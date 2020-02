Verejný záujem v prospech podnikateľa či elitného politika?

Do kraja Hečkovho Červeného vína, k. ú. Suchej nad Parnou, sa navrátil feudalizmus. Udržiavaný trnavským úradom životného prostredia, políciou, prokuratúrou i ľahostajnou samosprávou.

Rodina Bedejovcov už sedem rokov bojuje so štátom, ktorý bývalý Smerák Robert Kaliňák vraj reformoval na Efektívnu, Spoľahlivú a Otvorenú štátnu správu, v rámci ktorej sa úrady životného prostredia ocitli – dnes som presvedčený o tom, že s presne vykalkulovaným cieľom roztrieštiť a iným záujmom podriadiť ochranu prírody na lokálnej úrovni – mimo štruktúry rezortu životného prostredia.

Rodina v roku 2011 kúpila pozemok v k. ú. obce Suchá nad Parnou a následne – po presnom zameraní jeho hraníc – zistili, že na kontakte s ich nehnuteľnosťou sa nachádza značné množstvo nelegálne uloženého odpadu. Postupom času sa dopátrali k poznaniu, že rozsiahla čierna skládka vznikla pôvodne navážkou na pozemkoch patriacich obci a štátu, ktoré mali v minulosti charakter hlbokej úvozovej cesty. Samosprávou ignorovaná skládka bola postupne navýšená nad úroveň pozemkov ležiacich z jednej strany cesty, preto neskôr, pri zaťažení ťažkými mechanizmami a navršovaní ďalším materiálom, došlo k jej zosuvu do nižších miest, na pozemok Bedejovcov.

Medzitým – na nelegálnej navážke, ktorej pôvod hodil štát i vyšetrovatelia PZ SR na mŕtveho občana Pavla Jedličku a ďalej vec neriešil – vznikla stavba „Úprava povrchu poľnej cesty v k. ú. Suchá nad Parnou,“ pre nechápavých prekrytie odpadu drvinou a následne asfaltovou hmotou, za ktorou stojí miestny vinársky barón Vladimír Magula. Cestu používa - ako druhý prístup k domu - aj bývalý elitný člen ĽS-HZDS Tibor Mikuš (1995-2008), dnes na kandidátke SNS, i jeho zať Martin Chreno.

Viditeľné navážky stavebného odpadu, aj na pozemku Bedejovcov

Tento príbeh, ktorý je dokonalým obrazom fungovania štátu a zneužívania moci voči obyčajným ľuďom, začal dňa 29. mája 2013 zákonným podaním Evy Bedejovej na nelegálne uloženie odpadov s adresátmi: obec Suchá nad Parnou a Obvodný úrad životného prostredia Trnava. Starostkou obce bola v danom čase Daniela Balážová (NEKA).

Podnet Evy Bedejovej potvrdený obcou Suchá nad Parnou dňa 29.05.2013

Napriek tomu Daniela Balážová uvádza, citujem z Uznesenia vyšetrovateľa OR PZ v Trnave z dňa 22.09.2016: „Nespomína si, že by riešili na úrade nejaký podnet p. Bedejovej, ohľadom danej skládky.“ Osoba, ktorá následne podpisovala stavebné povolenia na činnosti situované do telesa nelegálnej navážky, odpovede na podnety týkajúce sa stavebného zákona, si na „pochovaný“ problém – fyzický i samosprávou – nespomína. Tá istá osoba však bola prítomná – podľa písomného stanoviska OÚŽP Trnava z dňa 12.06.2013 – na obhliadke, ktorá nezistila uloženie stavebného odpadu v rozpore so zákonom. Mimochodom, trnavská štátna správa životného prostredia existenciu nelegálneho uloženia odpadu ignoruje od roku 2013 až do súčasnosti!

Tvrdenia bývalej starostky obce Suchá nad Parnou Daniely Balážovej zaznamenané v Uznesení vyšetrovateľa OR PZ v Trnave (ČVS: ORP-1740/4-VYS-TT-2015 z dňa 22.09.2016, str. 4)

Zamestnanec OÚ Trnava Miroslav Adamčík, dlhodobo krytý vedúcim odboru Rudolfom Kormúthom, u ktorého budete márne hľadať vzdelanie z oblasti environmentalistiky alebo príbuzných vied, nielenže nelegálnu skládku odpadov zasahujúcu do majetkových pomerov inej osoby nevidí, nie je mu očividne známy rozdiel medzi divokou navážkou nespracovaného materiálu a certifikovaným stavebným recyklátom, ale celé roky pracuje v neprospech rodiny Bedejovcov napr. neustálou úpravou vlastných stanovísk a presunom povinnosti štátneho úradníka na občana.

