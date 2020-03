O Nescafe politikoch

Poslaním politika v Národnej rade SR nie je vybavovať výhody pre konkrétne mesto, ale podieľať sa na legislatívnej práci zlepšujúcej podmienky života pre všetkým občanom štátu.

Po lietajúcich profesoroch, ktorí sú všade a nikde (a ak by ich kolegovia a študenti konečne prehovorili, dozvedeli by sme sa priehrštie šokujúcich zaujímavosti zo zákulisia slovenského vysokého školstva a vedy), tu mame tri v jednom politický fenomén: poslanec NR SR, poslanec samosprávneho kraja, primátor či starosta.

Z úst týchto multifunkčných supermanov - prebývajúcich naprieč politickým spektrom - zaznievajú slová o schopnosti zorganizovať si prácu, delegovaní úloh i pomoci vlastnému mestu. Bez uvedomenie si faktu, že poslaním politika v Národnej rade SR nie je vybavovať výhody pre konkrétne mesto, ale podieľať sa na legislatívnej práci zlepšujúcej podmienky života všetkým občanom štátu.

Ak už žiak II. stupňa základnej školy musí zvládnuť – aspoň v náznakoch – odpoveď na otázku výchovnej poradkyne čím chce byť, nemalo by takéto rozhodovanie významne zaťažiť dospelých vyzretých ľudí.

Vysedávanie na niekoľkých manažérskych stoličkách - v dynamicky sa vyvíjajúcom svete s pretlakom informácií a ad hoc rozhodovania - nie je žiadnou schopnosťou z Kryptonu, je to pľuvanec do tváre všetkým ľuďom vykonávajúcim zverenú prácu so stopercentným nasadením.