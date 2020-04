Pán Ábel Ravasz, šup čistiť Bodvu

Výsledky práce s marginalizovanými skupinami sú mizerné, to iba spoločenský vyžadovaná a zastrašovaním – aj mediálnou manipuláciou reality – vynucovaná politická korektnosť neumožňuje pomenovávať konanie ľudí

... patričnými prívlastkami.

V krajine splnomocnencov a Covid-19 hystérie nová vládna garnitúra objavila čaro rómskych osád s ich neopakovateľným kolorítom a jedinečnosťou ľudských pováh. Z úst samotného premiéra, ktorý nikdy nečelil agresívnemu žobraniu, sekerám v drancovanom lese, lietajúcim kameňom, sa národ poslušných daňových poplatníkov dozvedel, že nejde o zlých ľudí a v podstate za nič nemôžu. To som si vydýchol. Už len nájsť skutočného vinníka životného štýlu nerešpektujúceho zákony štátu a základné civilizačné návyky.

A pretože úlohou opozície je každý deň vyprodukovať aspoň jeden protivládny status, tak tejto úlohy sa zhostil aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. "Kritizovať ľudí, ktorí pracujú v rómskych komunitách dlhé roky, je svinstvo. Tieto organizácie, ktoré desať a viac rokov pracujú v teréne, si dovolili vysloviť kritiku smerom k vláde, a hneď im premiér povedal, že si majú zobrať batoh a ísť do osád. Keby sme nemali tieto organizácie, boli by sme na tom v týchto komunitách oveľa horšie. Nepotrebujú takéto idiotské vyhlásenia, že majú ísť do terénu, pretože tam sú už roky. A verím tomu, že z okna helikoptéry to vyzerá inak. Mimovládky sú tam dole, priamo v teréne," reagoval na výrok premiéra Matoviča, že ľudskoprávni aktivisti si majú zobrať batohy a ísť z Bratislavy do osád. Neviem ako Vám, ale mne by pre začiatok stačilo ukázať aspoň pár trvaloudržateľných výsledkov, ktoré netreba neustále dotovať ďalšími finančnými prostriedkami.



A kým sa takéto príklady v archíve úradu splnomocnenca nájdu, tak by som poprosil pána Ábela, ktorý teraz trpí prebytkom času, aby opustil tu povestnú bratislavskú kaviareň a prišiel poupratovať Plavecký Štvrtok, Pribylinu, Brzotín, Rudňany, Moldavu nad Bodvou, Jarovnice či aktuálne jarné zátišia rieky Bodva. O realite totiž buď veľa nevie alebo úmyselne vedieť nechce.