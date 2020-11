Psy štekajú, Matovič ide ďalej

Zachcelo sa – pred bránami 17. novembra – slovenskému Lukašenkovi meniť ústavu i preniesť zodpovednosť na niekoho iného, rozumej komunitne testovať.

Premiér, ktorý nám pod tlakom najväčšej krízy za posledných sto rokov zmetamorfoval na hysterického speneného diktátora vyznávajúc tézu som ochotný stratiť aj posledného voliča, čo je mimochodom politický cieľ hodný diagnózy, verbálne valcuje každého, kto mu nejde po ruke.

Taktika kto nejde s nami, je proti nám, prehadzuje cez palubu spoločenskej lode stovky pasažierov: vedcov, lekárov, sociológov, starostov, ekonómov i obyčajných občanov. Iné hlasy a názory sa gumujú štátnou propagandou a manipuláciou, obrannou sú čoraz častejšie verbálne útoky na stakeholderov z prostredia Úradu vlády SR.

Primárka Júlia Horákova vrátila štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy: „Dovoľte mi, aby som po niekoľkodňovom zvažovaní, vyjadrila takouto formou môj občiansky i medicínsky nesúhlas s celoplošným antigénovým testovaním. Cítim to ako občiansku povinnosť a som rada, že naša ústava mi zaručuje právo slobody slova. Verím a som presvedčená, že môj názor nie je osamotený. Ďalej už nemôžem a nechcem nečinne stáť a mlčať. Z toho dôvodu veľmi citlivo vnímam momentálnu situáciu okolo celoplošného antigénového testovania, ktoré naši vládni predstavitelia nazývajú „úspešnou operáciou“. Táto operácia rozdelila ľudí na pozitívnych a negatívnych, na dobrých a zlých, pričom výsledok tohto testovania z medicínskeho hľadiska bez pretestovania PCR metódou nezodpovedá reálnemu počtu nakazených ľudí, na čo opakovane upozorňovala a upozorňuje odborná lekárska a vedecká medicínska obec. Výsledky antigénového testovania aj podľa vládnych predstaviteľov sú nasledovné: pozitívny test neznamená, že ste pozitívni a negatívny test neznamená, že ste negatívni.“

Prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Peter Celec: „Pán premiér je náš najúspešnejší vedec. Dostane nápad, získa okamžite obrovskú finančnú podporu a do dvoch týždňov realizuje štúdiu. Nepotrebuje riešiť kontrolu, etickú komisiu a má obrovský počet probandov. Chcel by som byť taký úspešný vedec.“

Politický komentátor Ján Baránek: „Vláda tu nastolila neústavný a protizákonný apartheid a veľká časť národa tomu tlieska. Pod vplyvom umelo vyvolaného strachu sú schopní zapredať slobodu svojho okolia a z nepríčetným úsmevom aj svoju. Sklamaním nie je vláda, ale tento národ, ktorý sa ochotne vzdal slobody.“

Primátor Myjavy Pavel Halabrín na margo nepresností štatistiky z celoštátneho testovania: „Ako v praveku sa vypisovali perom nejaké tabuľky, ktoré si vojaci po skončení testovania vzali pod pazuchy a odišli s nimi. A to sme im ponúkali, že na každé pracovisko dáme počítač. ... Viem presné čísla v každom okrsku. Výsledky nám nesprístupnili, preto sme situáciu sledovali sami. Garantujem, že čísla, ktoré máme, sú presné.“

Popredný slovenský biochemik Pavol Čekan na margo útoku premiéra na jeho osobu: „Igor Matovič v telefóne tvrdil, že v Liverpoole to idú urobiť presne tak, ako my na Slovensku. Nie je to tak. A ak by sme to my šli urobiť ako v Liverpoole, tak bez ďalších problémov v logistike či povolení etickej komisie sme to mohli na Orave a v Bardejove urobiť takto: 1. každému desiatemu človeku v rade by bol spravený výter resp. odber pre PCR test – tak by sme zistili senzitivitu Ag testov; 2. všetci pozitívni z Ag testov by boli pretestovaní PCR testom – tak by sme zistili špecificitu Ag testov, resp. koľko falošne pozitívnych výsledkov môžeme očakávať. ... Pán premiér, je nefér, že takto musím dokazovať, že to ako vedec myslím dobre a že chcem Slovensku nezištne pomôcť.“

Takto si tu žijeme pred bránami 17. novembra.