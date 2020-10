Brusel: Zlý deň pre prírodu v Európe

Lobisti v Európskom parlamente (EP) – napriek verbálnym deklaráciám politických autorít o klíme, vode či pôde – opäť rozvrátili snahu o ekologizáciu poľnohospodárstva.

Všetci čo dúfali, že nastane zásadná zmena v nastavení Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v Európe, už vedia, že EP hodil toľko sľubované ozelenenie krajiny do koša.

Namiesto toho, aby nová SPP podporila tisícky farmárov pri prechode na udržateľné hospodárenie s ohľadom na prírodu, bude SPP ďalej podporovať pre prírodu škodlivý systém plošných dotácií. Nenastúpime tak cestu – napriek početným politickým deklaráciám, ktoré stále viac vyznievajú len ako neúprimné a formálne hry pred voličmi - saturácie problémov klimatických zmien a s nimi spojených doprovodných javov či ochrany biodiverzity v poľnohospodárskej krajine.

Nová SPP má síce stanovené aj environmentálne ciele, napríklad 20 % stanovených prostriedkov na environmentálne schémy, efektívnosť využitia týchto prostriedkov však ponecháva na národných štátoch a národnej autorite (ministerstve).

Ak však členský štát bude chcieť ozelenenie obísť, nová SPP mu to značne uľahčuje. Zľavilo sa napríklad z podmienok ponechávania neproduktívnych plôch do ktorých môžu byť zarátané aj dusík viažuce plodiny. Neproduktívne plochy dôležité pre biodiverzitu tak vôbec nebudú musieť byť neproduktívne. Alebo podmienka ponechávania mokradí sa stane voľbou v environmentálnych schémach. Ak teda farmár nevstúpi do ekoschémy, ktorá bude rátať s ponechávaním mokradí, bude môcť dôjsť k ich rozoraniu. Už dnes sú pritom živočíchy žijúce v mokradiach v Európe medzi tými najviac ohrozenými.

Podľa informácií priamo z EP lobby za vyhnutie sa ozeleneniu polí pracovala v uplynulých dňoch na plné obrátky a vyskytli sa aj podpásovky ako chýbajúci preklad zmien SPP do národných jazykov, čo je v rozpore s pravidlami EP.

Na tomto mieste je potrebné si pripomenúť slová ministra životného prostredia Jána Budaj, ktorý pred prejednávaním novej SPP pre média zdôraznil: „Slovensko potrebuje moderné poľnohospodárstvo, ktoré chráni prírodu a zabezpečí zdravé potraviny. Preto apelujem na rezort pôdohospodárstva, aby počas rokovaní na európskej úrovni presadzoval nastavenie dotácií pre farmárov tak, aby viac zohľadňovali ochranu biodiverzity, opeľovačov a zachovanie živej krajiny.“

Postoj ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského si môžete vypočuť tu po kliknutí na slovenskú vlajku.

ÚNIA regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský zväz včelárov Klimatický klub, Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, Občianske združenie ZELEŇ ,Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie podpísali dňa 14.10.2020 Memorandum za zdravú krajinu.

Ostáva dúfať, že aj v spolupráci s ďalšími lokálnymi a regionálnymi organizáciami dokážu podraz z EP pretaviť aspoň do prijateľnej národnej stratégie ozeleňovania krajiny.