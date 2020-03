Covid-19 občianska výzva

Každý kríza je zároveň príležitosť napr. na premenu prebytku voľného času na monitoring životného prostredia v mieste bydliska.

Netušíme koľko týždňov či mesiacov bude trvať táto bezprecedentná spoločenská izolácia. Existuje nespočetné množstvo možností ako čeliť prebytku voľného času a negatívnym myšlienkam. Každá kríza je však príležitosťou.

OZ TATRY Vám neodporúča pohybovať sa po verejných priestranstvách mestských aglomerácií s vyššou koncentráciou ľudí, ale využiť tento núdzový stav na individuálne prechádzky voľnou krajinou. Okrem napumpovania sa endorfínmi, zbavenia sa myšlienkových chmár, máte možnosť zapojiť sa do ochrany životného prostredia - na ktorú mnohí z Vás v hektickom tempe pracovného a osobného života nemali doposiaľ čas – formou monitoringu negatívnych javov.

Registračný list nájdete na našej internetovej stránke dole

K mapovaniu nelegálnych skládok odpadu, ako aj ostatných environmentálnych záťaží v krajine (napr. tečúce tzv. pevné hnojiská), si dovoľujeme uviesť niekoľko užitočných poznámok.

1)

Nechceme od Vás, aby ste podávali podnety na výskyt nelegálnych skládok odpadu (zaznamenané porušenie zákona o vodách, výskyt tzv. prioritného invázneho druhu rastliny), ale len aby ste nám pomohli zhromažďovať informácie z terénu, ku ktorému máte vzťah, prístup (často ho navštevujete) ... Všetky administratívne kroky bude realizovať OZ TATRY.

2)

Garantujeme Vám zachovanie anonymity. Vaše údaje potrebujeme len z dôvodu prípadných nejasností, resp. ak niektorý z úradov potrebuje upresnenie, ktoré my nemáme k dispozícii.

Čo je potrebné:

A)

Je veľmi vítané, ak Vaše mapovanie spĺňa kritériá komplexnosti a nie náhodnosti. Vyberte si katastrálne územia obce (-í), mikroregión, okres ... , ktorému sa chcete venovať (realizovať tu monitoring), a toto územie naozaj podrobne zmapujte. Mapovanie nelegálnych skládok odpadu môžete spojiť aj s mapovaním inváznych druhov rastlín, monitoringom porušovania zákona o vodách (napr. tečúce tzv. pevné hnojiská) a nelegálnych výrubov stromov a krovín.

- Je potrebné sa zamerať na extravilán obce (-í).

- Krajinu si musíte predstaviť ako sieť logických línií a po tých sa pohybujte. Nemapujte iba obvod obce (-í), ale akékoľvek okolie poľných ciest, staré kameňolomy, rozhrania lesíkov a poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odbočky z hlavných ciest do lesa ... Všade tam, kde sa dá pohodlne dostať automobilom, kde je lokalita mimo pozornosti verejnosti ... existuje predpoklad, že tu niekto mohol vytvoriť nelegálnu skládku odpadu.

- Pri presunoch v krajine odporúčame používať prirodzený pohyb človeka - chôdza či bicykel. Váš monitoring bude mať pritom aj charakter náučno – poznávací, nielen „pracovný“.

B)

Optimálne obdobie pre monitoring nelegálnych skládok odpadu sú mesiace marec – máj, a potom koniec septembra – november, kedy je vegetačný pokryv nižšieho vzrastu. V prípade miernej zimy, bez snehovej pokrývky, resp. ak ste z južných okresov Slovenska, môžete mapovať po celý rok. Väčšie skládky sú viditeľné po celý rok.

C)

Uvedomte si prosím, čo nelegálnou skládkou odpadu nie je:

- Roztrúsený odpad v priekopách okolo ciest, znečistené brehy potokov a riek ... Skládka je vždy objekt, ktorý sa musí dať zadefinovať plochou alebo objemom. V týchto prípadoch ide o znečistenie verejného priestranstva.

- Stavebný materiál a stavebný odpad pri prebiehajúcich stavbách.

