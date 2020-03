Debata o Covid-19 podľa nôt vedeckej mafie?

Slovenská veda sa stala biznisom pre vyvolených, v mnohých prípadoch protežantov SMER-SD. A v médiách práve prebieha zápas o ovládnutie témy, pretlačenie financovania konkrétnych inštitúcií a ich budúcich projektov.

Premiér Igor Matovič, od ktorého už Smerácka úderka sociálnych sietí požaduje okamžite výsledky a riešenia, našiel poloprázdne sklady Správy štátnych hmotných rezerv a cca 3 000 testov na koronavírus, ktorými môže preveriť napr. všetkých obyvateľov neďalekého Lozorna.

Ak sa minister školstva, vedy a výskumu Branislav Grőhling spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pre investície a regionálny rozvoj Veronikou Remišovou vyberú na jarnú prechádzku Bratislavou vrelo odporúčam zamerať sa na lukratívnu budovu neďaleko vysokoškolského internátu Družba – tzv. Vedecký park. Uvidia presklený pamätník tunelovania slovenskej vedy. Osoby a obsadenie sú notorický známe.

Pani Veronika by si mohla dať taktiež predložiť – od aktuálne roztrasených podriadených spievajúcich pieseň to nie ja, to som dostal príkazom – zoznam všetkých vedeckých prístrojov, vrátane RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction), ktoré natiekli za ostatné roky do laboratórií vedeckých ústavov, vysokých škôl a súkromných firiem – a fyzickou obhliadkou na mieste preveriť stav ich amortizácie. „Hodnota pod igelitom“ z dôvodu do detailov prepracovaného systému rozkrádania eurofondov a neschopnosti štátu financovať analytický spotrebný materiál. Na túto tému ochotne zavzdychajú napr. na Agentúre na podporu výskumu a vývoja. Opäť odporúčam pri analýze dát nakresliť hrubou fixkou schému prepojenia osôb a inštitúcií.

V atmosfére všetci tu zahynieme vyvolanej Martinom Smatanom z Inštitútu zdravotnej politiky, mediálneho promovania názorov virologičky Silvie Pastorekovej a spol. akosi zaniklo – rovnako ako pri umelom potláčaní iných pohľadov na pomerne nedávnu migračnú krízu – vyjadrenie jej českej kolegyne a autorky nového testu na identifikáciu ochorenia Soni Pekovej. Tá tvrdí, že nový typ koronavírusu Covid-19 nepôsobí ako prírodný. „Môže ísť o únik vírusu z laboratória, ktorý sa stal nešťastnou náhodou“, zároveň vylúčila, že by išlo o biologickú zbraň. Dokonca aj publikované vedecké články, na ktoré sa Pastoreková nesmelo odvoláva, tvrdia v záverečných zhrnutiach niečo ako pravdepodobne ide o prirodzenú mutáciu, je však potrebné vyhodnocovať ďalšie dáta a uskutočniť rozsiahlejšie analýzy. Ja osobne budem vždy na strane Galilea či Koperníka, novinárov z Watergate, než stať v zástupe mainstremového potláčania iných názorov a predkladania analýz bez dostatočného množstva dát, transparentnej metodiky ich spracovania a verejnej oponentúry.

Za ktorý klub p. Silvia Pastoreková kope prvú ligu prezrádza už skoro zabudnutý článok z roku 2015 „Pastorek vracia úder“. Príbeh surfistu na vysokých vlnách vedy, príbeh o tom, ako sa z odvolaného predsedu Slovenskej akadémie vied stal - s okamžitým požehnaním Roberta Fica - splnomocnenec vlády pre vedu a výskum, ako je možné premeniť vedu na spleť osobných záujmov.

Odporúčam taktiež prelistovať výročné správy Biomedicínskeho centra SAV a hľadať v rozšafnom financovaní plnom posterov a účastí na konferenciách, všeobecných záveroch desaťtisícových výskumných projektov nepriamo žobrajúcich o ďalšie financovanie, hodnotu za peniaze.

Slovenské vysoké školy i vedecké inštitúcie sú ako termitisko prelezené nekritickými sympatizantmi bývalých vládnych strán, viď. multifunkčný rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik, dnes poslanec NR SR za SMER-SD, ľuďmi bez morálky v kreslách profesorov a docentov, polymorfnou beznázorovou masou pretekajúcou medzi funkciami v rôznych radách, konzorciách a poradných orgánoch, ktorí dnes splašene pregĺgajú a nasadzujú mimikri. Česť výnimkám. Títo ľudia sú pripravení na každom kroku podkopávať autoritu novej vlády či vynášať strategické informácie, nahor ich predsa vyniesla politika štátnej mafie.

A zapamätajte si raz a navždy, vážení čitatelia, tváre dnes naschádzajúce z televíznych obrazoviek, entity citované v printových médiách, pre následnosť budúcich dejov. Tu vôbec nejde o Covid-19 či zdravie ľudí, ale o ovládnutie témy, pretlačenie financovania konkrétnych inštitúcií a ich projektov. Strategické hry podľa vzoru Kočner. Zahoďte ilúzie a zožeňte si rúška.