Mizerák ministrom, to naozaj?

Od vzniku SR čakáme na ministra životného prostredia, ktorý nebude buď neškodným akademickým teoretikom alebo vypočítavým biznismenom, na niekoho s osobným príbehom, morálnym kreditom, rezortným rozhľadom a vášňou.

Viem, karty ešte nie sú na stole a verejnosť môže len tápať v známych i menej známych menách, ktoré strany zmeny ponúknu do exekutívy. Už teraz si však dovolím tvrdiť – a netrvám na vlastnej neomylnosti, že OĽaNO, Sme rodina, SaS či Za ľudí nevedia predložiť rozhľadenej verejnosti – z vlastných radov – ani jeden unikátny osobný príbeh spojený s ochranou a tvorbou životného prostredia, ktorý by bol hoden postu ministra.

Nie je takým ani príbeh Jána Mizeráka (Sme rodina), ktorého v ostatných hodinách dosadili na post ministra životného prostredia médiá.

Ján Mizerák nie je zmenou ani novou tvárou, ale veľmi flexibilným kariérnym ochranárom, ktorého éra začala za vlády Mikuláša Dzurindu a ministra ŽP SR Lászlóa Miklósa a bezproblémovo sa prehupla do obdobia prvej vlády SMERu s nominantami SNS i ĽS-HZDS.

V roku 2007 bol Ján Mizerák, bez akéhokoľvek ľudského odporu, pri personálnom rozvrate Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) ako jej generálny riaditeľ: „... Ján Mizerák zdôraznil, že prepúšťať sa bude na základe decembrového uznesenia vlády o 20-percentnom znižovaní počtu zamestnancov v štátnej správe. Hoci je predčasné hovoriť o konkrétnych počtoch, v ŠOP prepúšťanie nebude v porovnaní s inými organizáciami ministerstva životného prostredia také výrazné,“ uviedol Mizerák. Zníženie poštu profesionálnych strážcov prírody chce kompenzovať lepšou spoluprácou s dobrovoľnými strážcami a inými druhmi stráže, najmä lesnou strážou. Zo 416 zamestnancov ŠOP je 108 profesionálnych strážcov. Dobrovoľných strážcov, ktorí majú rovnaké kompetencie ako profesionálni, je 681, kompetencie strážcov prírody majú v teréne aj odborní zamestnanci ŠOP ...“ Aké dopady to malo na atmosféru a samotný výkon tejto inštitúcie ukázal až čas.

Ján Mizerák bol na významnom štátnozamestnaneckom poste v čase spoločenského zápasu o Tichú a Kôprovú dolinu. Bola to doba vládneho Výboru pre obnovu Tatier a práve sa vo veľkom rozbiehajúceho obchodu s drevom. Dnes úlohu v tejto hre zľahčuje.

V roku 2013 sa meno tohto do Sme rodina transformovaného pána spomínalo v súdnom procese s riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Miroslavom Tončíkom a právnikom Ivanom Pupákom, citujem: „ ... Vniknutie do chráneného porastu zistil dobrovoľný ochranca prírody, ktorý privolal políciu. Tončík i Pupák tvrdili, že autami vošli preto, aby mohli odviezť zozbieraný komunálny odpad, ktorý na mieste vyhliadnutom na rybačku našli. Na vstup do chráneného areálu nemali písomné povolenie. Telefonicky im súhlas dal riaditeľ Štátnej ochrany prírody Ján Mizerák.“ Bola to doba papálašizmu, aj v ochrane prírody, krytá súdmi i prokuratúrou.

Rezortné inštitúcie ochrany a tvorby životného prostredia sú ako rakovinou postihnutý organizmus - nad spoločenský únosnú mieru - prerastené starými pardálmi plávajúcimi v rybníku každej doby, hipsterskými karieristami či eurofondovými tliachačmi, nízkym záujmom o principiálnu ochranu prírody a krajiny.

Igora Matoviča (OĽaNO), muža zmeny, čaká cesta mínovým poľom s neúprosným tikaním času, ktoré mu voľby dali pre jej dosiahnutie.

VÝZVA SLOVENSKÉHO OCHRANÁRSKEHO SNEMU

Ministrom životného prostredia musí byť dôveryhodný odborník,

vyzývajú vedci a ochranári

Otvorená výzva S-O-S víťazom parlamentných volieb

V Bratislave, 3. marca 2020

Vážený pán Igor Matovič,

vážený pán Boris Kollár,

vážený pán Richard Sulík,

vážený pán Andrej Kiska,

dovoľte, aby sme Vám pogratulovali k volebnému úspechu Vašich strán v parlamentných voľbách.

My, nižšie podpísaní a podpísané, si Vás dovoľujeme vyzvať na zodpovedný prístup pri obsadzovaní postu ministra životného prostredia a štátnych tajomníkov tohto rezortu.

Slovenská príroda a prírodné zdroje ­– lesy, pôda, voda, krajinný ráz – sú základným prvkom ochrany zdravia ľudí, národného majetku i hodnôt našej krajiny, sú základom nášho života. Mimoriadny význam nadobúdajú aj kvôli nastupujúcej klimatickej kríze. Ich ochrana si však vyžaduje expertnú znalosť a dôveryhodnosť. So záujmom, ale aj znepokojením preto sledujeme práve začatý proces hľadania a nominácie ľudí na vysoké posty v štátnej správe, ktoré majú zásadný vplyv na stav nášho životného prostredia. Príkladom môžu byť Ján Mizerák zo Sme rodina alebo Radovan Kazda z OKS (SaS).

Upozorňujeme na skutočnosti, ktoré vyvolávajú vážne pochybnosti o dostatočnej odbornej kvalifikácii a morálnej bezúhonnosti Jána Mizeráka. Jeho hodnotové nastavenie a kontroverzné metódy v pozícii generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) sa naplno prejavili za vlády strán Smer-HZDS-SNS. Počas jeho pôsobenia dochádzalo k čistkám v tejto organizácii, v dôsledku ktorých boli prepustené alebo odišli desiatky kvalitných odborníkov a odborníčok. Samotní zamestnanci ŠOP SR voči nemu spisovali výzvu, kde žiadali jeho odvolanie. Ján Mizerák bol zodpovedný za mnohé prešľapy ŠOP SR, zníženie odbornosti úradu, nerešpektovanie odborných kapacít samotnej organizácie ako aj vedeckých inštitúcií, uľahčovanie ťažby dreva, developerských či iných devastačných aktivít v chránených územiach a i. Navyše, nie sú známe takmer žiadne odborné, koncepčné či manažérske výstupy Jána Mizeráka, ktoré by dokladovali jeho spôsobilosť viesť rezort životného prostredia. Tieto a mnohé ďalšie kroky Jána Mizeráka viedli k celkovej nedôvere zástupcov širokej environmentalistickej obce k jeho osobe.

A objavujú sa aj ďalšie kontroverzné mená. Kandidátom, z ktorého máme rovnaké obavy, je Radovan Kazda z OKS/SaS. Radovan Kazda totiž už viac ako 15 rokov zahmlieva fakty a celkovo vedu o klimatickej zmene rôznymi vyjadreniami o názoroch pochybných expertov. V roku 2010 bol veľkým fanúšikom skládkovania odpadov. To je najhorší spôsob nakladania s odpadmi podľa hierarchie odpadového hospodárstva záväznej na Slovensku aj v celej EÚ. Navyše odpadové hospodárstvo je jednou z kľúčových výziev životného prostredia na Slovensku a klimatická kríza je jednou z najdôležitejších politík Európskej únie, viď napr. Európsky ekologický dohovor (European Green Deal).

Páni predsedovia strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, žiadame Vás, aby ste pri zostavovaní novej vlády pristupovali k problematike životného prostredia s ohľadom na jej mimoriadnu dôležitosť pre budúcnosť i bezpečnosť Slovenskej republiky.