- Lokality zaradené medzi tzv. environmentálne záťaže, s výnimkou odpadu, ktorý tam bol uložený v súčasnosti (tzv. novodobá vrstva).

- Stavebný materiál a odpad v označených a legálne prevádzkovaných zberných dvoroch, posypový materiál vedľa ciest ...

- Rôzny materiál uložený na oplotených súkromných pozemkoch.

D)

Ku každej zistenej nelegálnej skládke odpadu si urobte poznámky, ktoré potom prepíšete do „Registračného listu nelegálnej skládky odpadu“ a zhotovte 1 – 2 dokumentačné fotografie zo strednej vzdialenosti (vytvorenie celkového obrazu o skládke a jej pozícii v teréne).

Pri vypĺňaní „Registračného listu nelegálnej skládky odpadu“ je veľmi dôležité dôsledne vyplniť časť „geografická identifikácia lokality“. Nakoľko množstvo úradov štátnej správy životného prostredia GPS nevlastní, lokality vždy hľadajú na základe priložených terénnych náčrtkov, resp. na základe presného opisu lokality.

Predstavte si, že skládku bude hľadať niekto iný, než vy, našiel by ju podľa Vášho popisu? Pozor na udávané smery – „na ľavej strane cesty“ (odkiaľ-kam: z obce „X“ do „Y“ alebo „Y“ do „X“), breh potoka (vždy sa treba otočiť v smere prúdenia vody, a takto definovať ľavý a pravý breh). Je potrebné opísať čo najviac detailov, identifikačných znakov.

E)

Dokumentáciu nelegálnych skládok odpadu nám posielajte až vtedy, keď zmapujete celý logický celok (napr. kataster celej obce), a to na adresu elektronickej pošty oztatry@slovanet.sk.

Každý e-mail sa skladá z:

- subjektu (predmetu správy), tu uveďte názov katastra a číslo skládky v katastri: napr. Kvačany 1, Kvačany 2 ...

- každú skládku zasielajte samostatným e-mailom

- každý e-mail obsahuje „Registračný list nelegálnej skládky odpadu“, fotografie z lokality, resp. inú podpornú dokumentáciu

F)

Po 5 – 6 mesiacoch skontrolujte, či nelegálna skládka odpadu bola odstránená. Ak sa tak nestalo, informujte nás o tejto skutočnosti. Taktiež nás informujte, ak skládka bola zasypaná zeminou, odpad bol spaľovaný ... (odpad z nelegálnych skládok odpadu musí byť odovzdaný na zhodnotenie alebo zneškodnenie).

G)

Obdobný postup uplatnite aj pri mapovaní inváznych druhov rastlín (tu vypíšte „Registračný list invázneho druhu rastliny“) alebo pri zistení porušovania zákona o vodách.

Vzor podnetu, ak by ste chceli podávať podnety individuálne, nájdete na našej internetovej stránke dole

Týmto spôsobom už spolupracujeme s desiatkami ľudí po celom Slovensku, ktorí sa rozhodli vidieť a konať. Uvedomte si prosím, že nie je v kapacitách žiadnej štátnej inštitúcie kontrolovať a prinášať svedectvá z viac ako 2 900 slovenských k. ú. a stav životného prostredia v nich je istým spôsobom determinovaný aj mierou občianskej angažovanosti obyvateľov.

Tešíme sa na spoluprácu.

P.S:

Pokiaľ chcete podporiť OZ TATRY finančným príspevkom, tak máte nasledujúce možností: jednorazový dar, pravidelný mesačný príspevok prostredníctvom trvalého príkazu, venovanie 2%-nej asignácie dane. Všetky potrebné údaje nájdete tu. ĎAKUJEME.

Vláda SR síce dovolila oneskorené podanie daňového priznania, no neuviedla, že by sa tým menili aj lehoty na venovanie 2 % z dane. To znamená, že ak daňové priznanie nepodáte v pôvodnom termíne do konca marca alebo do tohto termínu oficiálne nepožiadate o jeho odklad do konca júna, o možnosť venovať 2 % z dane na podporu neziskového sektora zrejme prídete.