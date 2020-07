EWOBOX – šanca aj pre Teba

Portál, ktorého cieľom je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. Umožňuje komunikáciu na niekoľkých úrovniach:

- Návštevník: je ním ktokoľvek, kto si prehliada stránky EWOBOXu.

- Zelenáč: rýchlou registráciou na www.ewobox.sk prostredníctvom e-mailovej adresy alebo konte na FB si môže následne nastaviť oblasti svojho záujmu a zasielanie vybraných informácií priamo do e-mailovej schránky. Stále však ide o pasívneho užívateľa.

- Pokročilý: uvedením svojho mena dostáva možnosť komentovať články a vytvárať diskusné skupiny.

- Skúsený: uvedením ďalších informácií o sebe má možnosť aktívne tvoriť obsah portálu – pridávať články, udalosti, výzvy a zdroje informácií.

- Profesionál: je spojený s konkrétnou školou či organizáciou. Môže využívať všetky nástroja aktívneho používateľa a tvoriť profil organizácie, prezentovať jej aktivity atď.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov.

Slovensko je do programu zapojené od roku 2009 a už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky

Program Mladí reportéri rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti aj občiansku participáciu. Zároveň podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy tím študentov a učiteľov realizuje rôznorodé aktivity v rámci výučbového procesu aj mimo neho a rozvíja tiež komunikačné schopnosti mladých ľudí.

Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Mladí reportéri spolu so svojimi pedagógmi absolvujú odborné workshopy a exkurzie. Študenti i učitelia majú možnosť vymieňať si skúsenosti s inými školami zapojenými do programu, ale aj s inými krajinami v rámci medzinárodnej siete.

V súčasnosti sa pod hlavičkou Mladých reportérov realizuje projekt „OBJEKTív 21 alebo Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť.“ Cieľom projektu je: Vzdelávanie žiakov pre udržateľnú občiansku spoločnosť, Rozšírenie programu Mladí reportéri pre životného prostredie na viac škôl a uplatnenie jeho metodiky pri riešení lokálnych problémov, Rozvoj značky YRE.

Mladí reportéri. Bude ich viac?