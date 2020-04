Covid 19: Životné prostredie opäť na čakačke

A ktorá doba, pán minister Budaj, bude vhodná na principiálnu ochranu životného prostredia? To je otázka dňa.

Rieky plné odpadkov, koráby fliaš plávajúce hladinou Ružína, stovkami ton smetí zamorené početné rómske osady. Bez mihnutia oka však – zneužívajúc pandémiou vypnutú akúkoľvek spoločenskú diskusiu – odsunieme zálohovanie nápojových nevratných obalov na rok 2023. Posledný rok volebného obdobia. Také SMERácke.

Novelou zákona o ochrane prírody a krajiny sa posúvajú lehoty na uplatňovanie finančných náhrad za škody spôsobené určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania, a to až do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Poškodení a súkromné hospodáriace subjekty sa iste potešili.

Pre veľkých priemyselných hráčov, ktorí tu roky zarábali stovky miliónov eur a zisky v časti prípadov vyvážali do zahraničia, sa pripravujú emisné a energetické úľavy.

Kríza ako príležitosť sa mení na ďalšie odsúvanie principiálnej ochrany životného prostredia na budúcnosť. Vždy sa nájde dôvod. Raz hospodárska kríza 2008, finančná pomoc nezodpovednému Grécku, Covid-19 ...

... iba život plynie ďalej. V realite. Vo vypnutom štáte – okresné úrady i SIŽP neuskutočňujú obhliadky na mieste – sa stupňuje tempo výrubu drevín, aj v nezákonnom rúšku, závratným tempom pribúdajú nelegálne skládky odpadov, trávia sa rieky či kántri zver. Páchatelia a ľahostajnosť nečakajú na lepšie časy.

Popravená? (k. ú. Bobrovček)

Vyrúbané dreviny, v časti bez existujúcich zákonných dôvodov (Jakubovany)

Vytekajúca močovka zo záchytnej nádrže (k. ú. Smrečany / Žiar)

Eternit – nebezpečný odpad (k. ú. Bobrovček)

P.S:

Pokiaľ chcete podporiť OZ TATRY – v týchto náročných časoch – finančným príspevkom, tak máte nasledujúce možností: jednorazový dar, pravidelný mesačný príspevok prostredníctvom trvalého príkazu, venovanie 2%-nej asignácie dane. Všetky potrebné údaje nájdete tu. ĎAKUJEME.