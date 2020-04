Liptovskí aktivisti v stopách Nasti Kuzminovej

Každá kríza je príležitosťou a voľný čas sa dá – bez významného rizika nákazy – premeniť na spoločenský prospešné aktivity.

Covid-19 občianska výzva padla na úrodnú pôdu. Dostávame od Vás – aktívnych občanov – podklady z terénu, ktoré spracovávame do podnetov smerovaných k príslušným štátnym inštitúciám. Teší nás, že v čase spoločenskej izolácie ste sa rozhodli túlať – krokom či behom, na bicykli – slovenskou krajinou a dokumentovať akým necitlivým spôsobom sa časť občanov správa k životnému prostrediu, zneužívajúc spoločenskú pozornosť upriamenú na boj s pandémiou.

Tešia nás spontánne aktivity mladých ľudí napr. vyčistenie okolia prameňa pod Borovou Sihoťou pri Liptovskom Hrádku.

Pohyb a monitoring životného prostredia = dva v jednom

Vyčistenie okolia prameňa pod Borovou Sihoťou

Aj slovenská reprezentantka Nasťa Kuzminová v uplynulých dňoch ukázala, že nie je žiadna fajnovka a využíva čas spoločenskej izolácie na drobnú pomoc okolitej prírode: „Nešlo mi o to, aby som sa propagovala, to som robila na športovej scéne. Chcela som len ľuďom ukázať a vyzvať ich, aby veci, ktoré si do lesa vezmú, aby ich zobrali späť do odpadu. A možno pozbierali aj ďalšie veci, ktoré do prírody nepatria. Teraz nám pandémia dáva možnosť si uvedomiť veľa vecí a byť správnym príkladom pre naše deti. Ako sa k prírode teraz budeme správať, to nám ona bude v budúcnosti vracať “.

To že životnému prostrediu sa dá pomáhať aj v tejto náročnej dobe – bezpečne a v malých rodinných či priateľských skupinách – ukázali v sobotu aj aktivisti OZ LIPA, ktorí vyčistili niekoľko lokalít v blízkosti Liptovského Mikuláša od automobilového odpadu.

Každá kríza umocňuje v ľuďoch len to, čo sa v nich nachádza. Dobro i zlo. A čas, ktorý teraz plynie sa nedá odložiť do časovej banky a vybrať v lepšej dobe. Je preto na každom z nás, ako s ním naloží.

P.S:

Pokiaľ chcete podporiť OZ TATRY – v týchto náročných časoch – finančným príspevkom, tak máte nasledujúce možností: jednorazový dar, pravidelný mesačný príspevok prostredníctvom trvalého príkazu, venovanie 2%-nej asignácie dane. Všetky potrebné údaje nájdete tu. ĎAKUJEME.