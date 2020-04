Kindermanažment Inštitútu zdravotnej politiky ruinuje štát

Pýtam sa, rovnako ako tisíce obyčajných ľudí, ktorí už štvrťstoročie zatínajú zuby, akým právom nám tu generácia mileniánov likviduje ekonomiku a duševné zdravie?

To čo predvádzajú deti z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) - o ktorom pred nástupom pandémie Covid-19 počul málokto – tu už bolo. Kým Rezešov kindermanažment v deväťdesiatych rokoch minulého storočia úspešne ruinoval košickú oceliareň, ktorú musel následne zachraňovať americký U.S. Steel, pokračovatelia línie mladí majú zelenú už niekoľko týždňov nabíjajú pandemické kanóny premiéra Matoviča.

Generácia posadnutých startupmi, podnikateľskými inkubátormi, sociálnymi sieťami a neznesiteľným prebytkom aplikácii v mobiloch i v hlavách, vytesňujúc pojmy ako ceruzka, papier a sedliacky rozum, na čele so zvestovateľom a jazdcom apokalypsy v jednom Martinom Smatanom, sa rozhodla zúžiť život i Život na štatistiku t. j. presný súbor nepresných čísel.

Títo dobré zaplatení anarchisti, odkojení na teambuldingoch, brainstormingoch i workshopoch, najprv holubičiemu národu sľúbili – bez akýchkoľvek pochybnosti o vlastnej genialite – cca dva milióny nakazených (40%-ná penetrácia populácie) a tisíce stonajúcich v smrteľných kŕčoch, aby aktuálne redukovali vlastné hysterické mediálne výkriky - tváriace sa ako seriózna veda - na 5 600 chorých pri konzervatívnom scenári. A samozrejme, ako to už 21. storočí býva, na sociálnych sieťach našli dostatok anonymných apoštolov, ktorí každý náznak pozitívnej správy aj tak pretavia - vo vlastnej narušenej duši - do amoku z blížiacej sa smrti s početnými grafomanskými varovaniami.

V krajine státisícov úradníkov – štátnych i samosprávnych – nalogovaných na stovky úradov a inštitúcií tváriacich sa ako hodnota za peniaze, ktorých existenciu neverifikuje ani dvadsať rokov auditov, nevysvetlíte, že v tieni Smatanovým grafov – či sa to niekomu páči alebo nie – sa aj dnes zomiera.

Do červených čísel sa ponárajú roky budované rodinné firmy, úspory horia v neúprosnom plameni času, sny sa menia na strach z prežitia a pod rúškom sa stráca úsmev. To však do grafu nevtesnáš.

Niektoré súvisiace články

Štátna predpoveď šírenia koronavírusu? Amaterizmus, hodnotí portál. Nešírte hoaxy, vyzýva IZP

Na rovinu: predikcie šírenia vírusu pohoreli

Nesprávny postup proti CORONE spôsobí miliardové škody. Naozaj rozumieme grafom IZP?