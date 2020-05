Pribylinské monológy za obecné peniaze pokračujú

Zástupcov ľudu v podtatranskej obci netrápi 1 100 ton odpadu na brehu rieky Belej, medvede v nezabezpečených kontajneroch, splaškové vody z autokempingu rozvážané po okolitej krajine, ich trápi bloger.

Kamera Miroslava Števčeka, ktorého zmluvu obec Pribylina zastúpená starostom Milanom Kohútom – v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám – pokladá za štátne tajomstvo, zaznamenala v ostatných dňoch – za peniaze všetkých daňových poplatníkov – dva monológy: tradičný starostovský a poslanecký.

Starostu obce Pribylina je už škoda komentovať, ale predsa. Mám za to – a právo mať názor si nenechám zobrať žiadnymi patetickými monológmi zaplatenými z obecného rozpočtu, obhajujúcimi neobhájiteľné, že jeho výkon mandátu je už roky za zenitom. Kreatívne i výkonnostne.

Poslancom, čítajúcim dôležite myšlienky vlastných posolstiev k verejnosti z papiera, ktosi-kdesi zabudol vysvetliť čo je to verejná funkcia a aké výhody či nevýhody jej zastávanie so sebou prináša, ako aj to, že verejný záujem nie je stotožniteľný s vyhraneným - a často mimo právny rámec postavený - osobným názorom.

To čo z obce Pribylina „presakuje, “ lebo okolo tohto slovíčka vyskladala jedna z poslankýň Pribyliny májovú zdravicu k ľuďom a svetu, nie sú zákulisné hry ľudí, ktorí neuspeli v komunálnych voľbách, ale hrubá neznalosť a ignorovanie platných zákonov SR týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá prefackáva obec zo všetkých strán.

Pado, ten bloger, ktorý si na základe analýzy verejne dostupných dokumentov a overenia na mieste dovolil napísať vlastný názor a ako uvedomelý občan oznámil zistené skutočností príslušným orgánom štátu, sa nevenuje a nebude venovať Rómom (Čo tak, vážení poslanci, zájsť po rozumy napr. do Čirča?), ale zisteniam vo vzťahu k životnému prostrediu. Činí tak aj v prípade iných lokalít, páchateľov známych či neznámych, po celej SR. Pado sa taktiež nestretáva s ľuďmi diametrálne odlišného hodnotového sveta.

Na záver len toľko: Byť poslancom v obci, ktorá má aktuálnu mieru triedenia odpadov na úrovni necelých 15% (pri záväzku SR 50%), tak radšej mlčím a len šuchám nohami. Ale aj o tom je demokracia. Ľudia majú len to, čo si zvolili a čo si zaslúžia. Trvalo udržateľný rozvoj alebo 1 100 ton smradu za humnom.

Z diskusie pod poslaneckým videom z Pribyliny. Video zaplatili p. Miroslavovi Števčekovi, na základe utajovanej zmluvy, daňoví poplatníci SR prostredníctvom obecného rozpočtu