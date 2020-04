Upratujte s Maxom!

Pre dospelákov vyhlásilo OZ TATRY Covid-19 občiansku výzvu, pre rodiny a školákov je tu jarná outdoorová aktivita vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).

Max je psík, ktorý sa rozhodol zbierať smetí, ktoré sú rozhádzané všade okolo nás. Aj Ty môžeš zobrať svojho štvornohého kamaráta, rodičov či kamarátov na jarnú prechádzku a urobiť niečo pre vlastnú čistejšiu budúcnosť.

To je Max (Zdroj: https://www.minzp.sk/aktuality/jarna-vyzva-sazp-upratujte-maxom.html)

Podmienkou aktivity „Jarné upratovanie s Maxom!“ je vyzbierať minimálne jedno vrece odpadu, pričom veľkosť vreca nie je podstatná.

Na záver výzvy vyberie SAŽP niekoľkých zapojených súťažiacich a odmení ich knižnými a vecnými cenami. Jeden náhodne vybraný "zberač" z detských radov získa pre seba a svoju triedu hodinový environmentálny program, ktorý prídu prezentovať naši špecialisti na envirovzdelávanie do školy – keď to aktuálna situácia dovolí. Do výzvy je možné zapojiť sa ešte aj počas mája, len je potrebné striktne dodržať nasledujúce pravidlá:

- Dbaj na bezpečnosť a používaj ochranné prostriedky (rúško, rukavice).

- Ak chceš ísť do prírody a si ešte malý, choď s rodičom.

- Zbieraj len odpad, ktorý ti neublíži.

- Vyseparuj a vytrieď čo sa dá.

- Po nazbieraní aspoň jedného bežného vreca ( alebo tašky) si sprav selfie fotografiu.

- Svoju fotku pošli do správy na facebook.com/envirovychova alebo pridaj na Instagram a označ ju hashtagom #vyzvajar2020.

Výzva Jarné upratovanie s Maxom

Video „Detektívka Emka a kamaráti pátrači“