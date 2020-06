V Pribyline jasno. Problémom sú cigáni a bloger

Zdá sa, že v Pribyline namiesto riešenia nelegálnej skládky odpadov a systematickej práce s problémovou rómskou komunitou, prebieha súťaž o obecné video roka.

Tak už aj poslankyňa obecného zastupiteľstva v Pribyline Dušana Cibuľová (SNS) má za sebou hviezdnu päťminútovku. Vnorená do vlastných obmedzení vnímať z nadhľadu a v kontexte mieru zlyhania obce v manažmente obecného odpadového hospodárstva i v práci s problematickou rómskou komunitou, ktorej existenciu i mieru zavinenia nelegálne uloženého odpadu nepopieram, nám ponúkla len ďalší obecný monológ odkláňajúci pozornosť občianskej verejnosti od merita vecí.

Dá sa samozrejme spochybňovať právoplatné rozhodnutie orgánu štátu, obštrukciami odďaľovať jeho realizácia i volať po potrestaní kolektívneho vinníka, čo náš právny poriadok nepozná ani v prípade ekonomický škodlivého hlasovania akéhokoľvek kolektívneho orgánu napr. zastupiteľstva, lebo to je jednoduchšie než – z finančných zdrojov EÚ – učiť marginalizovanú skupinu obyvateľstva, dlhodobo a trpezlivo, základom slušného správania sa a návykom odpad triediť i ukladať do príslušných nádob (vriec). V mnohých slovenských obciach to dokázali, len nemali čas na videa.

Cibuľovej storry ponúkla nezaslepenému divákovi aj nedomyslenú pridanú hodnotu - unikátne zábery nelegálnej skládky odpadu, ktorú starosta obce Milan Kohút označil, pred viac než mesiacom, skoro za odstránenú: "Momentálne je odpad okolo osady už odvezený, ostal len odpad medzi domami. Tento sa však dá nakladať len ručne a do kontajnerov sa preváža na fúrikoch, v rámci aktivačných prác. Prístup mechanizmov medzi domy nie je možný. Odkedy boli z dôvodu epidémie COVID-19 aktivačné práce prerušené sa nakladanie odpadu spomalilo. Preto srne požiadali o predĺženie termínu na odstránenie skládky, na 3 mesiace po skončení mimoriadnej situácie. Konanie v tejto veci je zvolané na 12.05.2020" (zápisnica obecného zastupiteľstva z dňa 21.04.2020).

Ešte tak vysvetliť občanom prečo na skoro už vyčistenej nelegálnej skládke je aktuálne väčšia frekvencia nákladných vozidiel než na stavbe tunela Višňové.

Ale to asi Pribylina obkecá v najbližšom videu. Počkáme si ...

Unikátne zábery z akože vyčistenej nelegálnej skládky v k. ú. Pribylina, lokalita pod Brehom (23. týždeň 2020):

Liptovskomikulášski úradníci hrajú s obcou Pribylina, nečudo, vedenie SNS na okresnom úrade nie je stále vymenené: