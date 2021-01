Verbálne hmly nad odpadom z testovania na Covid-19

Archív SB doteraz spálil necelé tri tony z tristo ton nebezpečného biologického odpadu z celoplošného testovania na Covid-19.

Dňa 22.01.2021 zverejnil ODPADYPORTAL článok Nebezpečný odpad z testovania uskladnili na Liptove, prvých 50 ton už spálili. V článku sa – okrem iného – konštatuje: „Odpad z plošného testovania na COVID-19 v súčasnosti zhodnocuje jediná spaľovňa (firma Archív SB). Biologický odpad, ktorý vznikol počas celoplošného testovania, bol uskladnený v priestoroch vojenského objektu Mokraď v okrese Liptovský Mikuláš, neďaleko obce Jamník. Ďalšie riešenie pre tento odpad, ktorý za dodržania legislatívnych požiadaviek môže zostať na Mokradi uskladnený maximálne po dobu jedného roka, hľadá Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok (ÚVN SNP).“

Dňa 25.01.2021došlo k aktualizácii článku: „V spaľovni Archív SB bolo spálených len 2,4 tony nebezpečného odpadu z testovania, nie 50 ton. Odpady-portal.sk na to upozornil konateľ spoločnosti Vladimír Beníček. Kde bol spálený zvyšok odpadu, ktorý podľa vyjadrenia MO SR už prešiel zhodnotením, preverujeme.“

Keď sa počas novembra minulého roku začalo o nakladanie s odpadom z celoplošného testovania zaujímať Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) – Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na Covid-19? – Generálny štáb ozbrojených síl SR si uplatnil predlženie lehoty na odpoveď, ktorej konečne znenie bolo nehodné vynaloženému času na jej spracovanie.

Dnes sa nielenže dozvedáme, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa štát dokázal vysporiadať ani nie s 3 tonami tohto odpadu, ale priebežne nám vznikajú desiatky ton nového odpadu z testovania tento krát hodeného na plecia samospráv a firiem. A mám za to, že v SR neexistuje autorita, ktorá by tieto potôčky a rieky nebezpečného odpadu a nakladania s nimi dokázala aj reálne skontrolovať. Aj to bude konečná „cena“ testovania.