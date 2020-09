Minister Mičovský nepodporil biodiverzitu

SOS/Birdlife Slovensko je rozčarované z toho, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka si stále myslí, že viazané platby nebudú problémom pre ozelenenie Slovenska.

V uplynulých dňoch minister Ján Mičovský na Rade ministrov podporil (v 1:28:46 záznamu) viazané dotácie pre poľnohospodárov, ktoré v minulosti viedli k intenzifikácii poľnohospodárskej výroby a nereflektujú na zásadný úbytok biodiverzity i postupujúcu klimatickú zmenu. Rovnako sú v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR.

Poľnohospodárstvo na Slovensku potrebuje zásadnú zmenu. Jarabica, kedysi bežný symbol vidieka je na pokraji vyhynutia, počet lastovičiek sa za desať rokov znížil o polovicu.

Väčšia podpora pre farmárov hospodáriacich s ohľadom na prírodu pomôže nielen ohrozeným druhom, ale má potenciál znížiť eróziu pôdy i zadržať vodu v časoch meniacej sa klímy. Pestrejšia krajina, obnova lúk, zakladanie biopásov a ďalších prírodných prvkov pomôže nielen opeľovačom, ale zvýši celkovú biodiverzitu a tým aj ekologickú stabilitu poľnohospodárskej krajiny.

Reakcia SOS/Birdlife Slovensko na postoj ministra Mičovského: „Viazanými platbami podporíme agrosektor, živočíšnu výrobu, potravinovú sebestačnosť. To je potrebné uznať. Ale nič viac. Zelené ciele viazanými platbami nepodporíme, lebo im chýbajú environmentálne kritériá. Preto farmár, ktorý dostane takúto podporu vôbec nemusí zmeniť hospodárenie v krajine. Posilní chovy a napríklad ďalej môže osievať rozsiahle lány kukurice, ktorú bude používať aj na skrmovanie dobytka. Ten bude uzatvorený a nedostane sa vôbec von. V krajine tak budú naďalej chýbať, pasienky, lúky, viacročné krmoviny. Teda plodiny dôležité pre návrat biodiverzity. Preto hovoríme, že je to nutné urobiť úplne inak. Je potrebné nastaviť ekoschémy tak, aby 1) podporili ozelenenie krajiny, 2) vyšli v ústrety farmárom a podporili živočíšnu výrobu. Možné to je, len je potrebná ochota a je potrebné vybočiť zo zabehnutých koľají uvažovania, ktoré žiaľ na MP RV SR pretrvávajú. Európska komisia tieto veci nekontroluje takým spôsobom ako to tlmočil minister. Keby to tak bolo, nemáme v Európe prudký prepad biodiverzity a nediskutovalo by sa o reforme poľnohospodárskej politiky. Je to naozaj len o tom či nastavíme novú poľnohospodársku politiku dobre, alebo premárnime túto šancu. Podotýkame, že sme kvôli nevhodným dotáciám stratili alebo priviedli na okraj vyhynutia v agrárnej krajine oveľa viac vtáčích druhov ako v lesoch.“

Presne takto nemá vyzerať ekologický stabilná krajina

SOS/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ochrana dravcov na Slovensku a iniciatíva My sme les pred časom spustili petíciu Za živú krajinu, ktorou žiadajú pri príprave novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej následnej aplikácii akceptovať tieto zásady a opatrenia:

1. Vytvoriť priestor pre biodiverzitu aspoň na 10 % výmery každej farmy vo všetkých typoch krajiny. Stromy, kríky, medze, terasy, plochy úhoru či kvetnaté pásy bez použitia agrochemikálií budú slúžiť ako útočisko pre hmyz, vtáky a malú zver.



2. Motivovať farmárov k častejšiemu striedaniu plodín s povinným zastúpením viacročných krmovín a tráv na ornej pôde na úrovni aspoň 10 % a tým znížiť podiel pestovania energetických plodín a ich dopad na prírodu, biodiverzitu a pôdu.



3. Motivovať farmárov k zmenšovaniu výmery pôdnych blokov (s rozlohou maximálne 20 ha) a ich rozčleňovanie zatrávnenými poľnými cestami, alejami, biopásmi a tým vytvoriť krajinu odolnejšiu voči klimatickým zmenám a priateľskejšiu k prírode a biodiverzite.



4. Podporiť farmárov hospodáriacich ohľaduplne ku chráneným častiam prírody tak, aby takýto spôsob hospodárenia pre nich predstavoval predvídateľný a dostatočný zdroj príjmu, ktorý dokáže konkurovať príjmu získanému z pestovania energetických plodín.



5. Zabezpečiť podstatne vyššiu podporu pre extenzívnu pastvu v chránených územiach, ako kľúčového nástroja pre udržanie biodiverzity trávnych porastov.



6. Zabezpečiť, aby pôda v chránených územiach vo vlastníctve Slovenskej republiky bola prenajímaná farmárom len za podmienky, že budú hospodáriť s ohľadom na ciele ochrany dotknutých chránených území.



7.Obmedziť používanie nebezpečných pesticídov a podporovať farmárov pri prechode na agro-ekologické postupy, vrátane ekologického poľnohospodárstva.



8. Podporiť lesníkov hospodáriacich v chránených územiach mimo piateho stupňa ochrany prírode blízkym spôsobom.

