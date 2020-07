Dorúbaný Liptov posvätený štátom i políciou

O niekoľko rokov nebude v slovenských obciach ani jeden dospelý strom s prirodzeným habitusom. Budú vyrúbané alebo barbarský znetvorené.

Ani dokatovanie 200-ročnej lipy motorovou pílou, za bieleho dňa a pred zrakmi zdesených okoloidúcich, nie je na Slovenskú trestným činom, ak pred vyšetrovateľom následne prehlásite, žeste stromu chceli pomôcť.

Dekapitácia, prirodzený habitus toho- ktorého druhu, stresová výmladkovosť zamieňaná za výrazne zmladenie a napredujúce rastové schopnosti, STN 83 70 10, predstavujú pre väčšinu policajtov len terminologické a právne rámce s veľmi voľným výkladom.

V Liptovskomikulášskom okrese – v epicentre slovenského turizmu v obklopení národných parkov –dosiahla devastácia verejnej zelene, následne odobrená v uzneseniach vyšetrovateľov a rozhodnutiach orgánov ochrany prírody, pandemické rozmery.

Kým v prípade oskalpovaných líp v Smrečanoch sa fakty vyhodnotili v prospech páchateľa, v Liptovskom Hrádku – Dovalove sa vinník vykúpil zasadením 10 kusov stromčekov za spôsobenú škodu 16 444 eur, v prípade amoku pri Pavlovej Vsi v rámci ktorého padli desiatky ovocných stromov v hodnote cca 60 000 eur sa environmentálni zločinci bezpečne ukryli v prostredí ľudového farizejstva a formálnosti vyšetrovania. A to je len zlomok prípadov objavených a ohlásených občianskymi aktivistami v ostatných rokoch.

V predchádzajúcich dňoch doleteli na adresu občianskeho združenia ďalšie dve Jóbove zvesti - uznesenia, ktoré názorne dokumentujú akou dôležitou spoločenskou oblasťou je na Slovensku environmentálna kriminalita, a to napriek početným a mnohoročným politickým deklaráciám.

V obciach Smrečany a Jalovec samozvaní arboristi - na pokyn samospráv a bez znalosti STN 83 70 10 - zrealizovali v korunách stromov vlastné predstavy o svete drevín. A vyšetrovateľ? V rámci zákonnej dikcie zakazuje sa poškodzovať stromy a kry (§ 47 a násl.) vyprodukoval textovo praktický totožné uznesenia so zvýraznením faktu – na orez dreviny sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (A kto to tvrdil?), ignoroval stanovisko pracovníka ŠOP SR a nezabudol dodať – zjavne neznalý už spomínanej stresovej vymládkovosti – „... ale nedošlo k zničeniu drevín, ale k zmeneniu estetického charakteru týchto drevín ... dreviny neboli zničené vidno na nich výrazné zmladenie a napredujúce rastové schopnosti.“

Každý rok sú v slovenských obciach vyrúbané tisíce stromov a desiatky tisíc metrov štvorcových krovitých porastov len preto, že niekto sa o ne – v rozpore so zákonom o o ochrane prírody a krajiny – nestaral s odbornou spôsobilosťou a štátna správa životného prostredia to akosi pozabudla kontrolovať a sankcionovať , a tisíce hodnotných drevín sú poškodené (dekapitované) barbarskými zásahmi. K tomu treba prirátať stromy poškodené polievaním chemikáliami, vŕtaním dier, olupovaním kôry, to všetko v obale susedských sporov či patologického duševného stavu.

Aj prístup k stromom ukazuje, že väčšina občanov má síce deklaratívne rada prírodu, ale nie pred vlastným oknom či na ulici. A dedovia – sadiaci súčasné velikány – sa obracajú v hrobe.

Uznesenie vyšetrovateľa – Smrečany:

Orez stromov v Jalovci:

Uznesenie vyšetrovateľa – Jalovec: