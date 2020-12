U papaláša sa lyžuje

Problémom štátu nie je lyžovačka či iné hromadné podujatia, ale nutnosť hľadať v kilogramoch usmernení právne kľučky a následne ich na verejnosti krvopotne zdôvodňovať.

Multiotec, multimilenec a predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý postavil celú nemocnicu sv. Michala do pozoru, už riadi vlastné impérium z domáceho lôžka. Lyžiarske stredisko Park Snow Donovaly oznámilo, že dnešným dňom otvára brány pre návštevníkov. „Konzílium odborníkov nie je štátna autorita, ktorá rozhoduje o tom, čo má byť otvorené alebo zatvorené. Mňa nezaujíma, čo povie nejaký infektológ alebo odborník.“

Jeho stranícky kolega, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, pritom len včera oznámil, že zimné lyžiarske strediská sa na Slovensku zatvoria minimálne do začiatku januára 2021 s tým, že sa tak rozhodlo konzílium odborníkov. Dnes koriguje vlastné stanovisko: „Minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská, keďže hlavný hygienik zatiaľ nebol požiadaný o to, aby vydal vyhlášku a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) nevie regulovať, otvárať či zatvárať tieto strediská.“

V štáte, v ktorom sú aktuálne zakázané hromadné podujatia nad 6 osôb, otvorenie škôl je pokladané za pandemický Armagedon, prevádzkovanie reštaurácii a wellness centier je odsunuté za horizont ich ekonomického zničenia, sa akosi zabudlo vyregulovať - napriek niekoľkotýždňovému apelu ich majiteľov a prevádzkovateľov - lyžiarske strediská.

Mám za to, že problémom štátu nie je lyžovačka či iné hromadné podujatia, ale nutnosť hľadať v kilogramoch usmernení právne kľučky a následne ich na verejnosti krvopotne zdôvodňovať.

