Koronavírusový dvojaký meter ako štátna stratégia

Boj s hnusobou v rámci akože druhej vlny už dávno opustil vektor vedy a stal sa politickým wrestlingom lobistov.

Štyristo pozitívne testovaných za päť dní by pred polrokom rozplakalo nielen celú vládu, vrátane trvalo vzlykajúceho premiéra Matoviča, ale občania štátu by pravdepodobne čelili stannému právu. Každý nakazený bol vtedy národnou tragédiou a každý mŕtvy premiérom okomentovaným zlyhaním nás všetkých.

Tlak niektorých zamestnávateľov sledujúcich len vlastné ekonomické záujmy bez širšieho spoločenského kontextu a geopolitických vybavovačov zmenil slovenské nepokazme si to na frašku, ktorej obdobu môžeme pozorovať aj za riekou Moravou v podobe 25-hodinovej aféry rúška – kde a prečo, ktorá tiež dokumentuje kvalitu a vedeckosť krízového riadenia štátu.

Kým občania SR sú trvalo nabádaní k principiálnemu noseniu rúšok, ktoré však nikto zásadne nekontroluje a nepokutuje, k vyhýbaniu sa masovým podujatiam a rôznym iným zábavkám, tak z neďalekej Ukrajiny – s cca 2 000 nakazenými denne – sa tu valia stovky gastarbeiterov, bez pokory a rešpektu k slovenským pravidlám hry, ktorých si vydupali zeleninári a priatelia káblových zväzkov. V stovkách prípadov denne nakazení Poliaci nám tiež zásadne nevadia, pokiaľ vrchovato napĺňajú tatranské kasy.

Kým slovenskí dovolenkári sú permanentne vystríhaní pred cestou do Chorvátska, tak hranica – ešte nedávno nepriechodná pre občanov SR lebo aplikácia alebo vynútená štátna karanténa – sa zmenila na špacírku okorenenú dobrovoľnosťou a zodpovednosťou vo veci priznania štátu a cesty samotným pasažierom.

Vysokoškoláci – mimochodom z kontaminovanej Ukrajiny ich tu pricestuje niekoľko tisíc – aktuálne študujú pokyny pre pobyt na internátoch: rúška aj na izbách, nenavštevovať iné izby, nevracať sa najbližšie týždne domov, vytvoriť karanténne miestnosti atď. Nakoľko sú tieto opatrenia vykonateľné vie posúdiť každý, kto strávil v mravenisku spoločných spŕch, bufetov a jedálni, chodbovíc a krúžkovíc aspoň niekoľko mesiacov.

Aj určené podmienky pre vyučovanie na základných a stredných školách patria do kategórie nerealizovateľných snov a prianí. Ak sa k druhému septembru pedagógovia škôl nemajú zmeniť z výchovno – vzdelávacích pracovníkov na upotených a sťažka dýchajúcich bachárov lebo nasaď si to rúško!, v dynamike školskej prevádzky so stovkami rôznych pováh žiakov a ich zdravotných obmedzení, tak začiatok školského roka je potrebné oddialiť alebo metodický postaviť na nohy reality.

Pol roka po vypuknutí pandémie Covid- 19 za výnimky a špeciálne zaobchádzanie lobuje hokej, futbal, veľké slovenské maratóny, tanečné kluby i aquaparky. A štát sa topí v nelogických a dôsledkami vzájomne si odporujúcich opatreniach a prístupoch.