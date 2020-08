V tomto štáte sa Ústavou najviac oháňajú ľudia, ktorým chýba základná komunikačná slušnosť, ktorou by na svoju stranu priklonili relevantnú časť spoločnosti.

Lesnícky stav sa ocitol pod spoločenským tlakom. Vo svete smatfónov tisíce občanov prinášajú dôkazy o rozsiahlej devastácii slovenských pohorí ťažbou dreva, poškodzovania korýt potokov, pramenísk a studničiek lesnou technikou, odpadkami „milovníkmi lesa“ zanesených zákutí a „rozvojových projektoch“ za ktorými v mnohých prípadoch, napr. ako v Demänovskej doline, stoja aj miestne urbáre. Z politického priestoru presakujú k ľuďom informácie o zmanipulovaných tendroch a predražených lesníckych zákazkách. Ku kľudu nepridáva ani zväčšujúci sa rozsah vyšetrovania vo vzťahu k skutkom spáchaným počas vlády SMER-SD či zvyšovanie spoločenského dôrazu na boj s environmentálnou kriminalitou.

A odpoveďou – zdá sa – má byť stránka Zjb ochranára, zachrániš strom resp. jej duchovne spriaznená sestra Zjb ochranára, zachrániš človeka, obe samozrejme anonymné, bez uvedenia za obsah zodpovednej osoby. Apropo, nedá sa nevšimnúť si, že zvlášť aktívne na facebookovej stránke vystupuje Dušan Lukášik, ktorého početné mediálne výstupy demaskujú jeho vzťah k ochrane prírody a jej štátnym inštitúciám (1, 2).

Na obe facebookové stránky upozornil počas tlačovej konferencie minister životného prostredia SR Ján Budaj, ktorý - okrem iného - uviedol: „...verejné osočovanie, ponižovanie a vyzývanie k zabitiu je neakceptovateľné a nemôže zostať bez povšimnutia kompetentných orgánov. Podľa slov ministra ide o extrémizmus, ktorého plánom je zastrašovať ochrancov prírody.“

Odpoveď na seba – samozrejme nepodpísaná a v štýle my nič, my muzikanti – nedala dlho čakať: „Ubezpečujeme ochranárov, že nevlastníme žiadne zbrane a cieľom stránky je to, aby pán minister Ján Budaj ako aj vláda dodržiavali pri ochrane prírody článok 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorú prisahali pred kamerami a celým Slovenskom. Súčasne cieľom stránky je to, aky ochrana prírody brala lesohospodárov ako partnera pri tvorbe životného prostredia a nestavala sa direktívne k vlastníkom lesov, kedy nariadeniami, príkazmi a zákazmi znárodňuje majetok v rukách lesohospodárov. Každé obmedzenie v hospodárení lesov, obmedzenie ťažby, zákaz zobrať si svoj majetok z lesa v podobe stromov bez následného použitia článku 20 ods. 4 Ústavy SR, je porušením práv garantovaných Ústavy SR. Súčasne žiadame, aby okamžite predložili dôkaz vyhrážania, aspoň jeden jediný komentár, kedy sme sa niekomu vyhrážali. Zmienka o vyhrážaní je trestným činom krivého obvinenia a budeme zvažovať trestnoprávne stíhanie za krivé obvinenie, lebo žiadne vyhrážanie nikdy nebolo vyslovená, napísané ani ináč prejavené.“

Je tragikomickým, ak sa na Ústavu SR a naplnenie skutkovej podstaty tr. činu krivého obvinenia odvoláva anonym, neschopný sa prihlásiť k správcovstvu virtuálneho priestoru, ktorý sa len tak hemží terminológiou ako zelení psychopati, ekoteroristi, ekologicky terorizmus či liberálny fašizmus. Trochu to pripomína odvahu a veľkohubosť Kotlebovcov, ktorá vždy akosi vyprchá po začatí trestného stíhania či doručení obvinenia.

Iba absolútna naivka si môže myslieť, že cieľom stránok Zjb ochranára, zachrániš strom resp. Zjb ochranára, zachrániš človeka je moderovať spoločenskú diskusiu, prinášať hodnotné informácie a postrehy, lebo v daných prípadoch ide len a len o prvoplánové vyvolávanie vášní a provokovanie, až do prasknutia struny.