnic sa vyžaduje súhlas. Vo štvrtom stupni je síce zakázané „rúbať dreviny“, ale „drevina“ je v zákone jasne definovaná ako „strom alebo ker rastúci mimo lesného pozemku“. Čiže toto ustanovenie sa netýka lesných porastov.

Iné: Okrem vyššie uvedených aktivít sú v štvrtom stupni povolené mnohé iné aktivity a tiež na mnohé stačí súhlas orgánu ochrany prírody.

Poznajúc salámovú metódu developerov za asistencie štátnych orgánov z iných lokalít Slovenska - tu si napr. spomeňte na pokalamitné ubezpečenie splnomocnenca vlády pre obnovu Tatier Ivana Štefanca "tam kde bol les, bude opäť les", vieme, ako nenápadne sa môžu zóny ticha premeniť na lunapark.