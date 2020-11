Vlk chránený živočích alebo ...?

Ako pri každej téme ochrany životného prostredia na Slovensku, aj v tomto prípade, neexistuje spoločenská dohoda a proti sebe stoja záujmy min. dvoch skupín obyvateľstva.

Na medzirezortnom pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza novelizácia vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Vyhláška predpokladá zaradenie vlka dravého (Canis lupus) do Zoznamu chránených živočíchov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky.

Lesoochranárske zoskupenie VLK iniciovalo k podpore tohto úmyslu hromadnú pripomienku z ktorej citujem: „LZ VLK požaduje zaradiť vlka dravého medzi chránené živočíchy a tým zabezpečiť jeho celoročnú ochranu na území Slovenskej republiky. Každoročne sa opakujúci odstrel bráni a neustále odďaľuje dosiahnutie priaznivého stavu vlka dravého v alpskom a panónskom biogeografickom regióne. Odstrel vlka je realizovaný napriek miliónovým škodám na poľnohospodárskych a lesných kultúrach spôsobených vysokými stavmi populácií kopytníkov, pre ktorých je vlk prirodzeným predátorom. Pretrvávajúce usmrcovanie vlkov negatívne zasahuje do populácie a negatívne ovplyvňuje spôsob lovu a výber koristi. Usmrtenie skúsených vlkov, zdatných v ovládaní lovu divožijúcich kopytníkov, zvyšuje riziko následných útokov na hospodárske zvieratá. Vlci prirodzeným spôsobom prispievajú k tlmeniu šírenia infekcií v populácii diviakov, keďže chorá a uhynutá zver je pre nich ľahko dostupným a vyhľadávaným zdrojom potravy. Samy pritom nie sú aktívnym prenášačom nebezpečných ochorení klasického moru a afrického moru ošípaných. Neexistujú žiadne relevantné environmentálne, sociálne ani ekonomické dôvody, ktoré by bránili zaradeniu vlka medzi chránené druhy. VLK súhlasí s navrhovaným zaradením vlka dravého (Canis lupus) do Zoznamu chránených živočíchov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky.“

Hlásenky o usmrtených vlkoch v poľovnej sezóne 2020/2021, v rámci povoleného limitu 50 jedincov (stav k 17.11.2020)

Chovatelia oviec nesúhlasia s ministrom Budajom

Podľa Zväzu chovateľov chovateľov oviec a kôz na Slovensku minister „Budaj nechce v prírode ani ľudí, ani ovce“.

V tlačovej správe zväz – okrem iného – uvádza: „MŽP požaduje od chovateľov oviec, ako prevenciu pred vznikom škôd spôsobených veľkými šelmami, zaobstarať si viac ako 12 000 dospelých pastierskych strážnych psov, alebo zvieratá oplotiť, či zavrieť do maštale. ... Envirorezort požaduje od chovateľov hospodárskych zvierat držbu jedného pastierskeho strážneho psa na každých 150 ks hospodárskych zvierat. Ak by chovatelia chceli ochrániť všetkých 330 000 oviec a kôz na 5 747 farmách, museli by zabezpečiť viac ako 12 000 dospelých psov. Absurdita návrhu vrcholí aj v účinnosti tejto vyhlášky, kedy požiadavka držby minimálne 18 mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom, nadobúda účinnosť už od 1. januára 2021. Tu si je potrebné uvedomiť, že zaobstaranie, výcvik a výchova takéhoto pastierskeho psa predstavuje náklad vo výške 2000 eur. To by bola celkom suma 24 miliónov eur. Ak pán minister na to má, nech túto sumu chovateľom uhradí. Ale či to bude mať želaný efekt, nikto nevie. Takáto povinnosť, kladená chovateľom oviec, môže navyše vážne ohroziť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v prírode. Chovatelia oviec nie sú automaticky chovateľmi psov a už vôbec nie ich cvičiteľmi. Aj keď je práca psa s ovcami nádherná a pes dokáže byť nenahraditeľným strážcom stáda, táto forma opatrení so sebou prináša určité riziká a nie je vhodná pre každého chovateľa, ak na to nemá čas, vlohy a podmienky.“

K výpočtom zväzu i ďalším tvrdeniam prebieha aktuálne na stránke Slovenského ochranárskeho snemu diskusia, ktorá však nerieši zásadný problém: ako pri každej téme ochrany životného prostredia na Slovensku, aj v tomto prípade, neexistuje spoločenská dohoda a proti sebe stoja záujmy min. dvoch skupín obyvateľstva.

Medvede, vlky, doliny, hrebene hôr, potoky a rieky ... totiž nevedia prehovoriť a ani nehlasujú vo voľbách.