Nielen MVE: Papier verzus realita

Štát – najmä v prípadoch hodnotenia vplyvov na životné prostredie – zadefinuje podmienky prevádzky rôznych investícií, ktoré následne nemá kto kontrolovať.

Proces hodnotenia dopadov na životné prostredie tzv. EIA, ktorý napokon vyústi do záverečného stanoviska s desiatkami strán opisu opatrení počas realizácie stavby a následného prevádzkovania diela, je ilúziou. Štát čakajúci na podnety od občanov a aktivistov nielenže nedokáže skontrolovať stovky povolených investícií v štádiu ich výstavby nieto ešte prevádzky, ale vopred ohlasovaná kontrola v mnohých prípadoch nachádza umelo vytvorený ideálny stav, ktorý je v danom čase v súlade so zákonom.

Zmenu by mohla priniesť len masívna angažovanosť občanov, ktorá by zbierala a zabezpečovala pomiestne dôkazy, a odstupovala by ich kontrolným orgánom.

MVE Veľké Kozmálovce (Hron): Vyústenie uzatvoreného rybovodu MVE rozomieľa voda už počas prvého veľkého prietoku (Vladimír Soka, Slovenský ochranársky snem, 15.10.2020):

MVE Tekov (Hron): Zabahnený rybovod s priechodom 50 x 50 cm (Vladimír Soka, Slovenský ochranársky snem, 15.10.2020):

Aj toto je výsledok „právneho štátu“ (Zdroj: TV Košice, pod linkom video):