Zamorená cyklotrasa v Slovenskom Grobe?

Aktivisti v obci pichli do osieho hniezda a odpoveďou samosprávy je zjavná nervozita, programové mlčanie a údajne vyhrážanie sa uzatvorením cyklotrasy.

Aký postrek bol použitý pri údržbe cyklotrasy v Slovenskom Grobe? (Foto: Andrea Janíčková (https://www.facebook.com/groups/ochranari/)

V Slovenskom ochranárskom sneme zarezonovali fotografické zábery a informácia o tom, že neschopnosť udržiavať okolie cyklotrasy tradičnými metódami bola nahradená aplikáciou neznámej chemickej látky, pravdepodobne Roundapom.

Podľa miestneho zdroja: „ Nikto z obce nebol schopný povedať, aký postrek bol použitý. Zo strany starostu bol registrovaný absolútny nezáujem poskytnúť akékoľvek informácie o druhu postreku, o plánoch obce s ďalšou údržbou cyklotrasy a iných plôch v obci.“

Pokiaľ by išlo o Roundup tak tu je potrebnú uviesť, že jeho nežiaduce účinky už zosumarizovala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá považuje glyfosát za potenciálny karcinogén. V USA už boli vysúdené desiatky miliónov dolárov za poškodenie zdravia zapríčinené nesprávnym používaním „neškodného“ herbicídu, za zavádzanie a nesprávnu klasifikáciu prípravku. Vo väčšine prípadov išlo o rakovinu lymfatického systému. Prvý žaloval vtedy ešte Monsanto, dnes v portfóliu nemeckého a farmaceutického koncernu Bayern, bývalý školník Dew Johnson, ktorému súd odklepol odškodné 39 miliónov dolárov (vyše 34 miliónov eur). Firma tiež dostala pokutu 250 miliónov dolárov (vyše 220 miliónov eur).V únii je nateraz glyfosát povolený. Rozhodol o tom ešte koncom roka 2017 Brusel, keď predĺžil licenciu na glyfosát v rámci únie až do roku 2022.

Zamorovať verejné priestranstva chemickými látkami, ich nadužívanie z pohodlnosti, zatajovanie aplikácie pred občianskou verejnosťou sa stalo slovenským štandardom, ktorý vážne ohrozuje životné prostredie a zdravie obyvateľov. A účinky týchto látok – predovšetkým dlhodobé a kumulatívne – sa na verejnosti programovo bagatelizujú.

Prípad v Slovenskom Grobe už preverujú kontrolné orgány.

