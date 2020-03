Pán Matovič, prosím, len nie anarchia

Právny štát má fungovať v časoch dobrých i zlých, bez skratiek a úľav. Všetko ostatné je len pohodlná cesta k bezpráviu.

Médiami prebleskla informácia o nových opatreniach, ktoré by mohla prijať vláda Igora Matoviča v súvislosti s Covid-19. Pri bode 24. má oblial pot.

Zrušenie výkonu kontrol do 30. 9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia):

a) regionálne úrady verejného zdravotníctva SR – kontroly zamerané na plnenie ohlasovacej povinnosti, evidenčnej povinnosti (meranie a zaznamenávanie teplôt) a dodržiavanie HACCP, s výnimkou prípadov, keď došlo k podozreniu na poškodenie zdravia spotrebiteľa

b) Národný inšpektorát práce a regionálne inšpektoráty práce – všetky kontroly

c) Slovenský metrologický inšpektorát – kontroly zamerané na plnenie evidenčnej povinnosti, plnenie povinností súvisiacich s overením určených a povinných meradiel

d) Slovenská obchodná inšpekcia – napr. plnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č.277/2008

e) veterinárne

f) fytosanitárne – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

g) Sociálna poisťovňa

h) revízie spotrebičov

i) kontroly BOZP (vrátane u správcov bytových domov)

j) životné prostredie

k) Technická inšpekcia

l) okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru

m) telekomunikačný úrad

n) ÚRSO

o) Slovenský metrologický inšpektorát u správcov bytových domov

p) krmovinové (ÚKSÚP)

V ťažko skúšanom životnom prostredí – pri mentalite časti spoluobčanov i samospráv – by to znamenalo masívny úbytok verejnej zelene, nárast protiprávneho nakladania s odpadmi i odpadovými vodami atď. Už dnes je situácia veľmi zlá, a to aj napriek verbálnemu boju väčšiny vlád s environmentálnou kriminalitou.

Slovensko je v núdzovom stave, ale mám za to, že premeniť ho na stav anarchie by bolo veľkou chybou.

Okolie mesta Martin pri fungujúcej kontrolnej činnosti (Zdroj: TrashOut):