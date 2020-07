Tatranský úškrn Igora Rattaja

Tam kde dlhodobo chýba koncepcia i zonácia nastupuje podprahová manipulácia, o tom je totiž status Igora Rattaja z TMR.

Igor Rattaj (Zdroj: Facebook)

Hlavný akcionár skupiny TMR Igor Rattaj zverejnil na Facebooku fotografie turistov v Tatrách, ako stoja v dlhých radoch. „Kde je tých 75-tisíc ľudí, čo podpísali petíciu, aby sa na Štrbskom plese nestavali lanovky a parkoviská?“ komentuje s tým, že ľudia parkujú, kde sa dá.

Hneď prvá reakcia v diskusii sa to pánovi Rattajovi pokúsila vysvetliť: „Toto je zaujímavá logika. Takže postavíme lanovky, parkoviská ďalšie hotely, vyhliadky, aby prišlo ešte viac turistov, ktorí sa chcú hore vyviesť a do prírody idú iba zaparkovať a poobzerať, podobne ako keby išli do kina. Taká je vaša predstava? Ako v Jasnej napr., kde človek, ktorý chodí do prírody kvôli prírode, plače, lebo tam už žiadna príroda nie je?

A ľudí napr. ako Peter Chudý, Jozef Bendžala, Ján Mokoš, Michal Sýkora, ktorí desaťročia určujú trendy vo Vysokých Tatrách, boli a sú názorovými respondentmi v stovkách odvysielaných reportáži a napísaných publicistických príspevkov, ich nekončiacim snom je zimná olympiáda v národnom parku, je potrebné sa opýtať ako dopadol koncept záchytných parkovísk situovaných na vstupoch do Vysokých Tatier, v akom stave je verejná doprava, akú koncepciu – v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja (života) - vrátane regulácií - má územie TANAPu, a kto a v s akým cieľom dlhodobo a úmyselne bojkotuje prijatie zonácie tohto chráneného územia.

Lebo filozofický i logistický podporovať konzumizmus namiesto citlivej edukácie a zúžiť zmysel TANAPu na počet pretečených návštevníkov či prenocovaní - a pritom sa ešte uškŕňať - je minimálne neslušné.

Fotografie zo statusu Igora Rattaja (Zdroj: Facebook)

Aktuálna situácia Popradské pleso – Rysy (Zdroj: Facebook - Slovenský ochranársky snem)