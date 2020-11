Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na Covid-19?

Stále viac sa ukazuje, že najväčšia logistická operácia, s Nagyovými štyrmi hviezdičkami, zanechala za sebou nášľapné míny nezodpovedaných otázok a stovky sklamaných pomocníkov.

Neplnoletí študenti, ktorými politický kreatívec Matovič zalepil personálnu núdzu počas veľkolepých plošných testovaní, sa dnes nevedia domôcť 500-eurovej odmeny napriek platnej podpísanej dohode. Mládežníci, mnohí z nízkopríjmových rodín nútení v priestore a čase hľadať akýkoľvek príjem pre rodinné rozpočty, boli použití ako jednorazové handry na vyleštenie premiérového ega zoceľovaného v akcii, ktorú raz história označí za najväčšie plytvanie verejnými zdrojmi v kontexte jej reálneho prínosu (každý deň čakám na tie optimistické čísla). A to nie je všetko.

Ad hoc nápady premiéra s minimálnou schopnosťou domýšľať logistické detaily, nepripravená novinárska obec mainstreamovo uviaznutá v úzkom okruhu tém a otázok vyplývajúcich z covid krízy, neriešila ako, kedy a kam sa podeje zdravotnícky odpad nakumulovaný na tisíckach odberových miest – od veľkých aglomerácii po mini obce. Tu nejdem rozpitvávať, že jeho zber - v štandardných zdravotníckych zariadeniach - je možný len do certifikovaných nádob, s úradmi schváleným skladovaním a zazmluvneným odberateľom spĺňajúcim prísne štandardy pre nakladanie s odpadom.

Preto má (ne)prekvapil skoro nočný telefonát od bývalého príslušníka ozbrojených síl, ktorý sa ma otvorene spýtal či viem čo sa deje v bývalých kasárňach Mokraď. Ďalej nasledoval opis údajného navážania odpadu z celoštátneho testovania do areálu, s neznámym režimom stráženia a následnej „likvidácie“.

Ako muž činu som podal žiadosť o informácie na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie a zároveň som informoval Zelenú linku MŽP SR. Od druhého adresáta sa môj dotaz – neznámymi cestami – ocitol na Generálnom štábe ozbrojených síl SR, kde si prakticky okamžite uplatnili predlženie lehoty pre poskytnutie informácie. Mám za to, že armáda by takúto informáciu mala mať do dvoch hodín a po dvoch telefonátoch, ale čas má zrejme zohrať svoju úlohu.

Katalóg odpadov

Ukážka nádob na zdravotnícky odpad

Na tomto mieste musím viesť, že nemocničný odpad za zneškodňuje v nemocničných spaľovniach s presne určenou hodinovou i celkovou ročnou kapacitou.

V Liptovskom Mikuláši funguje v areáli bývalých Kožiarskych závodov spaľovňa nebezpečných odpadov súkromnej spoločnosti Archív SB, vlastnícky prepojená na OZO a.s., do ktorého portfólia patrí aj zneškodňovanie nemocničného odpadu. Vakom množstve a druhu netuším. V roku 2013 dostala spaľovňa od Slovenskej inšpekcie životného prostredia pokutu za prekročenie limitov dioxínov a furánov, ktoré vznikajú pri spaľovaní plastov.

Náhoda chcela, že ďalší zdroj tvrdí, že práve do tejto spaľovne prúdi odpad z testovania – tu konštatujem pozoruhodnú zmenu zápachu na cyklotrase najmä v ostatných inverzných dňoch, ktorý by čo-to vysvetľoval – a namiesto cca 7 dní sa tento odpad, z dôvodu veľkého množstva, bude údajne zneškodňovať vyše 100 dní.

Kým mi do 10.decembra 2020 odpovie armáda hľadajúca - podľa môjho osobného názoru - dostatočne kreatívnu odpoveď na môj nečakaný dotaz, každý obyvateľ Slovenska – „traumatizovaný“ z triedenia papiera, skla, plastov, kovov či BRO a buzerácie zo strany úradov – by si mal položiť otázku, kde skončil či sa aktuálne túla odpad z Covid testovania v jeho obci. A potom sa ďalej hrajme na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Na odpoveď z Generálneho štábu ozbrojených síl SR je potrebné počkať do 10. decembra 2020