Triedenie bioodpadov? Opäť sme zaspali

Prečo sa v tomto štáte investuje viac energie a času do hľadania výhovoriek, než do ráznych opatrení?

Podľa „Stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Nakladanie s biologickým odpadom v Európskej únii; KOM(2008) 811 v konečnom znení (2009/C 318/18))“ sa v EÚ celkovo ročne vyprodukuje od 76,5 do 102 Mt biologicky rozložiteľného odpadu kuchynského a reštauračného odpadu a zeleného odpadu, ktorý je zahrnutý v zmesovom komunálnom odpade a 37 Mt odpadu pochádzajúceho z poľnohospodárstva a potravinárstva.

V záujme vysokej ochrany životného prostredia a vzhľadom na potrebu prijať opatrenia na zníženie produkcie skládkového plynu zo skládok odpadov v záujme zníženia globálneho otepľovania prostredníctvom redukcie skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj požiadavky na zavedenie kontroly skládkových plynov, stanovila Európska únia prostredníctvom smernice 1999/31/ES o skládkach radikálne ciele zníženia skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu

Opatrenia prijaté na zníženie skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu by mali byť zamerané aj na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, na triedenie odpadu vo všeobecnosti a na jeho zhodnocovania a recykláciu.

Zloženie komunálnych odpadov v SR (Zdroj: Stratégia)

Podľa smernice „biodegradovateľný odpad“ znamená odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka. Podľa štúdie „Nakladanie s biologickým odpadom v Európskej únii“ patrí medzi biologicky rozložiteľný odpad bioodpad zo záhrad a parkov, potravinový alebo kuchynský odpad z domácností, reštaurácií alebo maloobchodných predajní (sektor stravovania), ako aj obdobný odpad zo závodov, kde sa spracúvajú potraviny. Podľa tejto definície teda biologický odpad nezahŕňa zvyšky z činností v poľnohospodárstve a lesníctve, hnoj, odpadové kaly a iný biologicky rozložiteľný odpad ako napr. prírodný textil, papier alebo spracované drevo.

Podľa Katalógu odpadov (SR) patria medzi „čisté bioodpady“: papier a lepenka (20 01 01), biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08), drevo - iné ako nebezpečné (20 01 38), biologický rozložiteľný odpad – zelený (20 02 01). Z ukladania na skládky je potrebné obmedziť aj jedlé oleje a tuky (20 01 25) a drevo – nebezpečné (20 01 37). Vysoký podiel biologicky rozložiteľných odpadov bol zaznamenaný aj zmesovom komunálnom odpade (20 03 01), odpade z trhovísk (20 03 02) či objemnom odpade (20 03 07). V roku 2008 z 1,8 mil. ton komunálnych odpadov predstavovali biologicky rozložiteľné zložky cca 50 hmotnostných percent tohto odpadu.

Pre naplnenie týchto cieľov SR už v roku 2010 prijala „Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.“

Do roku 2020 sa malo znížiť ukladania týchto odpadov na skládky o 65 hmotnostných percent oproti referenčnej hodnote roku 1995 (695 000 t) t. j. na hodnotu 243 250 t.

Zdroj: Stratégia

Technológie a metódy využitia biologicky rozložiteľných odpadov (Zdroj: Stratégia)

OPÄŤ SME ZASPALI

Obce mali niekoľkoročné prechodné obdobie s odloženou povinnosťou zabezpečenia zberu biologicky rozložiteľných odpadov, a to k 01.01.2021. Dnes ZMOS zneužíva tému pandémie, ktorej „zásah“ nemohol pred marcom 2020 predpokladať, aby – po koľký krát (?) – opätovne otupoval environmentálne záväzky štátu a samospráv.

Podľa zákona o odpadoch: „Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad“ (§ 81 ods. 5).

Komplexný popis zberu biologicky rozložiteľných zložiek v obci popisuje vyhláška č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov od § 14 ods. 8 a násl.:

Podľa § 109 zákona o odpadoch obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky [§ 115 ods. 2 písm. a)], b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

HĽADANIE VÝHOVORIEK NAMIESTO HĽADANIA CESTY

Súčasná nízka miera triedenia komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných zložiek je daná hrubým ignorovaním platných zákonov na úseku odpadového hospodárstva, premrhaním akýchkoľvek prechodných období a prakticky nulovou kontrolnou a sankčnou činnosťou samospráv realizovanou voči vlastnému obyvateľstvu.

Rozdelenie obcí do skupín podľa počtu obyvateľov (Zdroj: Stratégia)

V štáte so skoro 1 200 obcami do 500 obyvateľov - v ktorých sa všetci poznajú a mali by byť komunitami vzájomného rešpektu - mala byť vysoká úroveň organizovania odpadového hospodárstva dosiahnutá už dávno.

Štandardná 120-litrová nádoba na zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných obalov (žltá), skla (zelená), papiera (modrá) so 48 kg nosnosťou vychádza bez množstvovej nákupnej zľavy na 33,60 €, „exkluzívna“ bio-nádoba s roštom o objeme 120 litrov na 62,40 € resp. 700-litrový kompostér vyrobený zo špeciálneho materiálu Thermolenu na 103,00 €.

Obec so 150 domami (rodinami) by mala vstupné náklady – opakujem, že bez verejného obstarávania a množstvových zľav – na kombináciu 3 nádob plus bio-nádoba alebo 3 nádob a kompostér vo výške 24 480 € alebo 30 570 €.

Ak uvážime, že tieto náklady mohli byť už dávno rozložené (saturované) v čase, koľko nenávratných finančných zdrojov sa rozhádzalo z eurofondov a Recyklačného fondu, koľko ekonomických externalít vytvára súčasný nezákonný stav spojený s nízkou mierou triedenia odpadov, že SR pravdepodobne čakajú ďalšie problémy pre neplnenie záväzkov v oblasti životného prostredia, namieste je otázka komu tento stav vlastne vyhovuje.

