50 centov na čistenie riek a výsadbu stromov

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa rozhodla podporiť aktivity Občianskeho združenia TATRY (OZ TATRY) zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Chce sa vykríknuť: konečne! Po skoro dvadsiatich rokoch intenzívnej práce, za značnej ľahostajnosti oslovovaných významných regionálnych podnikateľských hráčov, sa ako blesk z jasného neba objavila ponuka na spoluprácu iniciovaná zdravotnou poisťovňou Dôvera. Táto sa rozhodla podporiť výsadbu stromoradí a čistenie riek v regióne Liptova.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. júna) spustila táto súkromná spoločnosť novú formu zberu prihlášok do zdravotnej poisťovne. Klienti nepotrebujú žiaden papierový formulár, všetko vybavia s pomocou zamestnancov poisťovne cez novú aplikáciu Via.Dovera.Sk. Aplikácia spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy ochrany osobných údajov. Využívať ju môžu len pracovníci zdravotnej poisťovne a je určená na spracovanie nových prihlášok (záujemcovia o poistenie v Dôvere majú k dispozícii aj elektronické prihlášku na webe, ktorú môžu vyplniť aj sami). Za každú zelenú prihlášku, teda takú, ktorá bude podaná elektronicky a nie na papierovom formulári, venuje Dôvera 50 centov na čistenie riek alebo sadenie stromov.

Za každých 200 eur dobrovoľníci občianskeho združenia vyčistia jeden kilometer vodných tokov v Liptove, prípadne za každých 600 eur vysadia 100 metrov stromoradia pozdĺž cyklotrás v Liptove. Konečné rozdelenie bude predmetom dohody zdravotnej poisťovne s členmi združenia.

OZ TATRY na úvod spolupráce informovalo Dôveru o prioritnom pláne výsadby lipového stromoradia pri cyklistickej trase medzi obcami Liptovské Matiašovce a Liptovský Trnovec, pri ktorom bola pred pár rokmi - za úsilia starostu obce Liptovské Matiašovce Jana Jaňáka - vytvorená krížová cesta. Máme ta to, že výsadba niekoľkých desiatok líp – symbolov slovanstva - by tomuto priestoru vtlačila nový nadčasový rozmer ako výsledok spolupráce OZ TATRY a zdravotnej poisťovne Dôvera. OZ TATRY sa však nebráni ani ďalším realizovateľným nápadom pre výsadbu stromoradí v širšom okolí mesta Liptovský Mikuláš (rozhodujúcim aspektom je súhlas vlastníkov pozemkov). Nápady budeme zhromažďovať cca do konca roka 2020, výsadba - podľa objemu disponibilných finančných zdrojov - bude prebehať počas jari 2021. Rovnaký prístup volíme aj v prípade čistenia vodných tokov.

Krížová cesta pri Liptovských Matiašovciach (Foto: Ľubica Stančíková)

OZ TATRY je otvorené k spolupráci aj s ďalšími serióznymi podnikateľskými subjektami, ktoré majú ujasnené hodnoty i dlhodobé vízie, nakoľko ochrana a tvorba životného prostredia - či sa to niekomu páči alebo nie - si okrem nadšenia vyžaduje aj disponibilné finančné zdroje, ktoré sú pre mimovládne organizácie - napriek miliardám v eurofondoch a štátnom rozpočte – prakticky nedostupné (byrokracia v tomto štáte porazila sedliacky rozum, dôveru a zameranie na cieľ).

video //www.youtube.com/embed/QWnvjAEBHUk