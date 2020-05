Pandémia je živnou pôdou pre nelegálne skládky

Ochranári upozorňujú na nelegálne skládky po celom Slovensku. Odpad na nich počas koronakrízy pribúda rýchlejšie ako predtým.

Žijú medzi nami. Ľudia, ktorí využívajú čas pandémie Covid-19 na internalizáciu vlastného prospechu a externalizáciu spoločenských nákladov. Smrteľná kombinácia voľného času a nedostatku morálky. Krajina bez svedkov a úrady bez sankcií. Takto si tu žijeme.

Na čiernych skládkach pribúda odpad (RTVS, 03.05.2020)

Rozoberanie starých áut (RTVS, 25.04.2020,od 40:41 min.)

Ak ohlásite nelegálnu skládku prostredníctvom aplikácie TrashOut nevyvoláte žiadne správne konanie a ani nevymôžete odstránenie skládky. TrashOut je pre úrady nezáväzná - od roku 2011 do dnešného dňa počet ohlásených skládok 7 695, odstránených 18%.

Podnety musia byť v súlade so zákonom o správnom konaní (§ 19 ods. 1 a násl.): „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“

Nelegálnu skládku odpadov môžete ohlásiť obci alebo okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (§ 15 zákona o odpadoch).