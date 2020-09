Ochrana vtáctva. Talianska strelnica na Slovensku?

Zahraniční lovci objavili Slovensko ako krajinu, kde si v pohode ešte zastrieľate na neasfaltové – živé – terče.

Podľa odhadu organizácie BirdLife International, so sieťovou organizáciou aj na Slovensku, je každoročne v Stredomorí nelegálne zabitých 25 miliónov sťahovavých vtákov. Podľa prieskumu tejto organizácie je medzi týmito zabitými vtákmi, z ktorých väčšina by hniezdila na európskom kontinente, 20 200 000 spevavcov (asi 2 900 000 piniek obyčajných a 1 800 000 peníc čiernohlavých), približne 1 800 000 vodných vtákov, 700 000 holubov a hrdličiek, alebo 100 000 dravcov. Tieto vtáky, ktoré leteli cez Stredomorie pri ceste do a zo svojich hniezdisk, sú strieľané, chytané do sieti, na lep, alebo do pasce, a to pre zábavu, na jedlo či na klietkový chov. V roku 2019 sa na túto skutočnosť rozhodla upozorniť aj kampaň Únie českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO). Riaditeľ ZOO Praha Miroslav Bobek sa v danom čase vyjadril: „Ani niektoré zo štátov Európskej únie, najmä Taliansko a Francúzsko, nie sú schopné dodržať to, k čomu ich zaväzuje ako Bonnský a Bernský dohovor, tak aj európska Smernica o ochrane voľne žijúcich vtákov.“

Kampaň UCSZOO z roku 2019 (Zdroj: https://www.omediach.com/reklama/15966-kampan-s-mrtvym-vtakom-upozornuje-na-masaker-v-stredomori-foto)

V tejto súvislosti pôsobí šokujúcu informácia známeho a agilného ochranára Jozefa Lengyela z konca augusta v súvislosti s pomerne drastickým prípadom odlovu viacerých druhov vtákov v poľovnom revíry Ohrady (okres Dunajská Streda), ktorá bola zverejnená v Slovenskom ochranárskom sneme.

Po telefonáte z dňa 22.08.2020, ktorý oznamoval permanentnú streľbu z brokových zbraní pri obci Ohrady v čase od 6.00 do 18.00 hod., údajne na základe pozvania zahraničných lovcov miestnymi poľovníkmi, p. Lengyel dňa 26.08.2020 prípad zdokumentoval: „ ... Nevedel som presne kde slnečnicové pole je... Náhodou som z auta idúcky zbadal vyjazdené koľaje z cesty medzi V. Dvorníkmi a Ohradmi smerom do poľa ... Následne som už pri slnečnicovom poli videl veľké koľaje od poľovníckych off road vozidiel a neuveriteľné množstvá rozptýleného holubieho peria ... Počas 8 hodín sa mi podarilo nájsť 3 až 4 strelecké stanovištia v porastoch slnečnice, pričom hlavný strelecký post bol pri kríkoch bazy čiernej v slnečnicovom poli, kde sa nachádzalo množstvo nábojníc, dostrieľané voľne ležiace holuby, odpadky po talianskych poľovníkoch, zvyšky potravín a nápojov po nich ... Celkom som zistil nálezy 29 zastrelených jedincov vtákov v 5 druhoch.“

Ďalej jeho status obsahuje zoznam zistených kadáverov:

- 14 ks holub hrivnák (Columba palmubus), zároveň je to poľovný ale i chránený druh, spoločenská hodnota 690,- €, sumárna spoločenská hodnota zastrelených jedincov je 9 660,- €.

- 12 ks hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), spoločenská hodnota 50,- €, sumárna spoločenská hodnota zastrelených jedincov je 600, - €.

- 1 ks krkavec čierny (Corvus corax), spoločenská hodnota 370,- €.

- 1 ks holub domáci (Columba livia f. domestica), tento druh nie je zaradený ani v poľovnej vyhláške a ani vo vyhláške o chránených druhoch živočíchoch, nemá spoločenskú hodnotu, nie je chránený a nie je to ani poľovný druh zveri.

- 1 ks holub plúžik (Columba oenas), druh národného významu, spoločenská hodnota 1 380,- €. Vec bola oznámená envirokriminalistom z Prezídia PZ SR. Snímkovanie v Dunajskej Strede vo veterinárnej ambulancii následne ukázalo, že plúžik bol zasiahnutý 3 malými brokovými projektilmi, pričom všetky uviazli v krídlach.

Celková spoločenská hodnota dňa 26.08.2020 dohľadaných zastrelených poľovných i nepoľovných druhov vtákov predstavovala sumu 12 010,- €.

Komentár Jozefa Lengyela: „ ... prípad ma v Ohradoch šokoval svojim rozsahom, istou formou brutality a nemôžem si pomôcť – masový odstrel holubovcov nie je poľovná činnosť ale je to de facto poprava voľne žijúcich vtákov... Tiež z poľovníckou etikou nemá nič spoločné po poľovačke ponechať na mieste dostrieľané telá vtákov, či ponechanie nábojníc na mieste, obalov od nich, zvyšky streleckých krytov a pod.“

Jozef Lengyel dňa 29.08.2020 uskutočnil ďalšiu obhliadku dvoch veľkých lánov v k. ú. obce Veľké Dvorníky (okres Dunajská Streda) a jedného porastu v k. ú. obce Ohrady (okres Dunajská streda) ma našiel ďalšie usmrtené jedince, strelecké posty i dôkazy o pobyte talianskych lovcov (stovky nábojníc a obalov z nich, odpadky).

Zdá sa, že zahraniční poľovníci prostredníctvom pozvánok od miestnych členov poľovných združení, objavili Slovensko ako krajinu, v ktorej sa dá bezproblémovo zastrieľať si na neasfaltové terče.

Časť fotodokumentácie z 26.08.2020 a 29.08.2020 (Foto: Jozef Lengyel, Zdroj: https://www.facebook.com/groups/ochranari/):