Dnes stojíme pred mnohými výzvami. Jednou z nich je záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 takmer o polovicu a dosiahnuť celkovú uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Ak chceme pristúpiť k ochrane životného prostredia zodpovedne, mnohé musíme napraviť a ešte viac dobehnúť. Slovensko, tak ako celý svet, ohrozujú klimatická zmena a úbytok biodiverzity. Ak nezačneme efektívne chrániť naše najväčšie bohatstvo práve v nadchádzajúcom volebnom období, hrozia nám škody nielen na prírodných zdrojoch, ale aj na zdraví obyvateľstva a ekonomike

Pre tieto, ako i pre iné skutočnosti, musí rezort životného prostredia viesť odborná kapacita, ktorá bude vedieť kompetentne a efektívne reagovať na tieto obrovské výzvy. Ponúkame vám preto spoluprácu pri rozhodovaní sa o tejto dôležitej otázke, ale aj pri výzvach, ktoré nás čakajú.

Agenda životného prostredia sa musí z okrajovej témy posunúť do centra pozornosti. Musí dôjsť k bezprecedentnej mobilizácii odborných, personálnych a finančných kapacít. Nasledujúce roky budú kľúčové aj pre našu schopnosť pripraviť obyvateľstvo na dopady klimatickej zmeny. Nepremrhajme ich! Tento problém sa týka nás všetkých.

Ďalšie informácie:

klimatická kríza

https://storage.googleapis.com/planet4-slovakia-stateless/2020/02/54e4fe6f-gp-dopady-klimat-krizy-slovensko-screen-2.pdf

https://www.ipcc.ch/sr15/

ŠOP SR

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153995-mizerak-polovicu-medvedov-treba-vystrielat/

https://www.sme.sk/c/3397705/ochrancovia-prirody-dostali-vypoved.html

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/154779-narodne-parky-prepustaju-ochrana-slabne/

https://domov.sme.sk/c/3130628/statna-ochrana-prirody-chce-odvolat-aj-profesionalnych-strazcov.html

https://domov.sme.sk/c/5657465/sef-ochranarov-jasik-konci-po-styroch-dnoch.html

https://topercer.blog.sme.sk/c/223717/Mapovanie-vtakov-pod-SOPou.html

Prílohy:

1) Výzva pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR pre ministra životného prostredia SR, 2. 5. 2007.

2) Uhrin M., 2007: O stave štátnej ochrany prírody. Sme, 15 (106; 10. 5. 2007): 39.

Podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. (kontaktná osoba)

Ing. Ján Topercer, CSc. (kontaktná osoba)

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)

Mgr. Alexander Ač, PhD.

Sabina Barborjak-Galeková

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.

Ing. Ladislav Bíro

Mgr. Miroslava Čierna Plassmann, PhD.

Mgr. Michal Deraj

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Mgr. Ján Dobšovič

Mgr. Zuzana Dovalová

Mgr. art. Viera Dubačová

RNDr. Elena Fatulová

Ing. Martin Fecko

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

Karolína Gelatičová (N)

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. (N - Lesnícka fakulta TU Zvolen)

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Ing. Fero Guldan

RNDr. Ján Hanušin, CSc.

Ing. Roman Havlíček

Ing. Ladislav Hegyi

Mgr. Juraj Hipš

Mgr. Tomáš Hulík

Ing. arch. Boris Hochel

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Mgr. Martin Hojsík

Mgr. Zuzana Homolová

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Mgr. Irena Jenčová, PhD.

RNDr. Ján Kadlečík

Ing. Karol Kaliský

Ing. Peter Klučka

Ing. Ľubica Kolková

Mgr. Eva Kováčechová

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

RNDr. Ľubica Krištofová

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.

Mgr. Dana Mareková

Mgr. Richard Medal

Ing. Klaudia Medalová

Ing. Juraj Melichár

Ing. Ján Mičovský

Viera Minarovičová (N)

Mgr. Vladimír Mokráň

Branislav Moňok

prof. Juraj Nvota

Soňa Párnická

Daniel Pastirčák

Ing. Martina B. Paulíková

Ing. Jana Pavlíková

Ing. Patrícia Pavlovská, DPD

Mgr. Tomáš Peciar

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Pavol Polák (N - Deputy Team Leader/Habitat and SPA expert, NATURA 2000 – Srbsko)

Mgr. Andrej Popovič

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Ing. Koloman Prónay

Mgr. Samo Smetana

Mgr. Boris Strečanský

Mgr. Lucia Szabová

Ing. Štefan Szabó, PhD.

