Mohli sme byť ďalej, ak by sa nám chcelo

Miera recyklácie komunálnych odpadov stúpla z 36% v roku 2018 na necelých 39% v roku 2019. Záväzok voči EÚ nie a nie dobehnúť.

Medziročne vzrástla miera recyklácie všetkých typov komunálnych odpadov, najvyšší nárast zaznamenali biologicky rozložiteľné odpady. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa však rast miery recyklácie spomalil v dôsledku zastavenia rastu produkcie kovových odpadov. Tie sa od roku 2017 výrazne zvyšovali a tvoria až 40 % z celkového množstva recyklovaného komunálneho odpadu.

Oproti roku 2018 sa podarilo zrecyklovať o 24 % viac biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, o 16 % viac odpadov z plastov a o 8 % viac odpadov zo skla. Recyklácia odpadov z papiera vzrástla len o 4 %, čo je však menej ako v predchádzajúcich rokoch.

Zásada znečisťovateľ platí je v SR uplatňovaná minimálne

V roku 2019 pribudlo na Slovensku 10 obcí s množstvovým zberom, pri ktorom občania platia podľa skutočnej produkcie odpadov. Celkovo je tak na Slovensku 192 obcí s množstvovým zberom a ďalších 20 obcí používa kombinovaný typ zberu. Iba necelých 15% populácie tak platí poplatok v závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu.

Z celkového počtu obcí s množstvovým zberom 110 obcí používa kontajnerovo-intervalový zber odpadu, pri ktorom si občan môže vybrať veľkosť nádoby a frekvenciu odvozu. Ďalších 82 obcí používa množstvový zber v podobe označovania nádob pomocou žetónov alebo špecifických kódov pre každú domácnosť.

Niektoré obce na Slovensku, napr. Vyšný Kubín alebo Závažná Poruba, používajú žetónový zber, avšak občania si musia vopred nakúpiť vysoký počet žetónov, ktorý im vystačí na celý rok. Občania tak nie sú motivovaní k zníženiu produkcie odpadu a preto tieto obce nepočítame medzi obce s množstvovým zberom.

Množstvový zber preukázateľne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu až o 31% a zvyšuje mieru triedenia a tým aj mieru recyklácie. Viac sa dozviete v analýze Inštitútu environmentálnej politiky (IEP).

Plytvanie jedlom vytvára odpad

Podľa údajov European Environment Agency (EEA) tvorí až 60 % všetkého bioodpadu v únii odpad z jedla. Zodpovedá to 173 kg na obyvateľa. Slovensko je mierne pod týmto priemerom. Toto číslo predstavuje asi pätinu celkovej produkcie jedla. Riešením problému je preto hlavne prevencia vzniku potravinového odpadu, recyklácia a oddelený zber tohto odpadu pre tvorbu kvalitného kompostu alebo energetického zdroja do bioplynových elektrární, ktorý je bez kontaminácie plastami. Recyklácia bioodpadu je kľúčová na dosiahnutie EÚ cieľa celkovej recyklácie 65 % do roku 2035.

Celá správa EEA sa nachádza tu.

V tejto súvislosti je nepochopiteľným „odpor“ Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k zavedeniu zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu k 01.01.2021, najmä ak o tejto skutočnosti samosprávy vedeli už niekoľko rokov. Presne týmto spôsobom bol v minulosti prešustrovaný čas na zavedenie povinného triedenia papiera, skla, plastov, kovov, nebezpečných a objemných odpadov a aj v roku 2020 ukazujú kontroly, že mnohé obce neplnia aktuálne povinností vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu spoliehajúc sa na nedostatočné kontrolné kapacity Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) i fakt, že ich vlastné porušovanie právnych noriem žiadny miestny občan neohlási.

Zistenia SIŽP, IŽP Žilina, OIOH v obci Pribylina vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu (list zaslaný OZ TATRY dňa 05.08.2020)

Náklady na skládkovanie odpadov pritom každoročne rastú. Okrem zákonných poplatkov sa zvyšujú aj vstupné poplatky u prevádzkovateľov skládok najmä v dôsledku rastu mzdových nákladov. Náklady na skládkovanie v roku 2020 Inštitút environmentálnej politiky (IEP) odhadol na 55 eur/t, v nasledujúcich rokoch predpokladá ďalšie zvyšovanie. Práve drahšie skládkovanie by malo motivovať samosprávy a občanov k vyššej miere triedenia a a následne vyššej recyklácii odpadov (obehová ekonomika).