Matovičova transparentnosť sublimuje

Aj vláda Zmeny si veľmi rýchlo a úspešne osvojila filozofiu je po voľbách, zvykajte si. A v pandamickej rétorickej hmle sa ukrývajú cestičky k ich ľuďom a záujmom.

Pol roka po voľbách víťazná misia Zmeny zvetrala ako kriedový útes bičovaný vetrom i príbojom.

Vláda nedávno predstavila "revolúciu vo verejnom obstarávaní" - bezprecedentnú zmenu pravidiel štátnych zákaziek. A pozitívne prekvapenie sa nekonalo. Pri viacerých z pripravovaných zmien ide o výrazné riziko zníženia transparentnosti a oslabenia kontroly štátnych nákupov.

Bude sa môcť nakupovať síce rýchlejšie, ale s oveľa menšou verejnou kontrolou než dnes. Takmer všetky zákazky samospráv budú môcť byť zadávané bez verejnej súťaže a stavby až do piatich miliónov eur budú môcť byť prideľované jednoduchou metódou prieskumu trhu. Návrh berie občanom a mimovládnym organizáciám možnosť tendre kontrolovať a podávať k ním kvalifikované námietky.

K návrhu má zásadné výhrady prirodzená autorita vo verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý pripravil vlastnú podobu zmien konzultovanú napr. so Združením miest a obcí Slovenská či Európskou komisiou, ktorú ministerstvo odignorovalo.

Stupňujúcu sa aroganciu súčasnej vlády dokumentuje fakt, že podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) sa údajne odmietol stretnúť s organizáciami, ktoré sa monitoringu transparentnosti venujú profesionálne (Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, INEKO, Aliancia Fair-Play) a sprístupniť im konečnú podobu novely zákona o verejnom obstarávaní.

Ak by niečo obdobné urobil predstaviteľ vlády Róberta Fica, tak súčasný premiér - s početnými ľudskými straníckymi kulisami - by do hodiny patetický poskakoval pred svorkou médií a zavzdušnene vykrikoval niečo o ohrození verejných financií a SMERáckych zlodejoch. Dnes však rozdáva karty on ...