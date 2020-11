Posledný výstrel Rudolfa Pada

Nikto nie je povinný obetovať samého seba v prostredí ľahostajnej spoločnosti a nečinnej verejnej správy.

PROLÓG

Čitateľ sa nezaujímal alebo už zabudol. Bolo to v časoch v ktorých sa dnešné odbory starostlivosti o životné prostredie nazývali okresnými úradmi životného prostredia. Krajina bola zanedbaná ako dnes, iba občan bol ešte väčšou nulou než je v súčasnosti. Mohli ste zmapovať nelegálne skládky odpadov v celom okrese, záznamy s fotografiami zomknúť do hrebeňovej väzby či previazať farebnou stuhou, výsledok monitorovacieho úsilia podať na úrade a zažiť jedno z najväčších občianskych sklamaní v živote.

V tých časoch a v znení zákona o odpadoch boli povinnými oznamovateľmi nelegálneho uloženia odpadov len vlastníci, správcovia či nájomcovia pozemkov, ktorí to väčšinovo nerobili, a na základe oznámení iných osôb - právnických či fyzických - úrady konali z vlastného podnetu t. j. konať aj nemuseli a v mnohých prípadoch ani nekonali. Zmena tohto prístupu prenesená do § 15 zákona o odpadoch má stála dva roky života stráveného medzi Liptovským Mikulášom a parlamentom v Bratislave.

Časť znenia § 15 zákona o odpadoch

Dnes môže nelegálnu skládku oznámiť akýkoľvek občan SR, takéto podanie by však malo byť v súlade – obsahovať náležitostí - v zmysle § 19 zákona o správnom konaní.

Zákon o správnom konaní – podanie (podnet)

Inteligentný čitateľ tuší v čom je problém: ľuďom sa nechce nič zložitého vypisovať plus neanonymné občianske vystupovanie je v tomto štáte skôr štatistickou odchýlkou než samozrejmosťou.

ČASŤ I. – NÁDEJ

Niekedy v roku 2011 partia programátorov - bez reálnych skúseností s odpadovou problematikou a realitou na úradoch štátu i samospráv - čo sa časom ukázalo ako zásadný problém, dnes vystupujúca pod značkou TrashOut, n. f., vytvorila mobilnú aplikáciu pre ohlasovanie nelegálnych skládok odpadov TrashOut.

Vtedajšie vedenie ministerstva životného prostredia poskytlo aplikácii mohutnú mediálnu podporu, aj v rámci vtedajšej kampane Vyčistime si Slovensko. Padlo mnoho vzletných viet s ústredným motívom ide o účinný, nekompromisný a definitívny boj s nelegálnymi skládkami odpadov. Zároveň verejne sľúbilo, že každým hlásením sa budú zaoberať úrady životného prostredia.

Už vtedy bolo zásadnou chybou tvorcov obsahu TrashOut, že ambície pokryť aplikáciou celý svet odobrali čas a energiu doťahovať veci v rámci vlastnej domovskej krajiny.

ČASŤ II. – ROZČAROVANIE

V roku 2012 – v momente v ktorom začali ľudia masívne ohlasovať skládky – štát i autori aplikácie začali strácať dych. Nielenže mnohé ministerstvu podriadené úrady o aplikácii ani nevedeli, ale odmietli na základe takýchto oznámení konať.

(Ne)konanie štátu dokonale demaskoval článok redaktora Sme Michala Piška „Nahlásili ste skládku cez telefón? Úrady to zrejme odignorujú“ z novembra 2012. To však nebránilo rezortnému ministerstvu nahlasovanie skládok prostredníctvom telefónu naďalej propagovať.

Časť textu článku „Nahlásili ste skládku cez telefón? Úrady to zrejme odignorujú“

V roku 2013 označil vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga aplikáciu za samostatnú podnikateľskú aktivitu mimo rezortu životného prostredia a zároveň uviedol: „ „ ... Oznámenia o umiestnení opusteného odpadu zaslané v rámci aplikácie TrashOut nie je možné považovať za podanie v zmysle § 19 správneho poriadku. Oznámenie, ktoré nemá charakter podania v zmysle § 19 správneho poriadku, nemá predpísané obsahové a formálne náležitosti a taktiež zákon o odpadoch takéto náležitosti nevyžaduje.“ Použil presne tie isté argumenty, ktoré som verejne komunikoval pri uvádzaní aplikácie do života – poznajúc váhu garancii štátu – ako jej zásadné riziká.

To však ministrovi Žigovi nebránilo, aby v roku 2016, dva týždne po voľbách do NR SR, podpísal pre TrashOut, n. f. dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 58 000 eur. Čo sa za tieto financie urobilo ostáva do dnešných dní veľkou neznámou.

Odpočet toho, čo sa dá za 2 roky urobiť za obdobnú sumu (Zdroj: OZ TATRY)

Môj osobný boj „za spriechodnenie aplikácie“ sa stal meritom mnohých blogov, ktorý si čitateľ s potrebou rozširujúcich informácií sám vyhľadá v archíve, stovky hodín môjho času však nedokázali zásadným spôsobom zmeniť prístup odborov starostlivosti o životné prostredie, ministerstva vrátane súčasného vedenia, samospráv i prokuratúr k hláseniam občanov v systéme TrashOut. Vydretým a naozaj veľmi trpkým víťazstvom, s pocitom obrovskej únavy a znechutenia, je rast počtu vyčistených lokalít z cca 7% na cca 20%.

Časť III. – POSLEDNÝ VÝSTREL

Stav v TrashOut k 23.11.2020: z vyše 8 000 občanmi ohlásených nelegálnych skládok odpadov bolo vyčistených cca 20%

Ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk a občiansky preukaz s elektronickým podpisom umožňujú občanovi či organizácii komunikovať s verejnou správou elektronickým spôsobom.

Sedím 4 dní a vyše 20 hodín za počítačom, zhnusený z monotónnosti administratívnej práce a otrávený z ľahostajnosti verejnej správy, a zasielam obciam vygenerované linky o skládkach v ich k. ú. z rokov 2018 až 2020 (na návrat za rok 2018 už nemám vnútorných síl). Vyše 900 „podnetov“ s tisíckami skládok.

Už nemôžu tvrdiť, že nevedeli ...

EPILÓG

Nie som autorom a ani prevádzkovateľom systému TrashOut, nezastupujem žiadny orgán verejnej správy, nie som sudcom a ani prokurátorom, napriek tomu som venoval osem rokov života snahe o čistejšie Slovensko, aby aj nedokonalé „hlásenia“ občanov v TrashOut neboli ignorované. Namiesto činov zo strany zodpovedných som sa dočkal len výhovoriek, bagatelizovania, opľúvania či vyhrážok, bez všeľudovej finančnej, logistickej či morálnej podpory.

Ak si niekto naďalej myslím, že jeho oznámením prostredníctvom TrashOut, sa bude niekto zaoberať, nech naďalej kŕmi databázu s falošným pocitom, že niečo spravil pre životné prostredie.

Nikomu na tom nezáleží, naozaj nikomu ...

