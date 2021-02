Slávik v klietke, developeri beztrestní naďalej

Zdá sa, že štátnou doktrínou sa stala slepota voči masívnemu porušovaniu zákonov zo strany developerov i samotných úradov.

Marcel Slávik a jeho Združenie domových samospráv už nebudú vstupovať do správnych konaní. Slávik o tom emailom informoval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý na neho podal koncom januára trestné oznámenie za to, že nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiaval proces výstavby a spôsoboval problémy developerom. „Napísal mi, že už prestane dávať tie nezmyselné podnety, ktoré stovkám stavebníkov komplikujú život,“ uviedol Sulík.

Starostovi Marianky Dušanovi Statenovi podpálili auto, vypálili stajňu a jeho rodina čelí neustálym vyhrážkam. "Za mnou keď prídu developeri, tak sa so mnou bavia ako s nejakým odpadom. Cítim sa, ako keby som bol nejaký chudáčik, čo nemá nič iné na robote a zubami-nechtami sa drží kresla. Pre mňa je to smiešne, ale vidím ten postoj ľudí, ktorí si to myslia. Pokiaľ sa nepriečite, tak to starostovanie nie je až také nebezpečné. Ak tam pôjde niekto, kto sa nebude priečiť a príliš pindať, kontrolovať a nebude obhajovať verejný záujem, tak to prežije. To je asi taký systémový filter," konštatoval pre Sme starosta.

V Liptovskom Mikuláši ponúkajú byty v domoch, ktoré postavili bez stavebného povolenia. Mesto pripúšťa, že ak to bude vo verejnom záujme, tak ich dodatočne povolí. Investor chce stavať aj štvrtú bytovku. Majiteľ susedného pozemku je proti.

V chatovej oblasti na Liptove prenajímajú pozemky v stavebnej uzávere a stavebný úrad „nevidí“ stovky nelegálnych stavieb na brehu VN Liptovská Mara.

Dinopark pri Starom Smokovci funguje bez povolení.Napriek záveru vyšetrovania a rozhodnutiu o odstránení zariadení z lokality sa však nič nezmenilo. Práve naopak, nevhodná atrakcia postupne získava dodatočne všetky povolenia, vrátane súhlasu Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Ten istý odbor požiadal Paródia na fungovanie štátu spojená s hydrogeologickým vrtom v Tatranskej Lomnici: prednosta OÚ v Poprade sa odvoláva voči rozhodnutiu vlastného úradu, ktorý zamietol posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

ŠOP SR – Správu TANAPu o stanovisko k ohlásenému správnemu deliktu až deň potom, čo Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) podalo žiadosť o informácie vo veci riešenia podnetu zo septembra 2020.

Popradský úrad starostlivosti o životné prostredie žiada ŠOP SR – Správu TANAPu o stanovisko k podnetu OZ TATRY zo septembra 2020 až 02.02.2021

Sýkorovcami skolaudovanú vyhliadkovú vežu na Štrbskom plese, ktorej stavebné úpravy kritizuje šéf okresného úradu v Poprade i správa TANAPu, preverí prokuratúra.

My sme les vyzýva verejnosť k zberu podpisov pod petíciu za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline, medzitým sa v regióne obchádza hodnotenie dopadov na životné prostredie (EIA) delením väčších zámerov na menšie akoby samostatné investície.

Aktivisti žiadajú vyhlásenie klimatickej núdze, majú podporu 127 tisíc Slovákov, Slávik dolietal, developeri vypaľujú - úrady i prírodu - naďalej.