V liste z dňa 11.11.2016 p. Adamčík poučuje p. Evu Bedejovú: „... pokiaľ máte vedomosť o tom, že pod miestnou komunikáciou sa nachádza environmentálna záťaž, je potrebné postupovať podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Do Uznesenia Okresnej prokuratúry Trnava z dňa 06.05.2019 už p. Adamčík uvádza: „ ... Odpad namietaný Evou Bedejovou bol na miesto navezený pred viac ako 12 rokmi, jedná sa o starú environmentálnu záťaž, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch ... Podnet, pokiaľ ide o environmentálnu záťaž, podáva subjekt, ktorý má o nej vedomosť. Keďže o takejto skutočnosti vedomosť nemali a nemajú, z ich strany podnet nebol podaný.“

Svet podľa štátneho úradníka Miroslava Adamčíka – vedeli, nevedeli, záťaž / nezáťaž a vzájomne si odporujúce tvrdenia ... (Uznesenie OP Trnava č. 1Pn 1218/18/2207-15 z dňa 6.5.2019, str. 3).

Na základe dotazu Evy Bedejovej, nie úradu, ktorý platia daňoví poplatníci SR, oznamuje Slovenská agentúra životného prostredia: „ ... lokalita nespĺňa kritéria pre zaradenie do informačného systému environmentálnych záťaží t. j. nie je to environmentálna záťaž.“ List bol doručený „na vedomie“ aj dvom oddeleniam OÚ Trnava, a tu sa jeho existencia akosi zabúda brať na zreteľ.

Vyjadrenie sa SAŽP k environmentálnej záťaží v k. ú. obce Suchá nad Parnou

A nielen to! Juraj Minárik, znalec z odboru ochrana životného prostredia, vypracoval ešte v roku 2015 znalecký posudok na neoprávnené nakladanie s odpadmi, v ktorom konštatuje nasledovné: Iba na majetkom úseku p. Bedejovej t. j. v dĺžke 170 m sa nachádza 460 m3 odpadu (598 t), a to tehly a ich úlomky, betón a bloky betónu, betónové panely až do 200 cm, kamene a balvany hornín, ostatný stavebný odpad, výkopové hlinito – štrkovité zeminy, v celkovej spoločenskej škode, určenej v cenách z roku 2001, vo výške 26 101 €. Opäť pre nechápavých: žiadny recyklát, ale druhovo i frakciami nesúrodý materiál, ktorého sa potreboval niekto bezplatne zbaviť!

Znalecký posudok k nelegálnej skládke odpadu v k. ú. obce Suchá nad Parnou, ktorú samospráva i OÚ Trnava roky odmietali vidieť a ešte v roku 2019 „na drzovku“ označovali navážku za „starú environmentálnu záťaž“

K územiu sa vyjadril aj Slovenský pozemkový fond (SPF), ktorý konštatuje, že nevydal povolenie na skládkovanie stavebného odpadu, ale v trestnom konaní sa zároveň nepridal k poškodenej strane a nežiadal žiadnu náhradu škody. Tiež sa vyjadril, že SPF nie je povinný ani oprávnený robiť opatrenia proti zakladaniu čiernych skládok. Týmto spôsobom chránia v tejto krajine štátne inštitúcie životné prostredie!

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu z dňa 13.05.2014

Je rok 2020, mam za sebou vyše tri roky komunikácie s p. Evou Bedejovou (a takýchto príbehov riešim ročne desiatky), v archíve 121 strán dokumentov a vyše 50 fotografií.

Účelová komunikácia s nelegálne navozeným stavebným odpadom zasahujúcim do majetkových práv rodiny je legalizovaná obcou i štátnou správou, nezákonne uložený materiál bol vyšetrovateľmi a trnavskou prokuratúrou „hodený“ na mŕtveho občana, bez bezvýhradnej pravdivosti tejto skutočnosti a neriešený problém pochovaný pod vrstvou asfaltu, v prospech Našich – lokálnych podnikateľských a straníckych väzieb.

Kým pri diaľnici D4/R7 sa neakceptuje nevytriedený recyklát použitý pri výstavbe a stavba je pozastavená, v Suchej nad Párnou sa môže povaľovať pod telesom cesty čokoľvek.

Kým spišskonovoveský úrad nekompromisne nariadil odstránenie 1 000 t stavebného odpadu z pozemku, v Trebišove sa pripravuje obdobné rozhodnutie na vyše 5 000 t zmesi komunálu a drobného stavebného odpadu, v Trnave sa roky naťahoval čas a prekrúca(-la) litera zákona v prospech niekoho.

Stojíme na prahu druhého výročia smrti Jána Kuciaka a Marty Kušnírovej.

Čo sa zmenilo?

Zvedaví novinári napr. z webu Investigace.cz a aktívni občania sú naďalej šikanovaní a zastrašovaní úradnou mocou, v štátnych a verejných funkciách sa naďalej povaľujú tisíce kočnerovských pováh.

Aj o tom budú voľby dňa 29. februára 2020.

Chliev je plný a prasatá kvília naučenú pesničku o súlade so zákonom.