RNDr. Silvia Szabóová

Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

Ing. Katarína Šimončičová

Mgr. Natália Šovkoplias

RNDr. Andrej Šteiner, PhD.

Ing. Alena Trančíková

Ing. Ľubica Trubíniová

Ing. Alexander Vágner

Mgr. Imrich Vozár

Mgr. Marcel Zajac

Juraj Zamkovský

Pavel Ziman

Podporujúce organizácie:

Nadácia Ekopolis

Združenie Slatinka

Slovenská ornitologická spoločnosť – BirdLife Slovakia

WWF Slovensko

Greenpeace

Ochrana dravcov – RPS Slovakia

Inštitút ochrany prírody

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

OZ Prales

OZ Tatry

OZ Ochrana prírody Podunajska

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR)

CEPA

OI Znepokojené matky

Extinction Rebellion

o. z. CEPTA

Cyklokoalícia

OZ Hrad Slavin

Iniciatíva Bratislava otvorene

Príloha č. 1:

Výzva pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR pre ministra životného prostredia SR (02.05.2007)



Vážený pán minister,

Štátna ochrana prírody na Slovensku píše svoju históriu už niekoľko desiatok rokov. Napriek množstvu ťažkostí bolo vždy snahou jej pracovníkov napĺňať svoje poslanie pri zachovaní nášho unikátneho prírodného bohatstva.

V súčasnosti sa do vedenia ŠOP SR a aj rezortu životného prostredia dostali ľudia, ktorí dehonestujú úsilie viacerých generácií ochrancov prírody. So znepokojením sledujeme tvrdé presadzovanie lobistických záujmov na úkor odbornosti a zákonnosti. Sme svedkami koordinovanej likvidácie záujmov ochrany prírody na národnej ale bohužiaľ aj európskej úrovni, čím sa stráca zmysel a poslanie Štátnej ochrany prírody SR.

Neriešenie zásadných problémov od roku 1989 vyústilo do najhlbšej krízy ochrany prírody na Slovensku. Súčasné vedenie ŠOP SR nerešpektuje názory odborných pracovníkov a organizácií a znevažuje ich odbornosť, poskytuje neodôvodnené vyhlásenia o potrebe zníženia výmery chránených území a území NATURA 2000 bez odbornej analýzy, účelovo mení odborné stanoviská správ chránených území, čím sa stráca zmysel obhajovania verejného záujmu v oblasti ochrany prírody.

Tlaky na účelové znižovanie výmery siete chránených území, účelová interpretácia zákona, ignorovanie medzinárodných záväzkov pri budovaní siete európsky významných území vytvára priestor pre ďalšiu devastáciu slovenskej prírody a následne problémy, prípadne sankcie zo strany Európskej komisie.

Žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti súčasného vedenia ŠOP SR, ktoré zapríčinilo tento stav a presadzuje negatívne trendy v ochrane prírody.

Zároveň sme si vedomí, že zásadné zmeny, ktoré je v ochrane prírody potrebné urobiť nebudú jednoduché, veríme však, že vo vzájomnej diskusii nájdeme vhodné a prijateľné východiská.

