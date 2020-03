Milá teta, zákony platia pre všetkých

Na Domaši vodohospodári odstraňujú nelegálne objekty, na Liptovskej Mare obce podporujú anarchiu a všade na Slovensku sa malí gauneri odvolávajú na hriechy veľkých.

Na Domašu dopadla ostra čepeľ gilotíny spravodlivosti. Po desiatkach mizne vizuálne hnusná zmes rôznych búd, chát, kadibudiek, karavanov, ktoré tu nanosili ľudia, ktorí samých seba pokladajú za slušných.

Doteraz nezmámi vlastníci vystúpili z hmly a zrazu túžia po práve a spravodlivosti. A teta – v ktorej svete je zločinom iba ukradnutie milióna eur kdesi v Bratislave – sa skrýva za my sme chudoba, my nezmôžeme nič. Lebo skántriť bez povolenia pár stromov, znečistiť žumpou potok, pokrstiť ohňom pricestnú priekopu, ubiť psa, vyviezť odpad k blízkemu lesu, sa ukryje v odpustkoch kostolov a falošnosti lokálnej verejnej mienky.

Krátka sonda do duše slovenského národa ...

A Liptovská Mara – to vodné oko v turisticky najvyhľadávanejšom regióne Slovenska – zatiaľ netúži po práve a spravodlivosti: „Problém je jediný podstatný, ktorý sme si na začiatku neuvedomili ani na tom stretnutí ani nikde, že štatút ak by mal fungovať musí byt ako VZN. Tu je ale problém, že VZN má platnosť len na území obce, ktorá ho vydala a teda nie je možné spraviť jedno VZN pre celú Liptovský Maru, musí si ho spraviť každá obec zvlášť a tu musím povedať, že obce o to vôbec nejavia záujem, je s nimi obtiažna komunikácia. Bude v tejto veci ešte zvolané rokovanie kde sa problematika vysvetlí... Už malo byť nevyhovoval termín všetkým, zrušilo sa, musíme ho zvolať znova. Ešte sme skúšali jednu variantu obdobne ako je to pri národných parkoch alebo nejakých chránených územiach, že ich „štatút“ by sa vyhlásil vyhláškou príslušného Okresného úradu v sídle kraja. Tam sme nepochodili, bolo nám odpísané že takú kompetenciu nemajú. My ako mesto nemáme problém VZN predložiť zastupiteľstvu, prakticky je aj spracované, len na našom území čo sa týka užívania Liptovskej Mary nejaké zásadné problémy nie sú, tie sú v Trnovci, Sielnici, Bobrovníku a Gálovanoch a naše VZN ich územie riešiť nemôže.“

Nie iba Kočner, Jankovská, Trnka ... sú problémom tohto štátu. Slovensko sa zmení, ak sa zmenia jeho občania. Neukazujte prstom na iných, začnite od seba. Aj Vy, milá teta ...

P.S:

