Čo sa (ne)deje na Liptovskej Mare

Od ministra životného prostredia očakávam menej tlačových konferencií i statusov na sociálnych sieťach a viac reálnych a na realitu napojených krokov od jeho vlastných úradníkov.

Kým za pol roka iniciovaného procesu, k začiatku mája 2020,z 302 nelegálnych objektov v okolí vodnej nádrže Domaša bolo odstránených 271 (z toho 111 objektov odstránili ich vlastníci a 160 zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.), pri 27 objektoch napojených na elektrickú prípojku sa začalo postupovať v zmysle stavebného zákona, na brehu VD Liptovská Mara – lukratívnom to hniezdisku mnohých prominentov – to akosi nejde.

Občianski aktivisti sú predvolávaní na vypočutia, v súlade s princípom padajúce hovna t. j. list aktivistu sa posúva z ústredia smerom nadol bez záujmu armády úradníkov skutočne niečo riešiť a vyriešiť, aby objasnili niečo čo má vysvetľovať niekto iný a funkcionár Ministerstva životného prostredia SR, ktorý vie o existencii VD Liptovská Mara asi len z mapy Slovenska, vypisuje všeobecne známe fakty – iniciované prapôvodne občianskymi združeniami – bez akejkoľvek vlastnej invencie a aktivity.

Štatút VD Liptovská Mara, ktorý by mal nahradiť vyše 40-ročný dokument, je v nedohľadne.Jeho príprava je právne nevymáhateľná, jeho vznik ignorujú kľúčoví hráči a jeho tvorca – Mesto Liptovský Mikuláš – už viac ako pol roka hybernuje.

K začiatku júla 2020 nebola odstránená z brehov Mary ani psia búda, nieto ešte nelegálna stavba,pričom ich počet len na pozemkoch štátu vysoko prevyšuje stovku. Práve naopak, neustále sa stupňujú tlaky na legalizáciu protiprávneho konania prostredníctvom stavebných úradov.

Samotné ministerstvo životného prostredia – namiesto iniciovania rozsiahleho vyšetrovania prevodov pozemkov do súkromných rúk – iba sucho konštatuje: „Ministerstvo životného prostredia SR nemá vedomosť za akých okolností sa pozemky vykúpené (vyvlastnené) pod ochranným lesom stali vlastníkmi súkromných osôb, nakoľko funkcia ochranného lesa sa nezmenila.“ Pre nechápavých, lesy okolo VD Liptovská Mara boli vysadené pre zabezpečenie ochrany vodného diela pred abráziou a z predmetného dôvodu neboli pozemky vrátené pôvodným majiteľom v rámci reštitúcii. Následne niekto „zabezpečil“ ich prevody do rúk rôznych fyzických i právnických osôb s trvalým sídlom aj mimo Liptova. Práve tieto osoby a subjekty nielenže hrubo zasiahli do zeleného pásu vodnej nádrže, ale pokračujú snahy o degradáciu ďalších úsekov severného pobrežia.

To ako vyzerá trvaloudržateľnosť cestovného ruchu na brehoch Liptovskej Mary napr. z hľadiska zabezpečovania podmienok pre triedenie odpadov dokumentujú aktuálne zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia – IOH Žilina vo vzťahu k obci Liptovský Trnovec. Život a podnikanie na úkor životného prostredia i budúcnosti.

Vodná nádrž Liptovská Mara – odpoveď MŽP SR

Šetrenie podnetu – odpoveď (SIŽP – IOP Žilina)

Je možné, že niektorým občanom Slovenska stačia k spokojnosti početné mediálne výstupy ministra životného prostredia Jána Budaja opisujúce in situ realitu, ja však registrujem veľmi nízku komunikačnú úroveň ministerstva mimo televíznych kamier t. j. neodpovedanie na doporučené listy resp.odpovede nehodne ústredného orgánu štátnej správy, neriešenie drobných káuz vo vzťahu k miestnym občanov, neprijímanie razantných rozhodnutí, ktoré by v krátkom čase priniesli zaujímavé efekty napr. „spriechodnenie“ TrashOut a reálne riešenie občanmi ohlasovaných nelegálnych skládok odpadov. K tomu desiatky toxických ľudí naďalej prebývajúcich v rezorte či v štátnej správe životného prostredia a desiatky iných – akože reinkarnovaných a očistených – tlačiacich sa opätovne do vnútra systému.

Výsledkom je zistenie, že zásadná zmena sa neudiala. Nielen na brehu VD Liptovská Mara.