RNDr. Marcel Uhrin, poverený riaditeľ S-NP Muránska planina Ing. Marián Jasík, poverený riaditeľ Správy NAPANT Ing. Dušan Bevilaqua, strážca, NP Slovenský raj Ing. Dušan Slávik, Správa CHKO Poľana RNDr. Viera Demianová, krajinárka, Správa NP Malá Fatra RNDr. Viliam Klescht, riaditeľ RCOPK Modra Ing. Ján Korňan, poverený riaditeľ S-CHKO Kysuce Ing. Tomáš Vančura, odvolaný riaditeľ Správy TANAP prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc., strážca, S-TANAP Mgr. Andrea Šimková, botanička, Správa CHKO Latorica Ing. Pavol Polák, vedúci odboru monitoringu, Ústredie ŠOP SR Ing. Július Burkovský, dlhoročný pracovník ŠOP SR Ing. Peter Urban, PhD., bývalý námestník a dlhoročný pracovník ŠOP SR Zdeno Pochop, strážca, NP Muránska planina Ing. Juraj Švajda, vedúci odboru strážnej služby, S-TANAP Ing. Tomáš Dražil, PhD., lesník, koordinátor NATURA 2000, Správa NP Slovenský raj Ing. Ladislav Sisák, krajinár, S-TANAP Ing. Ján Šmídt, lesník, NP Muránska planina Ing. Zuzana Guziová, koordinátorka pre projekty, Ústredie ŠOP SR Milan Barlog, strážca, NP Slovenský raj Ing. Anton Potaš, krajinár, S-TANAP Juraj Ksiažek, strážca, S-TANAP Ing. Vladimír Klč, dendrológ, PIENAP Ing. Eva Belanová, botanička, S-CHKO Cerová vrchovina RNDr. Daniel Dítě, botanik, koordinátor pre NATURA 2000, S-TANAP Ing. Karol Kaliský, lesník, S-TANAP Ing. Martina Pilátová, botanička, S-TANAP Ing. Želmíra Šípková, koordinátorka reportingu, Ústredie ŠOP SR Ing. Stanislav Hudec, lesník, S-TANAP Ing. Miroslav Kaliský, lesník, Správa NAPANT Mgr. Juraj Hajdu, krajinár, koordinátor NATURA 2000, CHKO Dunajské Luhy Zuzana Petrenková, technicko-administratívna pracovníčka, S-TANAP Ľubomíra Dzúriková, strážkyňa, S-NAPANT Ing. Milan Danko, lesník, S-NAPANT Mgr. Andrea Trebulová, krajinárka, NP Muránska planina Bc. Metod Macek, strážca, S-NP Veľká Fatra Ing. Peter Kubík, strážca, S-NP Veľká Fatra Ing. Slávka Belanová, anorganička, NP Muránska planina Ing. Pavol Mathé, lesník, Správa NAPANT Ing. Mikuláš Hančin, environmentálna výchova, Správa NAPANT Ing. Zuzana Kaliská, poľnohospodárka, Správa NAPANT Jaroslav Babic, strážca, CHKO Poľana Ing. Pavol Kapusta, anorganik, S-NP Veľká Fatra Bc. Miroslav Gejdoš, strážca, S-NP Veľká Fatra Mgr. Jana Smatanová, botanička, CHKO Strážovské vrchy RNDr. Ema Gojdičová, botanička, RSOPK Prešov Ing. Marek Žiačik, špecialista GIS, Správa NAPANT Bc. Milan Chrieň, strážca, Správa NAPANT Ing. Stanislav Motyčka, správca databáz, NP Muránska planina Ján Bariak, strážca, CHKO Poľana Mgr. Dan Harťanský, strážca, Správa NAPANT Jana Šmídtová, environmentálna výchova, Správa NP Muránska planina Mgr. Peter Puchala, PhD., zoológ, koordinátor NATURA 2000, S-CHKO Malé Karpaty Jana Garayová, S-CHKO Cerová vrchovina Ing. Ladislav Štrupl, lesník, CHKO Záhorie Ing. Tomáš Olšovský, krajinár, S-CHKO Záhorie Ing. Milan Olejár, regionálny informatik, RCOP Prešov Mgr. Dobroslav Vongrej, krajinár, S-CHKO Záhorie Ing. Ivana Zubaľová, botanička, koordinátorka NATURA 2000, S-CHKO Vých. Karpaty Ing. Petra Tajbošová, strážkyňa, S-TANAP Ing. Anna