Hyeny medzi nami

Kým slušná časť spoločnosti bojuje - na rôznych frontoch - s dopadmi Covid-19, časť občanov rieši len vlastné špinavé kšefty.

V poslednom období sa rozmohla - v určitej skupine obyvateľstva - forma „podnikania“ rozoberanie starých automobilov. Zobchodovateľné časti títo špekulanti rozpredajú, to ostatné vyhodia do rôznych zákutí mesta. Okrem estetického impaktu pritom môže dôjsť k priamemu ohrozeniu životného prostredie.

Ide o systémový problém, nakoľko takéto vozidlá by sa podnikavcom nemali do rúk ani dostať. Je zákonnou povinnosť každého držiteľa vozidla odovzdať ho na likvidáciu do zberných spoločností, ktoré sú na to určené. Bez toho nie je možné odhlásiť vozidlo z evidencie. Necertifikované rozoberanie vozidiel je zároveň trestným činom neoprávneného nakladania s odpadmi.

Okolie Liptovského Mikuláša

Pracovník MsÚ Liptovský Mikuláš k veci uviedol: „Pred 2 mesiacmi sme zvolali rokovanie za účasti nás, OU LM - ŽP, OU LM - doprava, MsP, štátna polícia, zástupcovia oficiálnych likvidátorov autovrakov, kde štátna polícia úplne bagatelizovala problém, v rozoberaní autovrakov vôbec nevidela protiprávnu činnosť a prakticky vylúčila kroky z ich strany, ktoré by zabránili v činnosti pôvodcom tohto odpadu. My sme aj napriek tomu podali trestné oznámenie smerované proti týmto osobám, zatiaľ ešte nemáme vyrozumenie - v LM máme 3 lokality kde naši spoluobčania nelegálne rozoberajú vozidlá. Toto čo sa deje nie je normálne, samozrejme skládky odstránime či už my alebo OU LM ale to riešenie nie je, budú vznikať ďalšie skládky. Treba postihnúť pôvodcov. Len ako. Odstraňovanie skládok zároveň nie je riešenie, taktiež ani mestská polícia nemôže byť všade a prakticky chytiť niekoho ako vykladá odpad je nemožné. Taktiež fotopasce – priestor ktorý je monitorovaný musí byť v zmysle zákona označený a teda dosiahneme len to že sa bude odpad vyhadzovať zase niekde inde. Navyše sme do mestského spravodaja dali článok o tejto problematike a o dôsledkoch, keď ľudia miesto legálnej likvidácie starého vozidla ho predajú nejakej osobe za pár eur. Viem ale, že tieto osoby skupujú vozidlá z celého Slovenska.“

Aj keď v diskusiách na sociálnych sieťach zaznievajú mená konkrétnych osôb či partičiek, ktoré sa venujú rozoberaniu automobilov, kompetentné orgány zvolili cestu ľahostajnosti. A každý slušný občan – v skorumpovanej krajine – sa logicky pýta: Cui bono?