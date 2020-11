Papaláši u Kollára

Premiér - ktorý permanentne vertlikuje niečo o spoločnej zodpovednosti - sa každý deň viac a viac prebára do morálneho bahna.

Pri stretnutí koaličnej rady v nemocnici pri predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) boli porušené pravidlá, no nebol ohrozený žiaden iný pacient. Uviedol to pred rokovaním Ústredného krízového štábu minister zdravotníctva Marek Krajčí. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa išlo o nešťastné riešenie pri súčasnej epidemiologickej situácii. "Pokiaľ viem, máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, keď je na návšteve kňaz alebo blízka rodina za dodržania prísnych epidemiologických pravidiel," dodal.

A reakcia zjavne podráždeného premiéra Igora Matovič? „Išiel som tam v dobrej viere, že tým nič neporuším, skonštatoval s dôvetkom, že neurobil nič zlé.“



Tento príbeh arogancie moci má aj pokračovanie. Priateľky šéfa parlamentu Borisa Kollára sa opakovane dostali do sporu so sestrami Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Sestrám sa nepáči, že za Kollárom chodia hocikedy, napriek zákazu návštev v nemocnici, narúšajú ich súkromie a požadujú od nich veci, ktoré nie sú v ich pracovnej náplni. Denník Sme uviedol : „Keď sa proti tomu ohradili, vedenie nemocnice im vraj pohrozilo výpoveďami a siahlo im na vianočné odmeny.“



Naivní občania by už mohli pochopiť, že zmena sa nekoná, papalášov a zlodejov nahradili im podobní. A verbálny opar to nezakryje.