Macková, zoologička, S-CHKO Východné Karpaty Mgr. Csaba Balázs, zoológ, koordinátor NATURA 2000, S-CHKO Cerová vrchovina Lucia Matejovičová, vedecký orgán CITES, RSOPK Bratislava Pavol Tajboš, strážca, S-TANAP Zuzana Vranková, vedecký orgán CITES, Bratislava Mgr. Robert Šuvada, botanik, koordinátor Natura 2000, S-NP Slovenský kras Mgr. Jozef Rogoš, krajinár, S-NP Slovenský kras Ing. Milan Olekšák, zoológ, S-NP Slovenský kras Ing. Zdeno Bekeš, lesník, S-NP Slovenský kras Ing. Norbert Mički, environmentálna výchova, S-NP Slovenský kras Marta Ambrusová, administratívna pracovníčka, S-NP Slovenský kras Juraj Popovics, vedúci odboru strážnej služby, S-NP Slovenský kras Milan Hlivák, strážca, S-NP Slovenský kras Štefan Račko, strážca, S-NP Slovenský kras Štefan Matis, strážca, S-NP Slovenský kras Maroš Ternák, strážca, S-NP Slovenský kras Ing. Miroslava Pavlíková, krajinárka a koordinátorka NATURA 2000, S-CHKO Latorica Mgr. Eva Kupecká, koordinátorka env. projektov, Ústredie ŠOP SR Pavol Balko, strážca, NP Slovenský kras Mgr. Radovan Michalka, krajinár, RCOP Bratislava RNDr. Anna Leskovjanská, botanička, Správa NP Slovenský raj Katarína Puškárová, anorganička, RCOP Bratislava RNDr. Eduard Jendek, PhD., zoológ, RSOPaK Bratislava RNDr. Anna Dobošová, botanička, Správa NP Malá Fatra Ing. Marta Hrešová, RSOPK Prešov Ing. Boris Demovič, lesník, S-NP Veľká Fatra Mgr. Anna Lovritšová, environmentálna výchova, Správa NP Malá Fatra Mgr. Martina Kosorínová, botanička, CHKO Záhorie Mgr. Gabriela Kudlová, environmentálna výchova, Správa NP Veľká Fatra Mgr. Janka Galvanková, botanička, Správa CHKO Poľana Mgr. Eva Petrušková, krajinárka, Správa NP Muránska planina Ing. Mária Boďová, zoologička, Správa NP Veľká Fatra Ing. Zuzana Kaliská, zoologička, Správa NAPANT Ing. Štefan Bačkor, strážca, S-TANAP Blažena Sedláková, strážkyňa, S-TANAP Ing. Marek Leskovjanský, lesník, Správa NP Slovenský raj Ing. Adalbert Mezei, krajinár, S-NAPANT Mgr. Eva Pietorová, botanička, Správa CHKO Kysuce Ing. Martin Hatala, strážca, NP Malá Fatra Mgr. Michal Kalaš, vedúci OSS pri S-NP Malá Fatra Miroslav Brezovský, strážca, S-TANAP Ing. Libor Ulrych, botanik, Správa CHKO Ponitrie Ing. Erika Žitňanská, krajinárka, CHKO Malé Karpaty Ing. Mária Garčárova, CHKO Kysuce RNDr. Michal Ambros, zoológ, Správa CHKO Ponitrie Ing. Vladimír Hrúz, zoológ, Správa CHKO Poľana Ing. Martin Kostra, zoológ, S-CHKO Strážovské vrchy Ing. Ivana Labudíková, zoologička, Správa NP Malá Fatra Marián Filípek, strážca, S-CHKO Biele Karpaty Mgr. Peter Olekšák, krajinár, S-NP Slovenský raj Ing. Peter Gonščák, regionálny informatik, S-CHKO Kysuce Peter Bryndza, strážca, NP-Muránska planina Jozef Janoviak, strážca, S-NAPANT Eva Pipasíková, technicko-administratívna pracovníčka, S-NP Muránska planina Ing. Terézia Záhradná, geodetka, Ústredie ŠOP SR Mgr. Karol Pepich, poverený riaditeľ, S-CHKO Strážovské vrchy Ing. Beňadik Machciník, lesník, S-CHKO Strážovské vrchy Mgr. Martina Pepichová, anorganička, S-CHKO Strážovské vrchy Oľga Strašíková, poľnohospodárka, S-CHKO