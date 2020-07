Spláchneme 40 miliárd eur do ...

Už teraz som vystrašený z toho s akými projektami pre projekty prídu ministri OĽaNO a Sme rodina, aby vytvorili ilúziu efektívnej a transparentnej implementácie.

Minister Mikulec (OĽaNO)do dnešného dňa neprinútil vlastných podriadených, napriek písomnému upozorneniu zaslanému aj ministrovi životného prostredia, aby začali konať v cca 7 800 prípadoch občanmi ohlásených nelegálnych skládok odpadov, ktoré úspešne ignorovali počas bačovania SMER-SD, MOST-Híd a SNS. Nový minister nedokázal v priebehu niekoľkých mesiacov zaslať úradníkom jedno šťavnaté usmernenie, ktoré by ho stálo tak tridsať minút času. Namiesto toho tu jeho kolega, Ján Budaj, zriaďuje duplicitný svet Zelenej linky.

Minister Ján Budaj (OĽaNO) i ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) sa do dnešných dní nedokázali pozrieť na zúbky a vyjadriť k národným a úmyselne centralizovaným projektom „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia“ (cca 24 mil. eur) i „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ (cca 6,6 mil. eur), oba v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia trvalo napojenej na eurofondové príjmy, na ktoré som upozornil nastupujúcu vládu.

Ako si sa pozabudlo aj na to ako s veľkou slávou a za zahraničné finančné zdroje budovala táto insitná organizácia sieť stredísk environmentálnej výchovy (SEV), aby po skončení externých zdrojov a v prostredí „iných záujmov“ SEV Teplý vrch, Modra – Harmónia, Poprad – Spišská Sobota, Regetovka – už bez mediálnej pozornosti – skončili, žiada sa napísať boli vytunelované. Mimochodom, ČR má funkčných SEV vyše sto.

Obdobne dopadli početné projekty budovania rôznych sieti – pre podporu rozvoja vidieka či rómskych komunít – kde v rozpore s tvrdeniami v zámeroch o personálnej, finančnej i logistickej udržateľnosti projektu – skončili desiatky vybavených kancelárií a ľudí okamžite po vyschnutí externých predvstupných i eurofondových finančných zdrojov.

Vedecké inštitúcie i vysoké školy sú „až po strop“ naplnené prístrojovým vybavením zakúpením za európske peniaze, akurát sa primerane nevyužívajú z dôvodu nedostatku spotrebného materiálu, ktorý EÚ neprepláca a SR na to v štátnom rozpočte nemyslí (tu si spomeňte na to do koľkých vedeckých agentúr a databáz nie je MŠVVaŠ schopné uhradiť ani ročné členské).

A ešte jeden lokálny príklad dokumentujúci akčnosť „systému“ a jeho schopnosť realizovať akékoľvek reformy: Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku – v duálnom vzdelávaní napojená na významného priemyselného hráča Mondi SCP, a. s. – musela zamietnuť prijatie niekoľkých študentov pre odbor chemik-operátor nad schválený, podľa môjho osobného názoru extrémne nízky, limit, lebo Gröhlingové ministerstvo to ad hoc neumožňuje. Zároveň však banskobystrická VUC-ka ide počas troch rokov zachraňovať gymnázia v Krupine, Detve a Novej Bani pred krachom. Takto vyzerá v praxi odklon študentov od gymnázií k odbornému vzdelávaniu pre potreby reálnych zamestnávateľov.

Z doterajšieho programového obdobia má SR nevyčerpaných osem miliárd eur, vo Fonde obnovy nás čaká 7,5 miliardy eur a z nasledujúceho sedemročného rozpočtu EÚ dostaneme 18,6 miliardy eur. Z Fondu obnovy ešte môže Slovensko čerpať pôžičky do výšky 6,8 miliardy eur. Vlastné spolufinancovanie projektov je naplánované vo výške 2,9 miliardy eur.

Reči sa však hovoria a chlieb sa je, aj v časoch vlády Igora Matoviča.

Predstavitelia vlády, ktorí okrem každodenných afér spojených s bezhraničnou aroganciou a rétorických cvičení na tlačových konferenciách, nedokázali doposiaľ ad hoc vyriešiť problémy naviazané na jeden telefonát či úradný list (príkaz), sú úplne odtrhnutí od reálneho života prinášajúceho stovky príkladov zlej praxe a liknavosti štátnych zamestnancov v úradoch a v rôznych inštitúciách, nás presviedčajú o tom, že SR je schopná nerozpustiť 40 miliárd eur v projektoch pre projekty smerovaných k Našim, v dočasnom (a tým nesystémovom) zvyšovaní platov napr. pre pedagógov, budovaní rôznych agentúr a centier, ktoré vyšumia do stratená okamžite po skončení neopakovateľnej externej podpory.

Koľkí z Vás tomu veria?