Stratili sa ryby

Úbytok sladkovodných druhov rýb je alarmujúci! Potvrdzuje to pred pár dňami zverejnená správa o stave populácii migrujúcich rýb, ktorú pripravilo päť organizácií, vrátane WWF.

Celosvetovo populácie sladkovodných migrujúcich rýb poklesli priemerne o 76 % medzi rokmi 1970 a 2016. V Európe je toto číslo ešte vyššie - až 93%!

Dôvodom tohto poklesu je najmä strata ich prirodzených biotopov spôsobená úpravami riek a výstavbou bariér, ktoré migrujúce ryby nedokážu prekonať. Ďalšími príčinami je nadmerný rybolov a znečistenie prostredia.

Ani Slovensko smutný trend neobchádza. Aj u nás sme svedkami poklesu populácií rýb a niektoré druhy už z našich riek zmizli. Podľa červeného zoznamu u nás vyhynulo 6 druhov rýb a ďalších 7 druhov rýb a 4 druhy mihúľ patria ku kriticky ohrozeným. Medzi vyhynuté patrí vyza veľká, niektoré druhy jeseterov, pstruh morský či losos atlantický. Vyza k nám migrovala z Čierneho mora až do Bratislavy, lososy zvykli migrovať do Dunajca či do rieky Poprad. Kriticky ohrozené sú predovšetkým mihule, ako mihuľa potočná.

Celá správa tu.