Strážovské vrchy Ing. Daniela Probstová, geodetka, ŠOP SR - prac. Bratislava Miroslav Mišák, strážca S-CHKO Strážovské vrchy Ing. Štefan Danko, poverený riaditeľ, PIENAP Ing. Martin Kiska, zoológ, PIENAP Ing. Katarína Žlkovanová, PhD., botanička, PIENAP Ing. Štefan Soľava, lesník, PIENAP Ing. Vladimíra Kunštárová, krajinárka, PIENAP Mgr. Marián Buday, poverený riaditeľ RCOP v Prešove Ing. Peter Potocký, strážca, S-NAPANT Ing. Ján Kicko, zoológ, S-NAPANT Ing. Oľga Baumerthová, dendrologička, CHKO Poľana Roald Tretiník, strážca, S-NP Malá Fatra RNDr. Eva Ondrová, ŠkOP - environmentálna výchova, Správa NP Malá Fatra Peter Siman, strážca, Správa NAPANT Ján Siman, strážca, Správa NAPANT Radovan Reťkovský, strážca, S-NP Veľká Fatra Mgr. Peter Drengubiak, krajinár, S-CHKO Kysuce Mgr. Jozef Tomeček, zoológ, CHKO Záhorie Ing. Drahoš Blanár, botanik, NP Muránska planina Mgr. Jozef Kormančík, zoológ, Správa NP Slovenský raj Ing. Peter Sabo, lesník, S-CHKO Latorica Anna Šucháňová, strážkyňa, S-NAPANT Ing. Martin Dubás, krajinár, Správa CHKO Východné Karpaty Ing. Margaréta Malatinová, environmentálna výchova, PIENAP Ing. Peter Cáder, lesník, vedúci odboru CHČP, Správa NP Malá Fatra Ing. Vladimír Karola, strážca, S-CHKO Cerová vrchovina Ivan Valach, zoológ, Správa CHKO Poľana Ing. Izsák Gabriel, krajinár, Správa CHKO Dunajské luhy Ing. Miroslav Buraľ, botanik, S-NP Poloniny Mgr. Zuzana Bartušová, anorganička, S-NP Poloniny Tomáš Flajs, strážca, S-NP Malá Fatra Ing. Marek Dulák, lesník, CHKO Cerová vrchovina Ing. František Kuna, odbor. prac. lesník, Správa NAPANT Ing. Gabriela Zvarová, bývalá krajinárka, S-NP Malá Fatra Ing. Lucia Priatková, envirovýchovná pracovníčka, S-CHKO Cerová vrchovina Ing. Rastislav Gális, botanik, S-CHKO Cerová vrchovina Mgr. Jozef Lengyel, zoológ, S-CHKO Dunajské luhy RNDr. Vladimír Makara, krajinár, RCOP Prešov Ing. Štefan Humeňanský, lesník, RCOP Prešov Ing. Anton Šebej, poľnohospodár, RCOP Prešov Ing. Milan Ďurica, zoológ, RCOP Prešov Oľga Plavčanová, technicko-administratívna pracovníčka, RCOP Prešov RNDr. Peter Hrušecký, vodohospodár, RCOP Prešov Ing. Alena Bachingerová, anorganička, RCOP Prešov Mgr. Zuzana Pánisová, strážkyňa, Správa NAPANT Dalimír Bjel, strážca, Správa NAPANT Jozef Kubov, strážca, Správa NAPANT Ing. Pavol Lenko, strážca, Správa TANAP Dušan Marko, strážca, CHKO Malé Karpaty Ľubomír Hrinko, strážca, S-CHKO Latorica RNDr. Ján Kadlečík, riaditeľ, S-NP Veľká Fatra Róbert Benik, strážca, NP Slovenský kras Marek Sústrik, strážca, NP Slovenský kras Mgr. Rudolf Jureček, regionálny informatik, S-CHKO Záhorie Ing. Miroslav Jarný, krajinár, CHKO Poľana Igor Halgaš, strážca, Správa NAPANT Ing. Stanislav Ondruš, zoológ, Správa NAPANT Mgr. Iveta Buraľova, environmentálna výchova, Správa NP Poloniny Ing. Milan Kidala, lesník, Správa CHKO Východné Karpaty Ing. Renáta Žiačiková, koordinátorka pre EIA, Ústredie ŠOP SR Rastislav Hlaváčik, strážca, Správa NAPANT Ing. Ervín Hapl, dlhoročný pracovník Správy NP Muránska planina Peter Vrlík, dlhoročný pracovník Správy NAPANT

Príloha č. 2: