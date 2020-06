Čierna GDPR diera Enviroportálu

Zdá sa, že niekto sa tu dosť okatým spôsobom snaží zmariť účasť verejnosti na rozhodovaní vo veciach životného prostredia.

Enviroportál je dôležitým informačným priestorom prostredníctvom ktorého sa občianska verejnosť dozvedá o rôznych zámeroch (projektoch), ktorými sú alebo môžu byť dotknuté záujmy životného prostredia, ako napr. výstavba zjazdoviek, vodných diel, malých vodných elektrárni, zariadení na zneškodňovanie či zhodnocovanie odpadu, i aktuálnom stave rozhodovania v príslušnej veci. Pod každou záložkou je zverejnená projektová dokumentácia a všetky stanovisko a rozhodnutia.

Návštevníkov portálu však dlhodobo víta oznam:

Vážení návštevníci,



ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.



Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.



Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.



Vaši administrátori

Predmetné tvrdenie nie je korektné nakoľko z internetovej stránky neboli stiahnuté len dokumenty z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie, ale aj materiály predložených zámerov činností v rôznych štádiách prebiehajúceho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Došlo k stiahnutiu dokumentácie u ktorých posudzovania podľa vyššie citovanej právnej normy ešte nebolo ukončené a ani tieto konania neboli oficiálne pozastavené alebo prerušené do doby ich opätovného povinného zverejnenia na informačnom portály Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Enviroportál neobsahuje žiadne informácie o tom, ktoré konkrétne zámery boli dočasné stiahnuté aj s uvedením dátumu ich odstránenia, o dočasnom prerušení procesov posudzovania a predpokladanom dátume ich obnovenia, iba stručný oznam: „Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu“.

Stiahnutá dokumentácia EIA k MVE Žiar nad Hronom (Zdroj: Enviroportál)

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. , ako aj zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je MŽP SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, povinný viesť evidenciu a uchovávať dokumentáciu spojenú s posudzovaním vplyvov na životné prostredie vrátane zámeru, správy o hodnotení, posudku, záverečného stanoviska a rozhodnutia o povolení činnosti po dobu jej aktuálnosti, najmenej však 15 rokov po ukončení procesu posudzovania.

Podľa piatej časti zákona „Pôsobnosť orgánov štátnej správy“ príslušné orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie majú za povinnosť zabezpečovať a poskytovať informácie do komplexného informačného systému a bez zbytočného odkladu zverejniť informácie o procese posudzovania vplyvov na svojom webovom sídle (v prípade okresných úradov ide o www.enviroportal.sk).

Nariadenie EÚ známe ako GDPR nadobudlo účinnosť dňa 25.05.2018 prostredníctvom zákona č. 18/2018 Z. z. - a vtedy došlo aj k stiahnutiu dokumentácie k mnohým zámerom zo stránky MŽP SR - pričom táto dočasnosť trvá už dva roky. Tento stav znemožňuje účastníkom konania sledovať aktuálny stav procesov, podávať stanoviská a pripomienky.

Uisťovanie, že dôvodom stiahnutia dokumentov nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám a nedostatky v dokumentáciách budú urýchlene odstránené a dokumentácia bude opäť zverejnená a sprístupnená, nebolo ani do dnešného dňa zo strany MŽP SR dodržané a splnené. A to ani napriek tomu, že aj v podmienkach zákona č. 18/2018 Z. z. (transpozícia GDPR) sa explicitne ustanovuje v §9, citujem: „Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili“.

Uvedený pretrvávajúci stav znemožňuje naplnenie práva verejnosti na prístup k informáciám a jej účasti na konaniach o posudzovaní vplyvov predložených zámerov činností na životné prostredie, ktoré pred ukončením ich posúdenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. boli z informačného portálu MŽP stiahnuté. Verejnosť tak nemala a nemá možnosť dodržania ani zákonných lehôt pre podávanie stanovísk a pripomienok k jednotlivým krokom konania. Prakticky bola z týchto procesov vylúčená aj bez možnosti získať informácie či príslušné orgány jednotlivé konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámerov činností podľa zákona č. 24/2006 Z. z. prerušili, alebo v nich (vzhľadom na bežiace zákonné procesné lehoty) pokračovali a rozhodli.

To isté platí aj pre tie zámery činností, pre ktoré bolo už vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo záverečná správa z procesov EIA, nakoľko rozhodnutia vydané v týchto konaniach sú pre pokračovanie v následných povoľovacích konaniach záväzné. Existuje dôvodné podozrenie a

a okolnosti pretrvávajúceho stavu na informačnom portály MŽP SR tomu nasvedčujú, že tu išlo/ide o účelové stiahnutie dokumentácie zámerov činností, hlavne tých ktorých posúdenie podľa zákona nebolo ešte ukončené (mnohé z nich aj z dôvodu rozsudkov súdov, ktoré rozhodnutia príslušných orgánov zrušili), v snahe obmedziť účasť verejnosti na týchto konaniach, a to aj presunutím dokumentácie z informačného portálu MŽP SR do evidencie príslušných orgánov (OÚ), hoci zákon to neumožňuje.

Takéto konanie príslušných orgánov a MŽP SR je:

- V rozpore so zákonom č. 24/2006 Z. z.: „Príslušný orgán zverejní bezodkladne prostredníctvom webového sídla ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru ...“ (§23 ods. 1) a „Príslušný orgán informuje bez zbytočného odkladu verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli ...“ (§24 ods. 2).

- V rozpore so smernicou EÚ č. 2011/92/EU (smernica EIA) o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie: „Verejnosť je informovaná v ranom štádiu procesu rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedeného v článku 2 ods. 2 smernice EIA a najneskôr hneď, ako sa môže rozumne poskytnúť informácia buď prostredníctvom verejných oznamov, alebo inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii, o týchto záležitostiach“ (čl. 6 ods. 2).

- V rozpore s podmienkami správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnom poriadku):

§ 3 ods. 1: „Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.“;

§ 3 ods. 2: „Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov

§ 3 ods. 3: Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.“

§ 3 ods. 6: „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“.

- Nie sú splnené ani požiadavky obsiahnuté v „Dohovore o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia“ (tzv. Aarhuský dohovor), ktoré sú prebraté do obsahu článkov 6 a 7 smernice EIA.

Ochrana životného prostredia vyžaduje neustálu bdelosť laickej i odbornej verejnosti a vzhľadom k početnosti predkladaných zámerov (projektov) je náročná na čas. A ak sa k tomu ešte štát rozhodne občanom hádzať polená po nohy, tak je čas na hlboké znepokojenie a otázku: „Komu a akým cieľom slúži?“